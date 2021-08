Meme coinler yükselişe geçti! Neler oluyor?

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) son günlerde yaşadıkları yükselişler ile kripto para yatırımcılarının dikkatlerini çekse de, meme coinler cephesinden de yükseliş sinyalleri geliyor. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme coinler %20’den fazla artış yaşıyor.

Lider kripto para birimi BTC, uzun zaman sonra 45.000 dolar seviyesinde oldukça yakın bir düzey olan ve aynı zamanda kritik direnç seviyesi olan 44.800 doların üzerinde seyrediyor. ETH fiyatı da 3.000 doları aşarak 3.153 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu iki büyük kripto paranın yönünün yukarı çevrilmiş olması, piyasanın genelini de oldukça olumlu yönde etkiliyor. Yeşil bir hafta sonu yaşayan piyasada meme coinler de kendilerinden söz ettiriyor.

DOGE fiyatı son 24 saatte %20 artarak 26 dolar seviyesinden işlem görürken, SHIB fiyatı da %21 oranında bir yükseliş yaşadı. Dogecoin’in son 24 saatteki işlem hacmi 7,9 milyar doları aştı.

Kripto gazetecisi Colin Wu, meme coinlerin yükselişleri ile ilgili şunları söylüyor:

Other Meme Tokens, Shib rose by more than 17%, and Lowb rose by more than 11%. Bybt data shows that in the past 24 hours, the amount of Dogecoin contract liquidation amounted to $39.3781 million, which was the third largest liquidation amount.

Aşağıdaki teknik grafikte de görülebileceği gibi, Dogecoin güçlü bir yukarı yönlü momentum öneren büyük bir mum çubuğu oluşturdu.

Meme kripto para birimleri 2021 için ilgi odağı oldu. DOGE’nin bugüne kadarki getirilerine şu anda 65 kat veya %6400 gibi devasa bir oran diyebiliriz. Meme coinler, çeşitli endüstrilerdeki popüler işletmelerden sağlam destek aldılar. Buna verilebilecek en büyük örneğin şüphesiz ki Elon Musk ve Dogecoin olduğunu hepimiz biliyoruz. Milyarder iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su Elon Musk, büyük bir DOGE hayranı. SpaceX, ‘Ay’a Doge-1 Görevi’ için şimdiden Dogecoin ödemelerini kabul ediyor.

Shiba Inu da son 24 saat içerisinde %20’den fazla yükseldi. Shiba Inu ekibinin kurmuş olduğu Shiba Swap isimli merkeziyetsiz borsaya, gece saatlerinde yapılan bir duyuru ile yeni çiftler eklendiği duyuruldu. Ayrıca geliştiricilerin LEASH ve SHIB’in arzını azaltmak için yeni bir “yakım prosedürü” oluşturduğu da bildirildi. SHIB’in yükselmeye başladığı zamanlar da bu açıklamalar ile eş zamanlı gerçekleşti.

