Kripto Para
Starbucks elektriği ile Bitcoin madenciliği!
Idan Abada isimli bir girişimci Starbucks elektriği ile Bitcoin madenciliği yaptı ve bu anları TikTok hesabından paylaştı. Video kısa sürede viral oldu ve neredeyse 3 milyon görüntülenme aldı.
İlginizi çekebilir: En çok oynanan kripto para oyunları
Idan Abada, Starbucks’taki elektriği kullanarak Bitcoin madenciliği yaptığı anları TikTok videosu aracılığıyla paylaştı ve video büyük ilgi gördü. Los Angeles’ta yaşayan girişimci, dünyaca ünlü kahve dükkanı Starbucks’ın elektriğini kullanarak Bitcoin madenciliği yaptı. Amacının Bitcoin madenciliğini daha demokratik hale getirmek olduğunu ifade eden Abada, büyük şirketler ve profesyoneller haricindeki kişilerin de Bitcoin çıkarabilmesine olanak tanınması gerektiğini söylüyor.
@howmuchchannel
Bitcoin Mining At Starbucks #bitcoinmining #crypto #bitcoin #ethereum #btc #eth #doge #dogecoin #starbucks #coffee #tothemoon #newpac #bitcoinmerch
Taşınabilir bir Bitcoin madencilik teçhizatı yapan Abada, 875 dolara yapmış olduğu bu teçhizat ile elektriği ve interneti olan yerlerde BTC madenciliği yapabiliyor. Yapmış olduğu teçhizat bir dizüstü bilgisayar, çok bağlantı noktalı bir USB hub, her birinde iki Bitmain yapımı ASIC yongası bulunan on USB çubuklu bir mini fanı içeriyor. Abada, bu düzenek için bilgisayardan başka bir şeye ihtiyaç olmadığından dolayı düzeneğin oluşturulması ve kurulmasının kolay olduğunu belirtiyor. Abada’nın yapmış olduğu bu madencilik cihazı fabrika yapımı madencilik cihazlarından çok daha sessiz çalışabiliyor. Ayrıca güç tüketimi de daha az. Ancak böyle bir cihaz günde yalnızca 3,58 dolar değerinde bir BTC kazandırıyor. Daha fazla kazanmak için, örneğin Starbucks gibi ücretsiz bir elektrik kaynağı bulunması gerekiyor. Diğer türlü pek kârlı olduğu söylenemez.
Ivan Abada kripto para madenciliği çalışmalarına 2015 yılında evde başladı. 2017 yılında BTC’in ATH elde etmesi ile beraber kendi şirketi Bitcoin Merch’i kurdu. Dört yıl içerisinde oldukça hızlı büyüyen şirket başlangıçta kablo ve temel ekipman satışı yapıyordu. Şimdi ise kripto para madenciliğine başlamak isteyen müşterilere gerekli donanım sağlanıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Fenerbahçe kripto parası için tarih geldi!
Kripto para birimleri gündelik yaşamın pek çok diliminde hızla benimsenirken, spor kulüpleri de bu trendin yakından takipçisi oluyor. Pek çok spor kulübü çeşitli iş birlikleri ile fan token, taraftar token gibi tokenlar çıkardığını duyurdu. Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor gibi kulüplerin sahip olduğu taraftar tokenların arasında bir yenisinin eklenmesi uzun süredir bekleniyordu: Fenerbahçe. Fenerbahçe ’nin kripto parası uzun zamandır tartışılan ve gelmesi beklenen bir gelişme idi. Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bu konuya yönelik açıklık getirdi.
Başkan Ali Koç, uzun zamandır beklenen Fenerbahçe kripto parası için bugün bir açıklama yaptı. Koç, projenin en geç 10 gün içerisinde start vereceğini bildirdi:
“En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız, imza töreniyle başlatıyoruz”
Ali Koç, Türkiye’nin kripto para işinde Avrupa’ya göre çok ilerde olduğunu, pek çok spor kulübünün kripto paralar ile ilgili stratejilerini hayata geçirdiğini ancak Fenerbahçe’nin bu konuda temkinli davranarak beklediğini ve bu yapmalarının da iyi olduğunu söyledi.
