OpenAI, en yeni modelini kullanıcılarla buluşturdu. Uzun süredir merakla beklenen GPT-4.1 modeli artık doğrudan ChatGPT üzerinden kullanılabiliyor. Bu yeni sürüm, özellikle kod yazma ve talimatları anlama konularında ciddi iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca performans açısından da dikkat çeken model, daha hızlı yanıt süresiyle öne çıkıyor. Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları da GPT-4.1 modelini kullanabilecek.

ChatGPT GPT-4.1 modeli neler sunuyor?

GPT-4.1, temel olarak GPT-4’ün geliştirilmiş bir versiyonu. Kod yazımı, hata ayıklama, algoritma oluşturma gibi yazılım odaklı görevlerde çok daha isabetli sonuçlar veriyor.

OpenAI’ye göre bu model, daha hızlı çalışıyor ve kullanıcı talimatlarını daha hassas anlıyor. Bu da onu günlük yazılım iş akışlarında GPT-4’e kıyasla daha pratik bir seçenek haline getiriyor. Bu modeli kullanmak için konuşmanızın üstünde yer alan model seçim ekranına gitmeniz yeterli.

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Peki hangi ChatGPT modeli en iyi?

GPT-4o

GPT-4o, şu anda varsayılan ve en kapsamlı modeldir. Çoğu görev için uygundur. Metin, görsel ve sesli girişlerde yüksek doğruluk sunar. Çok yönlülüğüyle dikkat çeker.

GPT-4.1

GPT-4.1, özellikle kodlama ve komut takip görevlerinde optimize edilmiştir. GPT-4o’ya kıyasla daha hızlıdır ve yazılım geliştiricilere yönelik güçlü bir alternatiftir.

o3

o3, gelişmiş mantık yürütme yetenekleriyle öne çıkar. Karmaşık matematiksel veya mantıksal sorgulara yanıt vermede güçlüdür ancak GPT-4o’ya göre daha az hızlıdır.

o4-mini

o4-mini, gelişmiş mantık yürütme alanında en hızlı çalışan modeldir. Yanıt hızı ön planda olan görevlerde tercih edilir. Daha küçük modellerin avantajını performansa dönüştürür.

o4-mini-high

o4-mini-high, kod yazımı ve görsel algılama görevleri için optimize edilmiştir. Karmaşık görsel açıklama, şema çözümleme ve kod üretimi gibi görevlerde öne çıkar.

o1

o1, temel seviye görevler için geliştirilen ve düşük kaynak tüketimiyle çalışan bir modeldir. Hızlı yanıt verir ancak karmaşık senaryolarda yetersiz kalabilir. Genellikle test, basit sorgular ve API performansı denemeleri için tercih edilir.

Kodlama ve yazılım odaklı işler için GPT-4.1 veya o4-mini-high, genel kullanım için GPT-4o, hız odaklı işler için o4-mini, gelişmiş akıl yürütme için o3; temel görevler için ise o1 daha uygundur. GPT-4.1 ise genel kodlama işlerinde kullanıcılara yardım edecek.