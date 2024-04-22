Xiaomi‘nin Xiaomi Mi 10 için HyperOS güncellemesi nihayet kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ancak, beklendiği gibi, güncelleme Android 14’ü getirmiyor; bunun yerine, cihazları Android 13 üzerinde çalıştırmaya devam ediyor.
Xiaomi’nin bu güncellemesi, Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra gibi serideki tüm cihazları kapsıyor. Güncelleme, Mi 10 için 1.0.3.0.TJACNXM donanım yazılımı sürümünü taşıyor ve 4,1 GB boyutunda bir kurulum paketiyle geliyor.
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Mi 11 Pro ve Ultra kullanıcıları da güncellemeyle tanışıyor. Bu cihazlar için güncelleme, 1.0.3.0.TJACNXM/1.0.2.0.TJJCNXM donanım yazılımı sürümleriyle birlikte geliyor ve 4,2 GB ağırlığında. Ayrıca, güncelleme Mart ayı güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.
Xiaomi’nin bu güncellemesi, Mi 10 serisi kullanıcılarının bazı yeni özellikler ve performans iyileştirmeleriyle deneyimlerini zenginleştirmelerine olanak tanıyor. Ancak, Android 14’ün henüz gelmemesi, bazı kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden olabilirken, Xiaomi’nin sürekli olarak güncellemelerle cihazlarına destek vermesi olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
İçindekiler
Xiaomi Mi 10 için HyperOS güncellemesi ile gelen yenilikler
- Xiaomi’nin ThePaper OS’sinin alt katmanı, mükemmel donanım performansını ortaya çıkaracak şekilde yeniden yapılandırıldı.
- Temel görev tanımlama ve boyama teknolojisi, daha güçlü performans ve daha düşük güç tüketimi ile görevin önemine göre kaynak tahsisini dinamik olarak kontrol eder.
- Ultra düşük güçlü işleme çerçevesi, pil ömrünü artırır ve daha akıcı animasyon efektleri sağlar.
- SOC entegre frekans modülasyonu, bilgi işlem gücü gereksinimlerindeki değişikliklere daha az çerçeve düşüşü ve daha sorunsuz performansla daha hızlı yanıt vermek için tüm makinenin donanım kaynaklarını seri halinde bağlar.
- Depolama parçalanmasını azaltmak için depolama teknolojisini yenileyerek uzun süre yeni gibi kullanmanıza olanak tanır.
- Akıllı ağ seçme yeteneği yükseltilerek zayıf ağ ortamlarında ağ daha sorunsuz hale getirildi.
- Akıllı sinyal seçim motoru, sinyal kararlılığını artırmak için anten stratejilerini dinamik olarak ayarlar.
- Xiaomi HyperConnect cihazlar arası ara bağlantı çerçevesi, cihazların verimli bir şekilde bağlanmasına ve nihai işbirliğine ulaşmasını sağlar.
- Yeni entegre cihaz merkezi, tüm cihazların dinamik, gerçek zamanlı ağ oluşturmasını sağlar ve çevredeki cihazları kontrol merkezinde görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- Cihazlar arası deneyim, kameralar, ekranlar ve iletişimler gibi birden fazla donanım özelliğine yönelik cihazlar arası çağrıları destekleyecek şekilde tamamen yükseltildi.
- Uygulamalar, ses ve video, pano ve diğer veriler ve hizmetler, birden fazla cihaz arasında serbest akışı destekler ve tamamen güvenlidir.
- Cihaz ara bağlantısı için güvenlik ve gizlilik mimarisi. Cihazlar TEE aracılığıyla karşılıklı güvenliği doğrular ve veri iletimi donanım düzeyinde şifrelenir.
- İnternet izin yönetimi, İnternet davranış hatırlatıcıları ve İnternet davranış kayıtlarını içeren çapraz uç gizlilik sistemi eklendi.
- Cihazlar TEE aracılığıyla karşılıklı güvenliği doğrular ve veri iletimi donanım düzeyinde şifrelenir.
- İnternet izin yönetimi, İnternet davranış hatırlatıcıları ve İnternet davranış kayıtlarını içeren çapraz uç gizlilik sistemi.
- Yeni hareket dili, hafif ve tutarlı bir küresel hareket deneyimi getiriyor.
- Canlılık renk sistemi, hayat dolu doğal renkler, arayüzü yenileyin; dünya için tasarlanmış birleşik sistem yazı tipleri.
- Yeni hava durumu tasarımı ve gerçek zamanlı hava durumu motoru gerçeküstü bir görsel deneyim yaratıyor.
- Küresel odak bildirim sistemi, önemli bilgilerdeki değişiklikleri ve yeni bir sanatsal kilit ekranını dinamik olarak görüntüleyerek fotoğraflarınızın her birini bir postere dönüştürür. Ayrıca, açıldığı anda ekranın mükemmel görünmesini sağlayan dinamik cam malzemesine sahiptir.
- Masaüstü simge tasarımı yükseltildi, renk ve şekil tamamen yenilendi ve yeniden oluşturuldu.