Vivo X100 Ultra hakkında Vivo-Zeiss işbirliğinin sona erdiğini düşündüren bir haber geldi. Vivo’nun Çin pazarı için hazırladığı yeni Vivo X serisi akıllı telefonlar merak konusu oldu. Seride üç yeni modelin yer alacağı belirtilirken, X100s, X100s Pro ve X100 Ultra’nın dikkat çekeceği tahmin ediliyor. Son raporlaraa göre, Vivo X100 Ultra, şirketin kendi geliştirdiği Vivo BlueImage görüntüleme markasını taşıyan ilk akıllı telefon olacak.

İçindekiler Vivo X100 Ultra Vivo BlueImage görüntüleme teknolojisini kullanan ilk Vivo telefon olacak

Vivo X100 Ultra Vivo BlueImage görüntüleme teknolojisini kullanan ilk Vivo telefon olacak

Vivo BlueImage görüntüleme markasının tanıtması ilginç bir gelişme. Zira Vivo cephesi Huawei’nin XMAGE’den sonra sektörde bağımsız bir görüntüleme markası sunan ikinci firma olacak. BlueImage’in detayları henüz net değil ancak geçen yıl tescil edildiği Kasım ayından beri grafik işlemciler, optik lensler ve sensörler gibi projeler üzerinde çalışılıyor.

Huawei’nin Leica işbirliği, 2016’da başlamış ve 2022’de bağımsız Huawei XMAGE görüntüleme sistemi piyasaya sürülmüştü. Vivo’nun BlueImage’in X100 Ultra modelinde kullanılmasıyla Vivo-Zeiss işbirliğinin sona erebileceği spekülasyonları yapılmakta. Ancak, BlueImage’in diğer modellerde de kullanılıp kullanılmayacağı hala belirsiz.

Raporlara göre, X100 Ultra’nın kamerasında 50 megapiksel Sony LYT-900 ana sensör bulunacak. Aynı kamera Oppo Find X7 Ultra ve Xiaomi 14 Ultra gibi diğer amiral gemisi modellerinde de kullanılmıştı. X100 Ultra’nın kamera kurulumunun parçası olarak 50 megapiksel ultra geniş lens, 50 megapiksel telefoto kamera ve 200 megapiksel periskop telefoto kamera yer alacak.

Vivo X100 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacakken, Vivo X100s ve X100s Pro’nun dünyanın ilk Dimensity 9300 destekli telefonları olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu özelliklerle donatılan telefonların, Vivo’nun Çin pazarındaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Yeni X serisi telefonların, Çin’deki tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırması beklenirken, Vivo’nun bu modellerle pazardaki konumunu güçlendirmesi öngörülüyor. Henüz net olmayan bazı detaylar olsa da, X100 serisi telefonların piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecan devam ediyor.

Vivo X serisi akıllı telefonlarında kamera deneyimi ile öne çıkıyordu. Bu kamerada Zeiss ile yapılan işbirliği sayesinde özel kaplamalar ve özel görüntü işleme teknikleri görmüştük. Şimdi ise Vivo’nun bundan vazgeçme ihtimali var. iPhone ile kapışacak kameralara sahip olan Vivo telefon modelleri, Vivo BlueImage ile bu geleneği devam ettirecek mi göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Vivo X100 serisi üyeleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!