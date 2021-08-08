Meme coinler yükselişe geçti! Neler oluyor?

5 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren Londra Hardfork’undan itibaren bugünki ederi 30 milyon dolar’dan fazla olan Ethereum sirkülasyondan çıkartıldı. 11,000 den fazla Ethereum yalnızca 2 günde yakıldı ve rakamlar artmaya devam edecek.

Londra Hardfork’uyla neler gerçekleşti?

Londra Hardfork’unda uygulamaya sokulan EIP-1559 ismiyle duymuş olabileceğiniz güncelleme ile Ethereum ağında ödenen komisyon ücretlerinin yakılması yürürlüğe girmişti. Şu anda yakılan bu komisyon ücretleri daha önceden madencilere gidiyordu. Kullanıcılar madencilere bir bahşiş bırakmak istemediği sürece madenciler artık bu gelirlerden mahrum kalmış durumda. Aynı zamanda bu güncelleme ile de önceden daha çok açık arttırma temelli olan fazla komisyon ödeyenin işleminin daha hızlı gerçekleştiği komisyon mekanizması yerini daha algoritmik olarak karar verilen bir mekanizmaya bıraktı. EIP-1559 ise Londra Hardfork’unda yürürlüğe sokulan beş güncellemeden yalnızca bir tanesi.

Ethereum yakma yarışı sürüyor.

NFT piyasasının yeniden canlanmaya başladığı bu günlerde yakılan Ethereumların 5 milyon dolar’ı yalnızca önemli NFT marketlerinden birisi olan OpenSea üzerinden gerçekleşti. OpenSea üzerinde bulunan NFT’ler Ethereum ağını kullanıyor. Dolayısıyla satın alım işlemlerinde Ethereum ağına komisyon ödenmesi gerekiyor. Geçen hafta alevlenmeye başlayan CryptoPunks çılgınlığının NFT piyasasındaki bu hareketliliğe sebep olduğu düşünülüyor. CryptoPunks’lar aslında kripto temelli çeşitli insan profillerini yansıtan avatarlardan oluşuyor.

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformlarının en önemlilerinden biri olan Uniswap ise ikinci en çok Ethereum yakımını gerçekleştiren oluşum oluyor. Yalnızca Uniswap V2 üzerinde bu iki günde gerçekleşen işlemlerden alınan komisyonlar yakılan Ethereum’lar 2 milyon dolar’ı aşıyor.

Günümüzün oyun çılgınlığı Axie Infinity ise en çok Ethereum yakma yarışında üçüncü sırada bulunuyor. Axie Infinity üzerinde gerçekleşen işlemler ile yakılan Ethereumlar 2 milyon dolar civarında. Axie Infinity, oyuncuların Axie ismi verilen NFT canavarlarını geliştirip diğer rakipleriyle savaştırarak kripto para kazandıkları bir oyun.

Dördüncü sırayı ise diğer bir NFT çılgınlığı COVIDPunklar elde ediyor. CryptoPunklar’In suratlarına maske yerleştirilmiş halleri olan COVIDPunklar aracılığıyla 2 milyon dolar’a yakın Ethereum yakıldı.

Ethereum ağına kurulmuş olan Tether (USDT) ise beşinci sırada bulunuyor. Tether aracılığıyla yapılan işlemlerden yakılan Ethereumlar 1.5 milyon dolar’ı geçti. Tether kripto para piyasasında en çok kullanılan sabit coin olma özelliğini taşıyor ve fiyatı her zaman 1 dolara sabitlenmiş durumda. Tether (USDT) aynı zamanda Tron (TRX) ağını (TRC20) da kullanıyor.

Bahsettiğimiz sıralamanın haricinde Ethereum ağını kullanan ve Ethereum yakımı gerçekleşmesine sebep olan bir çok merkeziyetsiz finans platformu, NFT pazar yeri ve sabit coin olduğundan bahsedelim. Ayrıca Ethereum ağında gerçekleştirilen akıllı kontratlar dahil bir çok işlemden de komisyon ücreti alınıyor. Ethereum’un cüzdanlar arası aktarılması işlemlerinde de komisyon ödeniyor. Tüm bunlar ile komisyon olarak ödenen Ethereum’ların da hesaba katılacağını belirtelim.

Öncesindeki korkular ve sonrasında olanlar

Ethereum 2.0’dan önceki en önemli ara basamak olarak görülen Londra Hardfork’u 5 Ağustos tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Çoğu insan bunun zor bir işlem olduğunu ve aksilikler yaşanabileceğini düşünse de önemli herhangi bir aksilik bildirilmedi veya insanların dikkatini çekmedi.

Londra Hardfork’unun ardında EIP-1559 ve diğer güncellemelerin de etkisiyle Ethereum fiyatında önemli yükselişler görüldü. 3000 dolar barajını yıkan Ethereum, Mayıs ayındaki düşüşten beri bu seviyelere tekrar çıkamamıştı. Ethereum’un fiyatıyla birlikte Ethereum tabanında çalışan bir çok kripto parada da önemli yükselişler görüldü.

Ethereum’un çalışma yapısı

Ethereum’ların yakılması aslında sirkülasyondan çıkarılması anlamına geliyor. Yakma işlemi yakılacak olan Ethereum’ları kullanımda olmayan sahipsiz bir adrese gönderilerek gerçekleştiriliyor. Ethereum yapısı gereği limitsiz bir arza sahip. Ethereum ağında yaklaşık 13 saniyede bir üretilen her bir blok ile 2 Ethereum üretilerek Ethereum arzına dahil ediliyor ve sirkülasyona katılıyor. Bu 2 Ethereum’un yanında değişiklik gösterse de her bir blok ile çoğunlukla 0.1 ile 1 arasında bir Ethereum bulunuyor. Dolayısıyla çoğunlukla hala üretilen Ethereum miktarından daha az bir Ethereum yakılıyor ve Ethereum arzı artmaya devam ediyor. Bazıları tarafından EIP-1559 ile deflasyonist bir döngüye girileceği düşünülse de aslında gerçekçi olarak yalnızca Ethereum’un ortalama %4’lük yıllık enflasyon oranı %3’e indirilmiş durumda. Yani daha açık olursak Ethereum miktarı tam olarak azalmaya geçmiş olmasa da en azından artışı yavaşlamış durumda. Arz talep dengesine bağlı olarak da bu Ethereum fiyatı için oldukça olumlu bir gelişme olduğunu bildirelim.