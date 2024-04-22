Xiaomi‘nin Xiaomi Mi 10 için HyperOS güncellemesi nihayet kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ancak, beklendiği gibi, güncelleme Android 14’ü getirmiyor; bunun yerine, cihazları Android 13 üzerinde çalıştırmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin bu güncellemesi, Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra gibi serideki tüm cihazları kapsıyor. Güncelleme, Mi 10 için 1.0.3.0.TJACNXM donanım yazılımı sürümünü taşıyor ve 4,1 GB boyutunda bir kurulum paketiyle geliyor.

İlginizi Çekebilir: XIAOMI 14 ULTRA İnceleme | Gelmiş Geçmiş En İyi Xiaomi Telefonu!

Mi 11 Pro ve Ultra kullanıcıları da güncellemeyle tanışıyor. Bu cihazlar için güncelleme, 1.0.3.0.TJACNXM/1.0.2.0.TJJCNXM donanım yazılımı sürümleriyle birlikte geliyor ve 4,2 GB ağırlığında. Ayrıca, güncelleme Mart ayı güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Xiaomi’nin bu güncellemesi, Mi 10 serisi kullanıcılarının bazı yeni özellikler ve performans iyileştirmeleriyle deneyimlerini zenginleştirmelerine olanak tanıyor. Ancak, Android 14’ün henüz gelmemesi, bazı kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden olabilirken, Xiaomi’nin sürekli olarak güncellemelerle cihazlarına destek vermesi olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler Xiaomi Mi 10 için HyperOS güncellemesi ile gelen yenilikler

Xiaomi Mi 10 için HyperOS güncellemesi ile gelen yenilikler