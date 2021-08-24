Alonzo Hard Fork İçin Sayılı Günler Kala ADA Fiyatı Rekorlara Doymuyor!

CoinMarketCap sıralamasında piyasa değerine göre en büyük 3. kripto para olan Cardano (ADA), yeni zirveler elde etmeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde 3 dolar sınırına çok yakın bir seviyedeki 2,97 dolar seviyesinde yeni bir ATH elde eden ADA, muhteşem yükselişini devam ettiriyor. ADA fiyatındaki yükseliş, Alonzo Hard Fork için geri sayımın başlamış olmasından kaynaklanıyor olabilir.

ADA fiyatı yeni zirvelere dokunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Son 1 hafta içerisinde %36,73 yükselen popüler altcoin, bugün sabah saatlerinde ulaştığı 2,97 dolarlık seviyesinden bir miktar konsolide olmuş şekilde yazı sırasında 2,87 dolardan işlem görüyor.

Altcoinin fiyatı geçtiğimiz hafta 2,50 dolar seviyesine ulaşmış ve bu seviyedeki rekor zirvesinden sonra yükselişini devam ettirmeyi sürdürmüştü. Fiyattaki bu artışları Cardano ağındaki Alonzo yükseltmesi biçimindeki en büyük yükseltmeye giden yolda bir dizi zincir üstü geliştirme ve güncelleme takip ediyor.

ADA fiyatı, ağustos ayının başında 1,36 dolardan başlayarak düşmeye başlamıştı. Ancak üç hafta içerisinde ise fiyatını iki katından fazla artırmış durumda. Bu yükselişin ardındaki en büyük sebep için, projenin platformdaki en heyecanlı güncellemesinin yaklaşması gösteriliyor. Alozo hard forku heyecanı ile ADA geçtiğimiz hafta %40’ın üzerinde bir kazanç elde etti.

Alonzo hard forku için planlanan 12 Eylül tarihi, Cardano ağına bambaşka bir soluk getirecek. Alonzo, ağa dApps ve DeFi için yeni bir çağ sağlayacak olan akıllı sözleşme entegrasyonu sunacak. Hard fork aynı zamanda Cardano’nun Ethereum ve Polkadot’un beğenilerine karşı rekabet etmesini sağlama konusundaki uzun vaadini de yerine getirecek. Akıllı sözleşme entegrasyonu tamamlandıktan sonra Cardano blok zinciri, yeni bir merkezi olmayan iş çağının kapılarını açacak.

Akıllı sözleşme yükseltmesi, ADA fiyatı için London Hard Fork‘un Ethereum fiyatı için yaptığına benzer bir katalizör rolü oynadı. Görünürde bir üst sınır olmaması ve kripto pazarının çoğunluğunun henüz ATH’lerini yeniden test etmemesi nedeniyle ADA fiyatı yeni rekorlar kırabilir.

Alonzo Hard Fork Nedir?

Alonzo Hard Fork, akıllı sözleşme işlevselliğinin çok beklenen uygulamasını sağlayacak ola Cardano ağında büyük bir yükseltmedir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış belirli koşullar karşılandığı zaman otomatik olarak çalışmaya başlayan bilgisayar kodu parçalarıdır. Alonzo güncellemesinin ardından, herkes Cardano blok zincirinde kendi akıllı sözleşmelerini oluşturabilecek ve dağıtabilecek. Ayrıca yerel merkezi olmayan uygulamaların da (dApps) önünü açabilecek.

*Yatırım tavsiyesi içermez.