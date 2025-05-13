Bu videoda Eren ve Ersin, Samsung’un en yeni S Serisi telefonu Galaxy S25 Edge modelinin Türkiye fiyatını değerlendiriyor. Türkiye fiyatlarını tüm Galaxy S25 Serisinin hem Samsung Shop’ta açıkladığı fiyatları hem de piyasada satılan fiyatlara yorumluyorlar. Ayrıca dünyada satılan fiyatlarla alınan vergileri kıyaslıyor, Türkiye’ye özel fiyatlandırma olup olmadığından da bahsediyorlar.

Peki siz Samsung Galaxy S25 Edge modeli ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata satın almak mantıklı mı? Samsung Galaxy S25 Edge yerine başka bir Samsung telefon alsanız bu hangi telefon olurdu? Ya da bu fiyata bir başka markanın telefonunu alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsung Galaxy S25 Edge İlk Bakış videosu: https://youtu.be/0HaSnfiMjHY

Samsung Galaxy S25 Edge fiyatları:

12GB RAM 256 GB Depolama: 71.499 TL

12GB RAM 512GB Depolama: 79.499 TL

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