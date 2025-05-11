Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabı üzerinden Spotify Türkiye‘yi doğrudan etiketleyerek platformun yerli sanatçılara yaklaşımını eleştirdi. Ünlü sanatçı, listelerdeki adaletsizlikten ve algoritmaların yerli müziği geri plana atmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Oğuzhan Koç Spotify açıklaması gündem oldu. Ünlü sanatçı neler söyledi?

Oğuzhan Koç Spotify’a neden tepki gösterdi?

Spotify’ın içerik politikaları, bu kez Oğuzhan Koç‘un sert sözleriyle yeniden gündeme geldi. Koç, yaptığı paylaşımda, “Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?” ifadelerini kullandı. Bu sitem dolu cümleyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, listelerdeki tutarsızlıklara dikkat çekti.

“Pop listende rap, rap listende arabesk. Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar. Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz… Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!” diyerek devam eden paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

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Spotify Türkiye’nin algoritmalarının yerli müziği yeterince desteklemediğini savunan Koç’un bu çıkışı, diğer sanatçılardan da destek buldu. Birçok müzisyen, Spotify ile doğrudan iletişim kurmanın neredeyse imkânsız olduğunu ve yerli üretimlerin algoritmalar tarafından geri plana itildiğini belirtti.

Yerli müzisyenlerin platformlarda daha fazla görünürlük talebi her geçen gün artarken, bu tartışmalar Oğuzhan Koç Spotify etiketleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Müzikseverler ise platformun içerik politikalarında bir değişiklik yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

Sizce Spotify Türkiye, yerli sanatçılara yeterince alan tanıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!