“Kripto para işi… Bahis işinde olduğu gibi Türkiye’de kripto işi Avrupa’dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa’dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın suredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe’yi bekliyor.”
Ali Koç, çıkarılacak olan kripto paranın kulüp için oldukça iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünüyor. Taraftar tokenların futbol camiasında tatlı bir rekabet alanı yarattığını ifade eden Koç, bu rekabet ile tüm kulüplerin kazanmasını istiyor.
“Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe’nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım.”
Başkan Koç ayrıca kulüp tarafından yapılmış resmi bir duyuru olmadıkça ‘Fenercoin’ adı altında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.
“…
Kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe’nin kripto parasını satanlara inanmayın, üzülürsünüz. Hassas bir konu. Mevzuatı çıkmamış bir konu. Hukuken bir yere bağlayamadığınız için dolandırıcılık yapmak kolay, dolayısıyla mağduriyetler olur. Halihazırda bile hukuk departmanımız bu dolandırıcılıkla ilgili pek çok girişim başlatmış durumda.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
En çok oynanan kripto para oyunları
Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve NFT’ler yaygınlaştıkça bununla birlikte kripto para bağlantılı oyunlar da popülerleşiyor. Bu sayede bir çok gaming token’ından da yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Üstelik bazı oyunlar da oynadıkça kullanıcılarını kripto paralar ile ödüllendirerek oyunculara gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum da bir çok oyuncunun ilgisini çekerek eğlenceli kripto oyunları için bir arayış başlatıyor. Sizin de arayışınıza faydası olmasını umduğumuz en popüler kripto oyunlarından bu yazımızda bahsedeceğiz.
Kripto oyunlarının tarihi çok eskilere gitmese de blok zinciri teknolojisinin ve NFT’lerin hızla yaygınlaşması ile kripto oyunları da hızla gelişerek “gaming” arenasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süreçte bir çok kripto para bağlantılı oyun piyasaya sürülse de sadece ufak bir kısmı diğerlerinden sıyrılmayı başarıp oyuncular tarafından kabul edildi.
Geliştiricilerin kripto paralar ile oyunları buluşturduğu ortak nokta genellikle oyun içi ekonomiler oluyor. Blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu oyun içi ekonomilerde oyuncular, bağlantılı kripto paraları kullanılarak kimi NFT özelliği de taşıyan oyun içi eşyaları satın alma, satma ve takaslama imkanına sahip oluyor. İsterlerse de bu oyunlardan gerçek paraya çevirebilecekleri ödüller de elde ediyorlar. Henüz hala başlangıç aşamasında olan kripto oyunlarının gelecekte çok daha yaygın olması ve neredeyse her oyunun bir şekilde kripto paralar ile bağlantılı olması bekleniyor.
İçindekiler
Axie Infinity – AXS
Kripto parası AXS’nin Temmuz ayı içerisinde yaşadığı artışın da etkisiyle oyuncu sayısını çok hızlı bir şekilde arttırarak rakiplerini geride bırakan Axie Infinity, Pokemon’dan ilham alınarak geliştirilen çizgi film grafiklerine sahip bir oyun. Oyun içerisinde oyuncular, Axie ismi verilen bir nevi Pokemon’a benzeyen sevimli yaratıklarını geliştirip, diğer oyuncularla savaştırarak günlük verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve aynı zamanda ister sıfırdan büyüterek ister oyunun sunmuş olduğu marketten Ethereum ile yeni Axie’ler satın alarak ekiplerini büyütüyorlar. Aynı zamanda oyuncular, geliştirdikleri Axie’leri nadirliğine göre 350 dolardan başlayan fiyatlarla oyun içi markette satabiliyorlar. Aynı şekilde oyuna başlayabilmek için de bu Axie’lerden en az 3 adet satın alarak bir başlangıç yatırımı yapılması gerekiyor.
