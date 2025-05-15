HUAWEI WATCH 5, Huawei’nin, “Multi-sensing X-TAP” adlı yeni nesil teknolojisi ve HUAWEI TruSense sistemi ile öne çıkıyor.

Sadece parmak ucuyla sağlık verilerini ölçmesine olanak tanıyan HUAWEI Watch 5, bu sayede kalp ritmi, vücut sıcaklığı, oksijen düzeyi gibi hayati bilgiler daha doğru ve hızlı bir şekilde toplanabiliyor.

Aynı zamanda jest kontrol sistemlerinde de iyileştirme yapılarak, yeni çift kaydırma ve çift dokunma hareketleri ile saatte dokunmadan da kontrol mümkün oluyor.

Ürün 46 mm ile 42 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Kasa yapısında uzay endüstrisi standardında titanyum kullanılırken, çerçevede 904L paslanmaz çelik tercih edilmiş. Ekran ise elmas sertliğine yakın safir camdan oluşuyor.

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