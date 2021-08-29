Böylesi İlk Kez Oldu: Düğünde Geline Altın NFT’si Takıldı!

NFT furyası tüm hızıyla devam ederken, bu alanla ilgili her gün yeni ve çarpıcı gelişmelere de tanık oluyoruz. Öyle ki, artık bazı gelişmelere şaşıramıyoruz bile. NFT alanına yönelik son “yok artık” dedirten gelişme ise Türkiye’den. Blok zincir teknolojisi ve kripto paraları günlük hayatta çok daha sık duymaya ve görmeye başladığımız bir dönemdeyiz. NFT’ler bu sefer ise bir düğünün başrolündeydi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde geline altın NFT’si takıldı.

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NFT çılgınlığı kendini düğünde de gösterdi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada hediye olarak NFT haline getirilmiş altın takıldı. Düğünde takılan altın NFT’si, dünyada bir ilk olarak Türkiye’de tarihe geçti.

CryptoWomen Turkey kurucusu ve aynı zamanda başarılı bir avukat olan Av. Sima Baktaş, kendi düğününde hediye olarak NFT haline getirilmiş altın aldı. Blok zincir teknolojisi alanında adını başarılar ile duyurmuş avukat, düğününde bir NFT hediyesi almanın mutluluğu ve heyecanını Twitter üzerinden paylaştı. Dünyada bir ilk olan altın NFT’sinin heyecanını şu sözler ile ifade etti:

“Ve dünyada bir ilk gerçekleşti! Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz.”

Ve dünyada bir ilk gerçekleşti! Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz☺️ @Halustra01 @cengiz_kaslan https://t.co/6LpybIvCes pic.twitter.com/zk56MLNC4v — Sima Baktas🔺 (@simabaktas) August 28, 2021

Tyler isimli bir Twitter kullanıcısı da düğünde takılan NFT altınına ait görüntüleri şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

“Evet, tarihin ilk NFT takısı çok saygıdeğer Sima Baktaş hocamıza takılmıştır. Hayırlı olsun.”

NFT sektörü, ağustos ayında oldukça hareketli ve yeniliklerle doluydu. Geride bıraktığımız 30 gün içerisinde NFT satın almak için harcanan miktar yaklaşık olarak 900 milyon doları aştı. Önemli isimlerin NFT alanına dahil olduğunu gördük. Öyle ki NFT şeklinde “aşk” satışına bile şahit olduk. Yükselen bir grafik çizen NFT sektörünün ilerleyen günlerde neler getirmeye devam edeceğini merak ediyoruz. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.