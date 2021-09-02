Kripto Para
Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu?
Kripto para piyasası son 24 saatte yaşanan yükselişler ile yeşil renge bürünmüş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,89 yükselerek 50 bin doları aştı. Bitcoin’in yeniden 50 bin dolar seviyesini aşması kripto para piyasasındaki hareketlenmenin fitilini ateşledi. Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 değerlenerek 3.800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ardından hafif bir konsolidasyon yaşayan ETH, yazı sırasında 3.788 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, Ethereum fiyatının bir anda bu yükselişi yaşamasının sebebi ne? Sıçrama nasıl gerçekleşti?
Ethereum fiyatı kripto para piyasasının genel yeşilliğine büyük bir katkı sağlayarak son 24 saatte %7’ye yakın değerlendi ve 3.800 dolar seviyesine kadar çıktı. Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un bu yükselişinin ardındaki sebepleri açıkladı.
Colin Wu, Ethereum’un bu yükselişinin en büyük sebebi olarak ETH blok zincir ağında faaliyet gösteren eşsiz tokenların (NFT) popülaritelerinin ve benimsenmelerinin hızlı artışını gösterdi. NFT piyasası Ethereum’u adeta ayağa kaldırdı.
Blok zincir teknolojisinin en son ve popüler ürünü olan NFT’lere olan ilgi yaz ayları ile birlikte öyle hızlı arttı ki, pek çok ünlü isim NFT alanına adını yazdırdı. Bazı pahalı sanat eserleri NFT şeklinde satıldı. Tron CEO’su Justin Sun, ödeme devi Visa, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve çok daha fazla isim sattıkları ve satın aldıkları NFT’ler ile günlerce piyasada konuşuldular.
Ethereum ağındaki NFT trafiği hızlı bir şekilde arttı. Ağın en popüler NFT pazar yeri OpenSea’nin işlem hacmi 3,4 milyar doları geçti. Ayrıca NFT ürünlerindeki işlem hacminin artmasındaki en büyük etkenlerden biri de NFT tabanlı blok zincir oyun platformları. Bunlardan biri olan Axie Infinity ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir: Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Colin Wu, Ethereum fiyatındaki artışın bir diğer sebebi olarak EIP-1559 Ethereum yükseltmesini gösteriyor. 2 Eylül itibarıyla 164.000 ETH’nin yakılması ve artık ETH ücretlerinin bir kısmının yakılıyor olması ETH fiyatını artıran önemli sebeplerden.
Aynı zamanda zincir içi analitik sağlayıcısı Santiment’in sağladığı verilere göre, yatırımcılar şu anda Solana’dan (SOL) Ethereum’a (ETH) bir geçiş sağlıyor. Bu, Ethereum fiyatını pazartesi günü 3.500 dolar seviyesine çıkaran ana sebeplerden biri.
📈🤝 #Solana (+52%) and #Ethereum (+18%) have been exchanging turns in the spotlight over the last week as both have enjoyed respective pumps. Crowd sentiment has played a role in both pumps, and the focus that was on $SOL has very much shifted to $ETH. https://t.co/GGBYzFG602 pic.twitter.com/Nup7Zf8aQ7
— Santiment (@santimentfeed) September 2, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin 10 Gün Sonra Yeniden 50,000 Dolar Barajını Test Ediyor
Bitcoin’in fiyatı bugün 50,000 dolar sınırını aştı ve kripto para piyasası genel olarak pozitife döndü. Bitcoin 10 gün önce 50,000 dolar barajını test etmiş, ancak aşmakta başarısız olmuştu.
Dünyanın ilk ve en büyük kripto parası Bitcoin, bugün itibariyle kendisini yeniden 50,000 dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı başardı. Bitcoin bu seviyeye en son 23 Ağustos tarihinde görmüş ama bu seviyeyi onaylamayarak 46,000 dolarlı seviyelere geri çekilmişti.
Son olarak dün 46,500 dolar seviyesine çekilen Bitcoin, oradan aldığı ivmeyle %8.2 artış göstererek bugün 50,300 seviyelerine kadar geldi. Coinmarketcap.com kaynaklı verilere göre Bitcoin market baskınlığını %42’li seviyelere çıkardı ve Bitcoin’deki toplam hacim de 950 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Toplam kripto para piyasası hacmi de 2.3 trilyon dolar seviyelerini gördü.
Bitcoin tarihine bakıldığında Eylül ayı genel olarak Bitcoin boğaları için kötü bir ay olarak geçse de yeni ayın ilk günlerinde yaşanan bu yükseliş ayın geri kalanı için de umut verdi.
Bybt.com verilerine göre Eylül ayı, yatırımcılar için son 4 senedir arka arkaya negatif geçiyor. En kötü olarak 2014 yılında Eylül ayını negatif %19 ile kapatan Bitcoin, 2016’daki en iyi yılında ise pozitif %6 yaşadı. 2016’dan bu yana da Bitcoin Eylül aylarında pozitif fiyatlanma göremiyor.
Bitcoin’in ardından gelen en büyük ikinci kripto para konumunda olan Ethereum da Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. 2 gün önce 3200 dolar seviyelerinde fiyatlanan Ethereum, %20 artış ile 3800 dolar seviyelerine ulaştı.
Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülen ve en son geçen ay üçüncü sıraya tırmanan Cardano (ADA) da önemli bir artış yaşadı. Dün 2.7 dolar seviyesini gören ADA, %15 artışla 3.1 dolar seviyesine ulaştı. Cardano da projesiyle dikkat çeken kripto paralardan bir tanesi. Akıllı kontratlar alanında önemli adımlar atan Cardano, bu alana daha fazla fonksiyonellik katacak olan Alonzo hard forkuna hazırlanıyor.
Akıllı kontratlar, yapılması gereken emirleri ve yönergeleri önceden kararlaştırılmış durumlar altında kendi kendine yerine getiren kod parçalarından oluşuyor. Bu konuyu daha iyi açıklamak için genellikle, istediğiniz yiyecek veya içeceği seçerek girdiğiniz koda ve ödediğiniz ücrete göre size seçtiğiniz ürünü veren otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor.
So there we have it. Since c. 20:20 UTC today, the #Cardano Testnet now officially supports #Plutus #smartcontracts. Final testing & integrations ahead. SPOs will now upgrade their mainnet nodes. Then next stop… mainnet upgrade. Still on track for 12 September. Onward! $ADA pic.twitter.com/Wl5CUpRB4L
— Input Output (@InputOutputHK) September 1, 2021
Bitcoin an itibariyle 49,900 dolar ve Ethereum 3740 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Son 24 saatin en çok kazananları da %24 ile FTX Token (FTT), %15 ile IOTA (MIOTA), %12 ile Kusama (KSM) oluyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.
Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.
#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021
Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
WhatsApp’a 225 Milyon Euro Ceza!
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu?
AnTuTu Ağustos’un 10 Amiral Gemisini Belirledi
Çocukların İnternet Yasası: Nedir ve Nasıl Çalışacak?
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.