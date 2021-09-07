JPMorgan’dan Altcoinlerin Yükselişine Yönelik “Dikkat” Çağrısı!

ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, alternatif kripto para birimlerinin (altcoin) şu anda gerçek değerlerinin ötesine geçtiğini belirterek, altcoin alım satım performansıyla ilgili uyarıcı bir açıklama yaptı.

Yatırım bankası, son analizine dayanarak, perakende yatırımcıların yaz boyunca daha yüksek oranlarda hisse senedi satın aldıklarını ve böylece piyasaların fiyat hareketlerini artırmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.

Banka, perakende yatırımcıların temmuz ayında yaklaşık 16 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşan ve ağustos ayında yaklaşık 13 milyar dolar olan ABD borsasına milyarlarca dolar pompaladığını tahmin ediyor. JPMorgan, bu performansı perakende yatırımcıların geçen yıl haziran 2020’de 10 milyar dolarlık bir yatırım kaydeden ABD hissesine fon sağlama yöntemiyle karşılaştırdı.

JPMorgan’a göre, yatırımcıların eşsiz ve değiştirilemez tokenlera yığılmasıyla, borsadaki satın alma çılgınlığı geçen ay ağustos ayında altcoinlere de sıçradı. DeFi ve NFT faaliyetlerine olan ilgi, Ethereum ve Cardano, Binance Coin ve Solana gibi akıllı sözleşmeleri kolaylaştıran kripto para birimlerinin yükselmesine yardımcı oldu.

2 Eylül Perşembe günü Cardano tarihte ilk kez 3 dolar fiyat seviyesinin üzerine çıktı. ADA fiyatı, 12 Eylül’de akıllı sözleşme lansmanı beklentisiyle yenilenen bir tırmanış görüyor. Bu yılın başından bu yana ADA, değerini %1600’den fazla artırdı. Diğer yandan Solana da son zamanlarda CoinMarketCap’te ilk on kripto para birimi arasına girerek yıldan bugüne kazanımlarını %1000’in üzerine çıkardı. Yüksek verimli “Ethereum katili”, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmak için büyüyen DeFi endüstrisini ve NFT çılgınlığını kullanıyor.

Bu nedenle JPMorgan, piyasa analiziyle kripto para birimi yatırımcılarının mevcut ralliyi büyük bir kırmızı bayrak olarak görmesi gerektiğini ve yenilenen altcoin sezonunun bir piyasa balonunun belirtisi olduğunu, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. JPMorgan’a göre, alternatif kripto para birimleri şu anda toplam piyasa değerinin yaklaşık %33’ünü temsil ediyor. Banka, mevcut yükseliş trendini teknik göstergelerden ziyade başka bir perakende yatırım çılgınlığının yönlendirdiğine inanıyor.