Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen kendi geliştirdiği mobil işlemcisi XRING 01 ile çip dünyasına güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun’un resmi Weibo paylaşımıyla duyurulan bu yeni işlemci, şirketin 2017’de tanıttığı Surge S1 sonrası kendi markasıyla geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Peki Xiaomi XRING 01 neler sunuyor ve hangi cihazlarda kullanılacak?

XRING 01 özellikleri neler sunuyor?

Xiaomi XRING 01 işlemcisi, TSMC’nin gelişmiş 4nm üretim süreciyle üretiliyor. Sızdırılan bilgilere göre 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip olacak işlemcide, en yüksek performansı sağlayan “prime” çekirdek 3.2 GHz saat frekansında çalışacak. Bu çekirdeği 2.5 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 2.0 GHz’lik dört verimlilik odaklı çekirdek destekleyecek.

Henüz çekirdek mimarileri (örneğin Cortex-X, A7xx veya A5xx) netlik kazanmamış olsa da, işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2 seviyesinde bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Bu, Xiaomi’nin ilk defa üst segment seviyeye yakın bir işlemciyle rekabet alanına girmesi anlamına geliyor. Öte yandan Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 gibi güncel amiral gemisi yongaların bir adım gerisinde kalması muhtemel.

Performansa ek olarak yapay zekâ işleme, kamera görüntü sinyal işleyici (ISP) ve enerji verimliliği gibi konularda da Xiaomi’nin özel optimizasyonlar yaptığı konuşuluyor. Özellikle Xiaomi’nin kendi cihazlarında HyperOS ile daha sıkı bir donanım-yazılım optimizasyonu sunacağı beklentisi yüksek.

İlk etapta Çin pazarı hedeflenmiş gibi görünse de, global sürüm söylentileri de giderek artıyor. Mayıs ayı sonunda tanıtılacağı belirtilen XRING 01 için performans iddiaları da oldukça dikkat çekici. Qualcomm ve MediaTek gibi devlerin gölgesinde kendi çözümlerini sunan Xiaomi, bu yeni işlemciyle yalnızca marka bağımsızlığını pekiştirmeyi değil, aynı zamanda donanım-software entegrasyonunu da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Xiaomi XRING 01 teknik özellikleri

İşlemci üretim süreci: TSMC 4nm

Çekirdek mimarisi: 1+3+4 yapılandırma

Prime çekirdek: 1x 3.2 GHz

Performans çekirdekleri: 3x 2.5 GHz

Verimlilik çekirdekleri: 4x 2.0 GHz

Performans seviyesi: Snapdragon 8 Gen 2 ile benzer

Tanıtım tarihi: Mayıs 2025 sonu

Xiaomi, bu yeni işlemcinin ilk olarak hangi cihazda yer alacağını henüz açıklamadı. Ancak beklentiler, XRING 01’in orta-üst segmente konumlandırılacak özel bir Xiaomi veya Redmi modelinde ilk kez kullanılacağı yönünde. Bu da şirketin gelecekte tıpkı Apple gibi donanımını kendi üretip yazılımıyla entegre eden daha kapalı bir ekosistem inşa etmek istediğini gösteriyor.

XRING 01, yalnızca teknik verilerle değil, Xiaomi’nin vizyoner donanım hedefleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Peki siz Xiaomi’nin kendi işlemcisini geliştirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.