JPMorgan’dan Altcoinlerin Yükselişine Yönelik “Dikkat” Çağrısı!

Lider kripto para birimi Bitcoin, akşam saatlerinde büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar seviyesini yeniden geçen ve bir süre bu seviyenin üzerinde seyreden BTC fiyatı, yaklaşık 1,5 saat içerisinde 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel kripto para borsalarında da yaklaşık 2,7 milyar dolarlık sermaye likit oldu. Bitcoin ‘in yaşadığı fiyat çöküşü piyasada korku yarattı. Yatırımcılar mayıs ayında yaşanan büyük düşüşün tekrarlanmasından endişelendi.

Lider kripto para Bitcoin, mayıs ortasında başladığı olağanüstü düşüşü ile beraber 64 bin dolarlık rekor seviyesinden %50’den fazla gerilemişti. Temmuz ayı ile birlikte beklenen yükseliş hareketini başlatmış ve geçtiğimiz hafta kritik bir direnç olan 50 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bu yükselişin ardından belli bir miktar düzeltmenin yaşanması muhtemel bir durumdu ancak ani bir şekilde 10 bin dolarlık kayıp herkesi şaşırttı ve ürküttü. 42 bin dolara gerilemesinin ardından bir toparlanma yaşayan BTC fiyatı yazı sırasında 47.116 dolar seviyesinde bulunuyor.

Popüler bir kripto analisti olan Rekt Capital, Bitcoin’in 50 bin dolarını yeniden test edebileceğine ve bu seviyeden bir toparlanmanın, 55 bin dolarlık fiyat aralığının üzerindeki son hamleyi doğrulayacağına işaret etti.

"Any dips into ~$50400 or ~$51000 will likely figure as a retest attempt to confirm the breakout beyond the key blue level"

Analistler, 50 bin dolar seviyesine yönelik mevcut yeniden testin, bir sonraki ayağa kalkmadan önce küçük bir sarsıntıdan başka bir şey olmadığına inanıyor.

Ani çöküş ile birlikte büyük borsalardaki veriler long pozisyonların hepsinin likit olduğunu ortaya koydu. Toplamda 2,7 milyar dolar değerinde büyük bir kayıp yaşandı. Likit olan yatırımcıların %90’ından fazlası Bitcoin için yükseliş yönünde işlem açanlar oldu.

Bunların yanında, bugün erken saatlerde Bitcoin, ülke kongresinin Bitcoin yasası lehinde oy kullanmasından üç ay sonra El Salvador’da yasal bir ihale haline geldi. Ülke, günü “Bitcoin Günü” olarak kutluyor ve popüler analist Plan B, son fiyat düşüşünün bununla bir bağlantısı olabileceğine inanıyor. Analist, insanların şu anda “haber sattığını” öne sürüyor.

Funny to see all "sell the news" traders handing over their bitcoins to El Salvador and Hodlers around the world. Make sure you transfer your btc out of the exchanges and into your own wallet! pic.twitter.com/H37El8R4Te

— PlanB (@100trillionUSD) September 7, 2021