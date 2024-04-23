Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olarak tarihe adını yazdıracak. Çinli teknoloji devi Xiaomi ve çip üreticisi Qualcomm arasındaki yıllar süren işbirliği sayesinde Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar en yeni Qualcomm işlemcileri kullanan ilk telefonlar arasında yer almıştı. Snapdragon 8 Gen 2 Xiaomi 13 ile gelirken Snapdragon 8 Gen 3 Xiaomi 14 ile gelmişti. Görünen o ki, Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olarak bu geleneği devam ettirecek.

Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olacak, dehşet özelliklerle geliyor

Dünya genelinde Android akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olan Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili telefonlarını piyasaya sürecek ilk marka olacak. Xiaomi’nin yeni nesil çipi taşıyan cihazları, Xiaomi 15 serisine ait olacak. Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olarak akıllı telefonlar arasında özel bir yere sahip olacak.

Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olacak ancak bu pek şaşırtıcı değil. Zira Xiaomi 13 serisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili ilk akıllı telefonlar olmuş ve Xiaomi 14 serisi de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk akıllı telefonlar olmuştu. Ancak küresel pazarda hangi üreticinin ilk olarak bu işlemciyi kullanacağı belli değil. Xiaomi 15 serisinin, dünya genelindeki diğer pazarlara sunulmadan önce Çin’de tanıtılması bekleniyor.

Gelen son bilgilere göre, Xiaomi’nin bu yeni işlemciyle donatılmış telefonlarını piyasaya sürme stratejisi, diğer Çinli üreticiler olan OnePlus ve IQOO tarafından izlenecek. Bu da OnePlus 13 ve IQOO 13’ün, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılmış olabileceğini gösteriyor. Ancak bu modeller de ilk olarak Çin’de tanıtılacak gibi görünüyor.

Diğer yandan, ABD pazarında Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung Galaxy S25 serisi, bu yeni işlemciyi taşıyan ilk telefonlar arasında yer alacak. Ayrıca Samsung’un, hız aşırtmalı bir versiyonunu piyasaya sürerek “Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy” adını vereceği tahmin ediliyor.

Qualcomm’un yeni işlemcisiyle ilgili beklentiler oldukça yüksek. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu işlemcinin, selefine kıyasla önemli bir performans artışı getireceği öngörülüyor. Ayrıca yeni çipin, entegre UWB özelliklerine sahip FastConnect 7900 bağlantı özelliğine de sahip olması bekleniyor. Bu da cihazın bağlantı teknolojilerini iyileştirecek.

Xiaomi 15 serisinin, yeni işlemcinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Büyük ihtimalle Ekim sonu gibi Xiaomi 15 serisi kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi 15 Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olarak tarihe adını yazdıracak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!