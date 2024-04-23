Google’ın orta sınıf segmentteki yeni telefonu Google Pixel 8a hakkında yeni bir sızıntı, telefonun muhtemel fiyatını ortaya çıkarıyor. Pixel 8a’nın, Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Peki Google Pixel 8a kaç para olacak? İşte Pixel 8a fiyatı.

Yeni Orta Sınıf Telefon Google Pixel 8a Fiyatı Ortaya Çıktı: Pixel 8a Kaç Para?

Son render sızıntısı, Pixel 8a’nın tüm renk seçeneklerini ve muhtemel fiyatını sergiliyor. Bu sızıntıya göre, 128 GB depolama alanına sahip Google Pixel 8a fiyatı 708,99 Kanada doları, ve daha büyük 256 GB depolama alanına sahip olan cihazın fiyatı ise 792,99 Kanada doları olarak belirlenebilir. Bu da ABD’de yaklaşık olarak 518 dolar ve 579 dolara denk geliyor.

Ancak, bu fiyatlandırmaların doğruluğu hala belirsizliğini koruyor. Önceki söylentilere göre, Pixel 8a’nın fiyatı Avrupa’daki perakende listesine göre 569,90 euro ile 630 euro arasında olacak şekilde tahmin edilmişti. Bu yeni sızıntılar, önceki fiyat tahminlerine göre önemli ölçüde daha düşük bir fiyat sunuyor. Ancak, telefonun piyasaya sürülmesine kadar Pixel 8a fiyatı konusunda kesin bir bilgi almak mümkün olmayabilir.

Google I/O 2024 etkinliğinde, Pixel 8a’nın yanı sıra diğer donanım duyurularını da bekliyoruz. Bu süreçte Google Pixel 8a özellikleri hakkında da bazı bilgilere sahibiz. Pixel 8a’nın Tensor G3 işlemciye, 6,1 inç Full HD Plus ekrana, 64MP birincil kameraya, 13MP ikincil kamera lensine ve 13MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun selefinden daha büyük bir 5000mAh pil kapasitesiyle geleceği belirtiliyor.

Tüm bu sızıntılar ve bilgiler, Google’un yeni orta sınıf telefonunu heyecanla bekleyen kullanıcılar için heyecanı artırıyor. Mayıs ayının başlarında gerçekleşecek olan Google I/O 2024 etkinliği, Pixel 8a ve diğer donanım duyurularını öğrenmek için heyecan verici bir zaman olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni orta sınıf akıllı telefonu da kamera canavarı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!