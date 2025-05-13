Galaxy S25 Edge, Samsung’un bu yılki en dikkat çekici cihazlarından biri olarak piyasaya sürüldü. Titanyum gövde, ultra ince tasarım ve yapay zekâ destekli kamera özellikleriyle gelen bu model, amiral gemisi performansını taşınabilirlik ile birleştiriyor. Ön siparişe açılan cihaz, kullanıcılarına çeşitli hediyelerle birlikte sunuluyor. Peki iPhone 17 Air rakibi Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı ne kadar ve Galaxy S25 Edge özellikleri neler sunuyor?

Galaxy S25 Edge özellikleri neler?

Galaxy S25 Edge, Galaxy S serisinin tasarım ve mühendislik anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Sadece 5.8 mm kalınlığındaki gövdesi ve 163 gramlık ağırlığıyla dikkat çeken model, şık tasarımı dayanıklılıkla buluşturuyor. Galaxy S25 Edge özellikleri arasında amiral gemisi sınıfı kamera, yapay zekâ destekli işlem gücü ve gelişmiş bağlantı teknolojileri bulunuyor.

Model gücünü, Samsung’un tüm S25 ailesinde kullandığı özel versiyon Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, hem yapay zekâ destekli görevlerde hem de oyun, kamera ve günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlıyor. Cihazda 12 GB RAM yer alırken, kullanıcıya 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama seçeneği sunuluyor. İnce yapısına rağmen Galaxy S25 Edge, ısıyı dağıtmak için optimize edilmiş yeni nesil geniş buhar odası sistemine sahip.

Ekran tarafında, Samsung’un görüntü işleme motoru mDNIe ile desteklenen Dynamic AMOLED 2X panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran, ProScaler teknolojisi sayesinde %40 daha kaliteli görüntü ölçekleme performansı sunuyor.

Kamera sisteminde ise 200MP’lik ana sensör ve 12MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Nightography ve portre modları, Galaxy AI destekli algoritmalarla çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Kamera arayüzü, kullanıcıya çizimle düzenleme (Drawing Assist) ve ses temizleme (Audio Eraser) gibi yaratıcı araçlar sunuyor.

Yapay zekâ entegrasyonu, sadece kamera tarafında değil, günlük kullanımda da hissediliyor. S25 Edge, Google ile geliştirilen Gemini Live ile canlı kamera görüşmeleri ve ekran paylaşımı gibi ileri seviye yapay zekâ destekli özellikler sunuyor. Ayrıca Samsung Knox Vault sayesinde veriler cihaz içinde güvenle işleniyor.

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S25 serisinde gördüğümüz Now Brief gibi Galaxy AI özellikleri de eksiksiz olarak bu cihazda yer alıyor. Samsung serinin kalanında olduğu gibi bu cihazda da yapay zeka özelliklerini öne çıkarmayı seçmiş.

Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM: 12 GB LPPDR5x

12 GB LPPDR5x Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

256 GB / 512 GB UFS 4.0 Ekran: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, mDNIe destekli

Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, mDNIe destekli Kamera: 200 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı

200 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı Kalınlık: 5.8 mm

5.8 mm Ağırlık: 163 gram

163 gram Yapı: Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 ön cam

Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 ön cam Yazılım: Android 15 + One UI, Galaxy AI entegrasyonu

Android 15 + One UI, Galaxy AI entegrasyonu Soğutma: Genişletilmiş ince buhar odası

Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı ne kadar?

Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı, şu an ön sipariş kampanyası kapsamında her iki depolama seçeneği için de 71.499 TL olarak açıklandı. Bildiğiniz üzere, Samsung yeni çıkan modellerde bir süreliğine ücretsiz depolama yükseltmesi sunuyor. Kampanya sonrası 512 GB’lık modelin fiyatı 79.499 TL seviyesine çıkacak. Cihazda Beyaz, Mavi ve Siyah renk seçenekleri sunulmuş.

Ayrıca 6 aylık Gemini Advanced üyeliği, 2 TB Google One depolama alanı ve uygulama içi alışverişlerde SmartTag2 hediyesiyle sunuluyor. Cihazın teslimatları ise 27 Mayıs 2025 itibariyle başlayacak.