ABD’li milyarder Mark Cuban tarafından da destek alan Axie Infinity, kısa süre içerisinde kripto oyunları arasında zirveye oturdu. Bu oyuna başlamak ile ilgileniyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Decentraland – MANA
2020 yılında çıkan ve oldukça beğenilerek kripto oyunlar arasında zirveye oynayan oyunlardan biri de Decentraland oldu. Ethereum altyapısını kullanan Decentraland, oyuncuların diledikleri gibi keşfedip diğer oyuncularla etkileşime girebildiği merkeziyetsiz ve özgürlükçü 3 boyutlu bir dünya sunuyor. Bu yönüyle önemli bir potansiyele sahip olan oyunda oyun geliştiricileri de oyun içerisinde kendilerine ait bir kara parçası satın alarak geliştirdikleri oyunları Decentraland evreninde diğer oyunculara sunabiliyor. Oyun kendi içerisinde ise MANA ismini kullanan kripto parayı kullanıyor. Merkeziyetsiz yapısını öne çıkaran Decentraland, gelişmeye ve bünyesine farklı oyuncular katmaya devam ediyor.
The Sandbox – SAND
The Sandbox, aslında 2012 yılında ortaya çıkmış bir mobil oyun olsa da son aylarda attığı adımlar ile kripto oyunlar arasına sağlam giriş yapmış bir oyun haline geldi. Oyunun 2021 yılında çıkacak olan yeni versiyonu ile blok zinciri üzerinde çalışan 3 boyutlu bir oyun haline gelecek. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan The Sandbox, oyunculara diledikleri gibi tasarlayıp, geliştirebildikleri bir çevre sunuyor. Bu yönüyle oyun Minecraft benzeri grafiklere ve mekaniklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak ek olarak kullandığı blok zinciri teknolojisi ile oyunculara geliştirdikleri kara parçalarını ve ürünleri SAND ismiyle geçen kripto para aracılığıyla satın alma ve satabilme imkanı sunuyor. Henüz başlayacak Alpha testleri için sattığı NFT varlıkları ve kara parçalarıyla milyon dolarlar kazanan oyun, The Walking Dead gibi markalar ile Square Enix ve Gemini gibi önemli partnerleri sayesinde kripto oyunlar arasında yer alan en önemli oyunlardan biri haline geldi.
🤩 These last 24 hours, we've broken ALL records @TheSandboxGame 🔥 (updated)
🔹8.9M $SAND Total Sale Volume
~$5.9M USD worth of virtual real-estate LAND #NFTs
🔹6,124 unique LAND owners in our community
🚀2021 is the Year of the #Metaverse, do you own your piece of it yet? pic.twitter.com/FkesKgusKF
— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) April 16, 2021
My Neighbor Alice – ALICE
Oyun içi kripto parası ALICE’in listelendiği ilk günde yarattığı sansasyon sebebiyle büyük beklenti yaratan My Neigbor Alice henüz çıkmamış olsa da yalnızca ilk ALICE yatırımcılarına Ocak 2021’deki erken erişim testlerine katılım imkanı sunuldu.
My Neigbor Alice de diğer rakipleri Decentraland ve The Sandbox’a benzer şekilde oyuncuların adalar satın alarak oyunculara adalarını istedikleri şekilde inşa etme ve geliştirme imkanını sunuyor. Yine diğer rakipleri gibi çoklu oyuncu özelliği barındıran My Neighbor Alice, diğer insanlarla tanışmanızı ve etkileşime girebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde de heyecan verici bir öyküyü deneyimlemenizi vaat ediyor. Oyunlaştırılmış bir finans sistemine ve kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçeğe dönüştürülebilir bir ekonomiye sahip olan My Neighbor Alice’in 2022’nin İlkbahar’ında çıkış yapması bekleniyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Elon Musk: ‘Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum’
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Fenerbahçe kripto parası için tarih geldi!
Starbucks elektriği ile Bitcoin madenciliği!
En çok oynanan kripto para oyunları
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)
PROFESYONELLERE ÖZEL ANAKART! | Asus ProArt B550 Creator
Realme 7 Alınır mı? | Bir iPhone kullanıcısı gözünden orta seviye Android!
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)
PROFESYONELLERE ÖZEL ANAKART! | Asus ProArt B550 Creator
Realme 7 Alınır mı? | Bir iPhone kullanıcısı gözünden orta seviye Android!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.