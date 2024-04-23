Qualcomm‘un merakla beklenen Snapdragon X Plus yonga seti, Snapdragon X Elite’in daha az güçlü ancak daha az yetenekli bir versiyonu olarak tasarlanacak. Ancak, bu yeni yonga seti, sahip olduğu özelliklerle oldukça dikkat çekici bir potansiyele sahip görünüyor. Geekbench 6 sızıntısı, Snapdragon X Plus’ın yaklaşan bir SoC olduğunu ve 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacağını ortaya koydu. Bu, Snapdragon X Elite’ten iki çekirdek daha az olduğu anlamına geliyor.

Geekbench 6 puanlarına göre, Snapdragon X Plus’ın Machine Learning (ML) karşılaştırmasında farklı puanlar aldığı görülüyor. Yonga seti, ‘Dengeli’ güç planında çalışırken test edilmiş ve altı performans çekirdeği ile birlikte muhtemelen güç verimliliği için tasarlanmış dört çekirdekli bir CPU kümesine sahip. Bu, Snapdragon X Elite’in 12 çekirdekli bir CPU kümesi ve sekiz performans çekirdeği olduğu bilgisinden farklılık gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon X Elite Windows bilgisayarları coşturacak

Her iki durumda da, Snapdragon X Plus benzer puanlar elde etti. Bunlar; 1.903 ve 2.410 puan. Bununla birlikte, RAM sayısı ve diğer teknik özellikler aynı kalıyor. Ancak, daha önce Qualcomm’un farklı sonuçlar sunacak iki versiyon hazırladığı rapor edilmişti. Bu durum, 10 çekirdekli CPU kümesinin, çok iş parçacıklı uygulamalarda Snapdragon X Elite’e kıyasla hafif bir performans düşüşüne neden olabileceğini gösteriyor, ancak fark çok büyük değil.

Ancak, diğer alanlarda yapılan değişiklikler, yapay zeka yetenekleri, entegre 5G modemler ve diğer faktörler göz önüne alındığında, Snapdragon X Plus ve Snapdragon X Elite arasında farklılıklar olabileceği düşünülüyor. Qualcomm’un 24 Nisan’da resmi olarak Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus’ı duyurması beklenmektedir. Bu duyuru, her iki yonga setinin yeteneklerini ve özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tanıtmayı sağlayacak.