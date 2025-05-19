Türkiye, sahte ürün operasyonlarında dikkat çeken bir istastiğe imza attı. Gümrük kapılarında yapılan kontrollerde yakalanan sahte ürün oranlarıyla ilgili yeni veriler yayımlandı. Türkiye, dünyada en fazla sahte ürün yakalayan ikinci ülke oldu. Peki bu veriler neye dayanıyor?

Türkiye gümrükte yakalanan sahte üründe dünya ikincisi!

OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından yayımlanan ve CNBC-e tarafından düzenlenen verilere göre, Türkiye 2020–2021 döneminde gümrüklerde el konan sahte ürün oranları açısından Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Listede Çin birinci, Türkiye ikinci ve Hong Kong üçüncü oldu.

Sahte ürünlerin büyük bir kısmını kozmetik ve ayakkabı kategorileri oluşturuyor. Türkiye’deki gümrük memurları tarafından özellikle bu iki kategoride yapılan sıkı denetimler sayesinde önemli sayıda ürün ele geçirildi.

Bu durum Türkiye’nin uluslararası ticaret güvenliği açısından ciddi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Ancak sahte ürün ticaretinin hem vergi kaybı hem de tüketici güvenliği açısından büyük tehditler içerdiği de unutulmamalı. Sahte kozmetik ürünler cilt sağlığını tehlikeye atabilirken, kalitesiz sahte ayakkabılar da ortopedik sorunlara yol açabiliyor.

Yetkililer, her fırsatta Türkiye’nin bu alandaki denetim faaliyetlerini artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Özellikle online alışverişin yaygınlaşması, sınır kapılarında ve e-ticaret lojistik merkezlerinde daha gelişmiş tarama sistemlerine olan ihtiyacı artırmış durumda.

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Sizce Türkiye’nin sahte ürünle mücadelesi yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.