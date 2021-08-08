Kripto Para
Meme coinler yükselişe geçti! Neler oluyor?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) son günlerde yaşadıkları yükselişler ile kripto para yatırımcılarının dikkatlerini çekse de, meme coinler cephesinden de yükseliş sinyalleri geliyor. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme coinler %20’den fazla artış yaşıyor.
Lider kripto para birimi BTC, uzun zaman sonra 45.000 dolar seviyesinde oldukça yakın bir düzey olan ve aynı zamanda kritik direnç seviyesi olan 44.800 doların üzerinde seyrediyor. ETH fiyatı da 3.000 doları aşarak 3.153 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu iki büyük kripto paranın yönünün yukarı çevrilmiş olması, piyasanın genelini de oldukça olumlu yönde etkiliyor. Yeşil bir hafta sonu yaşayan piyasada meme coinler de kendilerinden söz ettiriyor.
DOGE fiyatı son 24 saatte %20 artarak 26 dolar seviyesinden işlem görürken, SHIB fiyatı da %21 oranında bir yükseliş yaşadı. Dogecoin’in son 24 saatteki işlem hacmi 7,9 milyar doları aştı.
Kripto gazetecisi Colin Wu, meme coinlerin yükselişleri ile ilgili şunları söylüyor:
“(Diğer meme coinler); Shib %17’den fazla yükseldi ve Lowb %11’den fazla yükseldi. Bybt verileri, son 24 saat içinde, Dogecoin sözleşme tasfiyesinin miktarının, üçüncü en büyük tasfiye miktarı olan 39.3781 milyon $ olduğunu gösteriyor.”
Other Meme Tokens, Shib rose by more than 17%, and Lowb rose by more than 11%. Bybt data shows that in the past 24 hours, the amount of Dogecoin contract liquidation amounted to $39.3781 million, which was the third largest liquidation amount.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 8, 2021
Aşağıdaki teknik grafikte de görülebileceği gibi, Dogecoin güçlü bir yukarı yönlü momentum öneren büyük bir mum çubuğu oluşturdu.
#Dogecoin is rising🚀🐕🚀#DogecoinToTheMoon 🌕 pic.twitter.com/az7vuNm9ER
— DogeQueen🇩🇪 (@DogeQueen21) August 7, 2021
Meme kripto para birimleri 2021 için ilgi odağı oldu. DOGE’nin bugüne kadarki getirilerine şu anda 65 kat veya %6400 gibi devasa bir oran diyebiliriz. Meme coinler, çeşitli endüstrilerdeki popüler işletmelerden sağlam destek aldılar. Buna verilebilecek en büyük örneğin şüphesiz ki Elon Musk ve Dogecoin olduğunu hepimiz biliyoruz. Milyarder iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su Elon Musk, büyük bir DOGE hayranı. SpaceX, ‘Ay’a Doge-1 Görevi’ için şimdiden Dogecoin ödemelerini kabul ediyor.
Shiba Inu da son 24 saat içerisinde %20’den fazla yükseldi. Shiba Inu ekibinin kurmuş olduğu Shiba Swap isimli merkeziyetsiz borsaya, gece saatlerinde yapılan bir duyuru ile yeni çiftler eklendiği duyuruldu. Ayrıca geliştiricilerin LEASH ve SHIB’in arzını azaltmak için yeni bir “yakım prosedürü” oluşturduğu da bildirildi. SHIB’in yükselmeye başladığı zamanlar da bu açıklamalar ile eş zamanlı gerçekleşti.
🚨NEW PAIRS ADDED + BURN🔥!!!!
The Shiba Community asked for a BURN 🔥 and #ShibaSwap DEVs have listened, and are delivering!
As one part of the new listings plans, they have implemented a burn procedure to reduce $SHIB and $LEASH supply. pic.twitter.com/lfooX0S00D
— Shib (@Shibtoken) August 7, 2021
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Kripto Para
Londra Hardfork’u sonrası yakılan Ethereumların ederi 30 milyon doları aştı!
5 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren Londra Hardfork’undan itibaren bugünki ederi 30 milyon dolar’dan fazla olan Ethereum sirkülasyondan çıkartıldı. 11,000 den fazla Ethereum yalnızca 2 günde yakıldı ve rakamlar artmaya devam edecek.
İçindekiler
Londra Hardfork’uyla neler gerçekleşti?
