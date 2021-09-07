Kripto Para
JPMorgan’dan Altcoinlerin Yükselişine Yönelik “Dikkat” Çağrısı!
ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, alternatif kripto para birimlerinin (altcoin) şu anda gerçek değerlerinin ötesine geçtiğini belirterek, altcoin alım satım performansıyla ilgili uyarıcı bir açıklama yaptı.
Yatırım bankası, son analizine dayanarak, perakende yatırımcıların yaz boyunca daha yüksek oranlarda hisse senedi satın aldıklarını ve böylece piyasaların fiyat hareketlerini artırmalarına yardımcı olduğunu açıkladı.
Banka, perakende yatırımcıların temmuz ayında yaklaşık 16 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşan ve ağustos ayında yaklaşık 13 milyar dolar olan ABD borsasına milyarlarca dolar pompaladığını tahmin ediyor. JPMorgan, bu performansı perakende yatırımcıların geçen yıl haziran 2020’de 10 milyar dolarlık bir yatırım kaydeden ABD hissesine fon sağlama yöntemiyle karşılaştırdı.
JPMorgan’a göre, yatırımcıların eşsiz ve değiştirilemez tokenlera yığılmasıyla, borsadaki satın alma çılgınlığı geçen ay ağustos ayında altcoinlere de sıçradı. DeFi ve NFT faaliyetlerine olan ilgi, Ethereum ve Cardano, Binance Coin ve Solana gibi akıllı sözleşmeleri kolaylaştıran kripto para birimlerinin yükselmesine yardımcı oldu.
2 Eylül Perşembe günü Cardano tarihte ilk kez 3 dolar fiyat seviyesinin üzerine çıktı. ADA fiyatı, 12 Eylül’de akıllı sözleşme lansmanı beklentisiyle yenilenen bir tırmanış görüyor. Bu yılın başından bu yana ADA, değerini %1600’den fazla artırdı. Diğer yandan Solana da son zamanlarda CoinMarketCap’te ilk on kripto para birimi arasına girerek yıldan bugüne kazanımlarını %1000’in üzerine çıkardı. Yüksek verimli “Ethereum katili”, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmak için büyüyen DeFi endüstrisini ve NFT çılgınlığını kullanıyor.
Bu nedenle JPMorgan, piyasa analiziyle kripto para birimi yatırımcılarının mevcut ralliyi büyük bir kırmızı bayrak olarak görmesi gerektiğini ve yenilenen altcoin sezonunun bir piyasa balonunun belirtisi olduğunu, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. JPMorgan’a göre, alternatif kripto para birimleri şu anda toplam piyasa değerinin yaklaşık %33’ünü temsil ediyor. Banka, mevcut yükseliş trendini teknik göstergelerden ziyade başka bir perakende yatırım çılgınlığının yönlendirdiğine inanıyor.
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Kripto Para
Bitcoin’de 1,5 Saat İçerisinde Yılın En Büyük Çöküşü Yaşandı! Neler Oldu?
Lider kripto para birimi Bitcoin, akşam saatlerinde büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar seviyesini yeniden geçen ve bir süre bu seviyenin üzerinde seyreden BTC fiyatı, yaklaşık 1,5 saat içerisinde 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel kripto para borsalarında da yaklaşık 2,7 milyar dolarlık sermaye likit oldu. Bitcoin ‘in yaşadığı fiyat çöküşü piyasada korku yarattı. Yatırımcılar mayıs ayında yaşanan büyük düşüşün tekrarlanmasından endişelendi.
Lider kripto para Bitcoin, mayıs ortasında başladığı olağanüstü düşüşü ile beraber 64 bin dolarlık rekor seviyesinden %50’den fazla gerilemişti. Temmuz ayı ile birlikte beklenen yükseliş hareketini başlatmış ve geçtiğimiz hafta kritik bir direnç olan 50 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bu yükselişin ardından belli bir miktar düzeltmenin yaşanması muhtemel bir durumdu ancak ani bir şekilde 10 bin dolarlık kayıp herkesi şaşırttı ve ürküttü. 42 bin dolara gerilemesinin ardından bir toparlanma yaşayan BTC fiyatı yazı sırasında 47.116 dolar seviyesinde bulunuyor.
