Kripto Para
Solana (SOL) 145 Dolarlık Yeni Rekoruna İmza Attı!
Yeni hafta, Ethereum dalgalanmalarının güçlü kazançlar göstermesiyle birlikte kripto piyasasının yükseliş hareketleri göstermesiyle başladı. Ethereum, haftaya %22 gibi etkileyici bir kazançla başladı ve 4.000 dolarlık kilit fiyat seviyesine meydan okuyor. ETH fiyatı yazı sırasında 3928 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin de 50 bin dolar seviyesini aşarak 51.734 dolara ulaşmış durumda. İki büyük kripto paradaki bu yükseliş, altcoinlere de iyi bir şekilde yansıyor. Solana (SOL) 145 dolar seviyesinde yeni bir rekor tazeledi.
Yeni hafta kripto para piyasası adına oldukça kazançlı ve yeşil. Solana için harika bir hafta, çünkü en büyük kripto para birimleri arasında ilk 7’ye yükseldi ve son yedi günde %47 arttı.
SOL fiyatı yılın başlarında 1,7 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Ancak altcoin fiyatı yılın başlarından bu yana %1000’den fazla artış kaydetti ve 145 dolar seviyesine kadar ulaştı. Yalnızca ağustos ayında %200’den fazla artan SOL, altı gün önce 100 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.
Son haftalarda, Solana’nın kurumsal talebi, kısmen ağın NFT ortamına girmesinin de katkısıyla arttı. Solana kısa süre önce çizgi film maymunlarının resimlerinden oluşan bir koleksiyon olan Degenerate Ape Academy‘yi başlattı. Lansmandan sonraki ilk 10 dakika içinde bu NFT’lerin yaklaşık 10.000’i satıldı. bu da insanlar karikatür maymunları satın almak için kripto para birimini talep ettikçe SOL fiyatını daha da yükseltti.
Ağustos ayındaki NFT rallisi, Solana’nın bu ralli sırasında rekor satışların yaklaşık 900 milyon dolara ulaşmasıyla bir yükseliş trendi görmesine yardımcı oldu.
Son aylarda Solana, çok çeşitli merkezi olmayan finans (DeFi) projelerini kendine çekiyor, aracıları ve finansal kurumları kesiyor ve blok zinciri üzerinden finansal işlemler yürütüyor. Bankalar gibi aracıları finansal işlemlerden çıkaran çeşitli DeFi projeleri de dahil olmak üzere Solana’nın ağında oluşturulmuş 400’den fazla proje bulunuyor.
Son olarak, Solana ivme kazanıyor çünkü insanlar Ethereum’a alternatif arıyor. Solana ağının açıklanan ana avantajlarından biri, ağdaki işlemlerin daha düşük maliyetidir. Ethereum ağı bazen kullanıcılarının bir işlem için 200 dolara kadar ücret ödemesini gerektirse de, Solana’nın ücretleri ortalama 0,0025 dolar civarında. Solana, artan popülaritesi nedeniyle Cardano ve Polkadot’ta olduğu gibi “Ethereum katili” olarak kabul ediliyor.
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Kripto Para
Binance.US 2023 Yılında Halka Arz Başlatmayı Planlıyor!
Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance borsasının Amerikan kolu Binance.US 2023 yılında halka arz yoluyla halka açık bir şirket haline gelebilir.
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Binance CEO’su Changpeng Zhao, yakın bir zamanda verdiği röportajda Binance.US’in muhtemelen ABD’de doğrudan bir listeleme yoluyla halka açılan ilk kripto ticaret platformu olan Coinbase Global’in ayak izlerini takip edeceğini kaydetti.
Sosyal ağlarda CZ olarak bilinen Changpeng Zhao’ya göre işlem maliyetleri yaklaşık 5 kat daha ucuz olduğu için firmanın ABD kolu Coinbase’e göre bir avantaja sahip.
“Binance.US kullanan kullanıcılar Coinbase’de ödedikleri ücretlerin yaklaşık beşte birini ödüyorlar. Bu yüzden yaklaşık beş kat daha ucuz.”
Halka açılmak çoğu şirket için çok önemlidir ve hatta kripto borsaları gibi firmalar için benzeri görülmemiş bir dönüm noktasıdır. Bir İlk Halka Arz (IPO) yürütme hamlesine yönelik geniş hazırlıkta, CZ, ABD kolunun yatırımcılardan fon toplama yolunda olduğunu kaydetti. Halka arz planlarının önümüzdeki iki ay kadar erken bir tarihte gelecek olan bağış toplama etkinliğini takip edeceğini açıkça belirtti.
“İş önümüzdeki üç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyüyebilirse, halka arz için üç yıl yeterli olacaktır, ancak uzun bir ayı piyasası varsa, bilmiyorum. Belki üç ya da beş yıl, o zaman biraz daha uzun olabilir.”
Binance, son zamanlarda İngiltere, Malezya, Almanya, Japonya, Hong Kong, İtalya ve Singapur da dahil olmak üzere dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından ateş altına alındı. Birçok kişi Binance’in yasa dışı çalıştığını iddia etti. Ancak borsa, operasyonlarını bir fintech merkezine kaydırma teklifinde düzenleyicilerle çalışma konusundaki gelecek planlarını netleştirdi.
Bunlara ek olarak CZ, son zamanlarda ABD şubesinin CEO’su olarak Brian Brooks‘un ayrılmasıyla birlikte firmanın üst düzey personeli arasında bir değişikliğin önümüzdeki haftalarda onaylanabileceğini kaydetti.
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Kripto Para
Galatasaray, Türkiye’nin İlk NFT Koleksiyonunu Arz Ediyor !
Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca çeşitli koleksiyonlar yayınlayacağını duyurdu. Bu koleksiyonlarda kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan anlar ve kişiler konu edilecek. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonundan sonra sezon boyunca kulüp için önem arz eden tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.
Galatasaray Futbol Kulübü’nün tarihini ve elde ettiği başarıları vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupaları konu edinecek. Bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün hatıraları tekrardan anılacak ve aynı zamanda kulübe katkıda bulunulacak.
Galatasaray Futbol Kulübü, hayata geçireceği bu projeyi sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile duyurdu. Galatasaray, “Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu” projesini gerçekleştirmek için global ve alanında başarılı markalarla iş birliğine gitti. Bu markalardan biri NFT ve futbol konularında iddialı projelerle kendinden söz ettiren Shirtum. Shirtum, dünya çapında kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini ve değerli anlarını çeşitli görsel içeriklerle paylaşıp bunları dijital ortamda toplayan yeni bir NFT projesiyle gayet iddialı adımlar atan bir marka. Bir diğeri ise blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block. Bu işbirlikleriyle piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından piyasaya sürülecek ilk NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünya çapında da alanındaki ilklerden.
İlk olarak 1 Ekim’de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic olarak 3 bölümden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT’nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölümlere bağlı olarak içerikler çeşitlenecek. Her bir paket, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT’lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT’nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT’yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem eşsiz bir anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
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