Londra Hardfork’unda uygulamaya sokulan EIP-1559 ismiyle duymuş olabileceğiniz güncelleme ile Ethereum ağında ödenen komisyon ücretlerinin yakılması yürürlüğe girmişti. Şu anda yakılan bu komisyon ücretleri daha önceden madencilere gidiyordu. Kullanıcılar madencilere bir bahşiş bırakmak istemediği sürece madenciler artık bu gelirlerden mahrum kalmış durumda. Aynı zamanda bu güncelleme ile de önceden daha çok açık arttırma temelli olan fazla komisyon ödeyenin işleminin daha hızlı gerçekleştiği komisyon mekanizması yerini daha algoritmik olarak karar verilen bir mekanizmaya bıraktı. EIP-1559 ise Londra Hardfork’unda yürürlüğe sokulan beş güncellemeden yalnızca bir tanesi.
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
Ethereum yakma yarışı sürüyor.
NFT piyasasının yeniden canlanmaya başladığı bu günlerde yakılan Ethereumların 5 milyon dolar’ı yalnızca önemli NFT marketlerinden birisi olan OpenSea üzerinden gerçekleşti. OpenSea üzerinde bulunan NFT’ler Ethereum ağını kullanıyor. Dolayısıyla satın alım işlemlerinde Ethereum ağına komisyon ödenmesi gerekiyor. Geçen hafta alevlenmeye başlayan CryptoPunks çılgınlığının NFT piyasasındaki bu hareketliliğe sebep olduğu düşünülüyor. CryptoPunks’lar aslında kripto temelli çeşitli insan profillerini yansıtan avatarlardan oluşuyor.
Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformlarının en önemlilerinden biri olan Uniswap ise ikinci en çok Ethereum yakımını gerçekleştiren oluşum oluyor. Yalnızca Uniswap V2 üzerinde bu iki günde gerçekleşen işlemlerden alınan komisyonlar yakılan Ethereum’lar 2 milyon dolar’ı aşıyor.
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Günümüzün oyun çılgınlığı Axie Infinity ise en çok Ethereum yakma yarışında üçüncü sırada bulunuyor. Axie Infinity üzerinde gerçekleşen işlemler ile yakılan Ethereumlar 2 milyon dolar civarında. Axie Infinity, oyuncuların Axie ismi verilen NFT canavarlarını geliştirip diğer rakipleriyle savaştırarak kripto para kazandıkları bir oyun.
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Dördüncü sırayı ise diğer bir NFT çılgınlığı COVIDPunklar elde ediyor. CryptoPunklar’In suratlarına maske yerleştirilmiş halleri olan COVIDPunklar aracılığıyla 2 milyon dolar’a yakın Ethereum yakıldı.
Ethereum ağına kurulmuş olan Tether (USDT) ise beşinci sırada bulunuyor. Tether aracılığıyla yapılan işlemlerden yakılan Ethereumlar 1.5 milyon dolar’ı geçti. Tether kripto para piyasasında en çok kullanılan sabit coin olma özelliğini taşıyor ve fiyatı her zaman 1 dolara sabitlenmiş durumda. Tether (USDT) aynı zamanda Tron (TRX) ağını (TRC20) da kullanıyor.
Bahsettiğimiz sıralamanın haricinde Ethereum ağını kullanan ve Ethereum yakımı gerçekleşmesine sebep olan bir çok merkeziyetsiz finans platformu, NFT pazar yeri ve sabit coin olduğundan bahsedelim. Ayrıca Ethereum ağında gerçekleştirilen akıllı kontratlar dahil bir çok işlemden de komisyon ücreti alınıyor. Ethereum’un cüzdanlar arası aktarılması işlemlerinde de komisyon ödeniyor. Tüm bunlar ile komisyon olarak ödenen Ethereum’ların da hesaba katılacağını belirtelim.
Öncesindeki korkular ve sonrasında olanlar
Ethereum 2.0’dan önceki en önemli ara basamak olarak görülen Londra Hardfork’u 5 Ağustos tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Çoğu insan bunun zor bir işlem olduğunu ve aksilikler yaşanabileceğini düşünse de önemli herhangi bir aksilik bildirilmedi veya insanların dikkatini çekmedi.
