Böylesi İlk Kez Oldu: Düğünde Geline Altın NFT’si Takıldı!

Twitter ve Square’ın CEO’su olan Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin ’e olan ilgisi ve sevgisi ile biliniyor. Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanan Dorsey, lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, şimdi de merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni kurulan bir kripto para birimi ve merkezi olmayan bir Square birimi ekibi olan TBD’nin merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kuracağını duyurdu. CEO, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada “Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform yaratmamıza yardımcı olun.” İfadelerini kullandı.

We’ve determined @TDB54566975’s direction: help us build an open platform to create a decentralized exchange for #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu

— jack⚡️ (@jack) August 27, 2021