Popüler bir kripto analisti olan Rekt Capital, Bitcoin’in 50 bin dolarını yeniden test edebileceğine ve bu seviyeden bir toparlanmanın, 55 bin dolarlık fiyat aralığının üzerindeki son hamleyi doğrulayacağına işaret etti.
"Any dips into ~$50400 or ~$51000 will likely figure as a retest attempt to confirm the breakout beyond the key blue level"
Retest is now in progress$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/tWUyNcxfUZ pic.twitter.com/SWKKRAVe8v
— Rekt Capital (@rektcapital) September 7, 2021
Analistler, 50 bin dolar seviyesine yönelik mevcut yeniden testin, bir sonraki ayağa kalkmadan önce küçük bir sarsıntıdan başka bir şey olmadığına inanıyor.
Ani çöküş ile birlikte büyük borsalardaki veriler long pozisyonların hepsinin likit olduğunu ortaya koydu. Toplamda 2,7 milyar dolar değerinde büyük bir kayıp yaşandı. Likit olan yatırımcıların %90’ından fazlası Bitcoin için yükseliş yönünde işlem açanlar oldu.
Bunların yanında, bugün erken saatlerde Bitcoin, ülke kongresinin Bitcoin yasası lehinde oy kullanmasından üç ay sonra El Salvador’da yasal bir ihale haline geldi. Ülke, günü “Bitcoin Günü” olarak kutluyor ve popüler analist Plan B, son fiyat düşüşünün bununla bir bağlantısı olabileceğine inanıyor. Analist, insanların şu anda “haber sattığını” öne sürüyor.
Funny to see all "sell the news" traders handing over their bitcoins to El Salvador and Hodlers around the world. Make sure you transfer your btc out of the exchanges and into your own wallet! pic.twitter.com/H37El8R4Te
— PlanB (@100trillionUSD) September 7, 2021
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Kripto Para
Tayland SEC, Huobi’nin Lisansını İptal Etmek İçin Harekete Geçti!
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ticaret platformunun ülkenin menkul kıymetler yasalarında tanımlanan gerekli gereklilikleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek Huobi ‘den ülkedeki hizmet operasyonlarını durdurmasını istedi.
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Düzenleyici tarafından açıklandığına göre, soruşturmalar, Huobi’nin yönetim yapısında ve çalışma sisteminde belirlenen kurallara uymamasına dayanarak Tayland’daki işini yürütmeye uygun olmadığını ortaya koydu.
Bir süredir komisyon ve Huobi arasında çok fazla ileri geri hareket oldu. Regülatör, borsadan lisansı verilene kadar faaliyetlerini geçici olarak askıya almasını istedi. Ancak, ticaret firması sık sık uzatma talep etti.
Huobi’nin kendisinden istenilenleri ve gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu artık son tarih uzatmalarına yer göstermiyor gibi görünüyor.
“SEC, Maliye Bakanı’na, şimdi DSDAQ (Tayland) Co., Ltd. olarak yeniden adlandırılan Huobi (Tayland) Co., Ltd.’nin (Huobi) işletme lisansını iptal etmeyi düşünmesini tavsiye etme kararına sahiptir. Bu arada, SEC, Giving Huobi’nin işletme lisansı iptal edilene kadar dijital varlık ticaret merkezi olarak hizmetlerini geçici olarak askıya almasını onayladı. Ve bu tür hizmetlerin askıya alınması sırasında, Huobi, SEC’in sipariş vermek için bir kararı aldığı tarihten itibaren üç ay içinde tüm varlıkları müşterilere iade etmelidir.”
Kripto para borsaları son zamanlarda ülkelerde bulunan çeşitli finansal düzenleyicilerin radarına takılıyor. Huobi’ye yöneltilen faaliyet durdurma bildirimi haziran ayında Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından Binance borsasına verilmişti. Düzenleyicilerin temel amaçları ise borsalarda KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürlerini uygulamak. Bu noktada borsalar ise genellikle direnç göstermekte.
2021 yılının başından itibaren Tayland SEC tarafından yapılan araştırmalara göre, ülke genelinde kripto para kullanımı %600 oranında bir artış kaydetmiş durumda. Ayrıca bununla birlikte Tayland Merkez Bankası tarafından açıklandığına göre ülkede bir CBDC ihracı için de çalışmalar yürütülüyor.
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JPMorgan’dan Altcoinlerin Yükselişine Yönelik “Dikkat” Çağrısı!
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