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Londra Hardfork’unun ardında EIP-1559 ve diğer güncellemelerin de etkisiyle Ethereum fiyatında önemli yükselişler görüldü. 3000 dolar barajını yıkan Ethereum, Mayıs ayındaki düşüşten beri bu seviyelere tekrar çıkamamıştı. Ethereum’un fiyatıyla birlikte Ethereum tabanında çalışan bir çok kripto parada da önemli yükselişler görüldü.
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Ethereum’un çalışma yapısı
Ethereum’ların yakılması aslında sirkülasyondan çıkarılması anlamına geliyor. Yakma işlemi yakılacak olan Ethereum’ları kullanımda olmayan sahipsiz bir adrese gönderilerek gerçekleştiriliyor. Ethereum yapısı gereği limitsiz bir arza sahip. Ethereum ağında yaklaşık 13 saniyede bir üretilen her bir blok ile 2 Ethereum üretilerek Ethereum arzına dahil ediliyor ve sirkülasyona katılıyor. Bu 2 Ethereum’un yanında değişiklik gösterse de her bir blok ile çoğunlukla 0.1 ile 1 arasında bir Ethereum bulunuyor. Dolayısıyla çoğunlukla hala üretilen Ethereum miktarından daha az bir Ethereum yakılıyor ve Ethereum arzı artmaya devam ediyor. Bazıları tarafından EIP-1559 ile deflasyonist bir döngüye girileceği düşünülse de aslında gerçekçi olarak yalnızca Ethereum’un ortalama %4’lük yıllık enflasyon oranı %3’e indirilmiş durumda. Yani daha açık olursak Ethereum miktarı tam olarak azalmaya geçmiş olmasa da en azından artışı yavaşlamış durumda. Arz talep dengesine bağlı olarak da bu Ethereum fiyatı için oldukça olumlu bir gelişme olduğunu bildirelim.
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Kripto Para
Kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı!
Kripto para piyasasının geneli bu hafta sonunu son derece olumlu geçiriyor. Genel kripto para piyasası, 100 milyar dolar artarak son 24 saatte %7 kazanç sağlayan güçlü bir ralliye girdi. Haziran 2021’in ortasından bu yana ilk kez, kripto para piyasası toplam değeri 1,75 trilyon doları aştı.
Bitcoin (BTC) ve ilk on altcoinin neredeyse tamamı %7 ila %10 arasında bir kazanç ve yükseliş sağladı. Yazı sırasında BTC %6,43 artışla 43.496 dolardan işlem görürken, 816 milyar dolar piyasa değerine sahip.
Lider kripto para birimi BTC, son üç günde bir sonraki hamlesini 50.000 dolar ve üstüne doğru hedeflediği sinyalleri verdiği için için neredeyse %20 kazandı. Bunun için lider kripto para biriminin 200 günlük hareketli ortalama olan 44.800 dolarlık kritik direncini aşması gerekiyor.
Bitcoin balinaları, düşen fiyatlara rağmen son birkaç aydır birikimlerine devam ediyor. Zincir içi veri sağlayıcı Santiment’in bildirdiği gibi, Bitcoin’in 100-10.000 BTC arasında tutan ‘Milyoner Katmanı’ balina adresleri, toplam Bitcoin arzının neredeyse %50’sini elinde tutuyor.
Kripto para piyasasının yükseliş rallisine geçmesindeki en büyük etken ise Ethereum. Ethereum, kripto para piyasası rallisinin lider oyuncusu olarak görülüyor. Uzun bir süre sessizliğini koruyan ETH, şimdi piyasada fırtınalar estirmeye başlamış gibi görünüyor. Şu anda Ethereum için kitle duyarlılığı Bitcoin’den çok daha yüksek.
Ethereum Londra hardforku ile beraber 3.000 doları aşan ETH fiyatı, genel kripto para piyasasında da önemli bir yükselişe zemin hazırladı. Genel altcoin hızı, bugünkü piyasa rallisinde kripto piyasasına 50 milyar dolar ekledi. İşte diğer ilk on altcoinin nasıl performans gösterdiğine dair bir anlık görüntü:
Ethereum (ETH) : %10,70 artışla 3.083 dolar
Binance Coin (BNB) : %4,41 artışla 354 dolar
Ripple (XRP) : %8,05 artışla 0,78 dolar
Cardano (ADA) : %7,11 artışla 1,47 dolar
Dogecoin (DOGE) : %19,60 artışla 0,24 dolar
Polkadot (DOT) : %5,92 artışla 20,94 dolar
Uniswap (UNI) : %11,83 artışla 28,17 dolar
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