Londra hardforku sonrası Ethereum tabanlı tokenlar yükselişte!

Ethereum EIP 1559 yükseltmesinin ya da bir diğer adıyla Londra Hardfork’un piyasaya sürülmesi, Etherum blok zincirinin üzerine inşa edilen tokenlar için yeni bir ralliyi harekete geçirdi. Londra hardforku ardından kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto para birimi ETH 3 bin doların üzerine çıktı. ETH, yazı sırasında son 24 saatteki %11,48’lik yükselişi ile birlikte 3.086 dolardan işlem görüyor.

Son aylarda, çoğunlukla Ethereum’un blok zinciri üzerine inşa edilen, eşsiz tokenlara artan ilgi ve esas olarak blok zinciri kullanan merkezi olmayan finans ( DeFi ) platformlarının patlayıcı büyümesi sayesinde Ethereum ağındaki sorunlar giderek kötüleşti.

Perşembe günkü kod değişiklikleri, Ether paralarını yok ederek veya yakarak ve işlem ücretlerinin işleyişini değiştirerek bu tür sorunların çoğunu düzeltmek için tasarlandı.

Londra hardforku ile beraber Ethereum blok zincirindeki kullanılabilirlik önemli derecede iyileşme yoluna girdi. Önerdiği değişikliklere göre madencilerin işlemlerini doğrulamalarını sağlamak için daha önce şiddetli bir gaz savaşında teklif vermek zorunda kalan ağ, kullanıcılarına şimdi bir taban ücret öneriyor. Eski modelin artık sürdürülemeyecek duruma gelmesinden ve sürekli artan gaz ücretlerinden yakınan kullanıcılar, güncellemeyi heyecanla karşıladı.

Ek olarak, yeni yükseltme sayesinde Ethereum artık deflasyonist bir token. Ether Chain’e göre, şimdiye kadar toplam 4.012 ETH yakıldı ve kripto para arzını daha da daralttı. Yatırımcılar, bunun uzun vadede fiyatı olumlu etkilediğini fark ediyor ve harekete geçmek için yığılıyor.

Yükseliş Trendini Takip Eden Bazı Ethereum Tabanlı Tokenler

Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilen diğer kripto para birimleri de güncelleme ile birlikte gün ışığına koşuyor. Uniswap (UNI) %12,56 yükselişle 28,20 dolardan işlem görüyor. AAVE ise son 24 saatte %4,34’lük yükselişle 384 dolar seviyesinde. Polkadot (DOT) son 24 saatte %5,50 yükseliş ile 20,80 dolarda fiyatlanıyor. NEO da %6,32 artarak 46,42 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum tabanlı tokenlerdeki bu yükseliş trendinin gerçeği, gaz ücretleriyle ilgili kullanım kolaylığının önemli ölçüde azalacağı ve tıkanıklık sorununun bir ölçüde çözüleceğidir. Ethereum’u etkileyen bu protokolleri etkilerken, birçoğu fiyat artışıyla ilgili olarak kendilerine benzersiz bir yol çizmeyi başardı. Birçoğu benzer büyüme trendlerini sürdürürken, diğerleri Ethereum’un korelasyonundan koptu.