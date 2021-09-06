Solana (SOL) 145 Dolarlık Yeni Rekoruna İmza Attı!

Yeni hafta, Ethereum dalgalanmalarının güçlü kazançlar göstermesiyle birlikte kripto piyasasının yükseliş hareketleri göstermesiyle başladı. Ethereum, haftaya %22 gibi etkileyici bir kazançla başladı ve 4.000 dolarlık kilit fiyat seviyesine meydan okuyor. ETH fiyatı yazı sırasında 3928 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin de 50 bin dolar seviyesini aşarak 51.734 dolara ulaşmış durumda. İki büyük kripto paradaki bu yükseliş, altcoinlere de iyi bir şekilde yansıyor. Solana (SOL) 145 dolar seviyesinde yeni bir rekor tazeledi.

Yeni hafta kripto para piyasası adına oldukça kazançlı ve yeşil. Solana için harika bir hafta, çünkü en büyük kripto para birimleri arasında ilk 7’ye yükseldi ve son yedi günde %47 arttı.

SOL fiyatı yılın başlarında 1,7 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Ancak altcoin fiyatı yılın başlarından bu yana %1000’den fazla artış kaydetti ve 145 dolar seviyesine kadar ulaştı. Yalnızca ağustos ayında %200’den fazla artan SOL, altı gün önce 100 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Son haftalarda, Solana’nın kurumsal talebi, kısmen ağın NFT ortamına girmesinin de katkısıyla arttı. Solana kısa süre önce çizgi film maymunlarının resimlerinden oluşan bir koleksiyon olan Degenerate Ape Academy‘yi başlattı. Lansmandan sonraki ilk 10 dakika içinde bu NFT’lerin yaklaşık 10.000’i satıldı. bu da insanlar karikatür maymunları satın almak için kripto para birimini talep ettikçe SOL fiyatını daha da yükseltti.

Ağustos ayındaki NFT rallisi, Solana’nın bu ralli sırasında rekor satışların yaklaşık 900 milyon dolara ulaşmasıyla bir yükseliş trendi görmesine yardımcı oldu.

Son aylarda Solana, çok çeşitli merkezi olmayan finans (DeFi) projelerini kendine çekiyor, aracıları ve finansal kurumları kesiyor ve blok zinciri üzerinden finansal işlemler yürütüyor. Bankalar gibi aracıları finansal işlemlerden çıkaran çeşitli DeFi projeleri de dahil olmak üzere Solana’nın ağında oluşturulmuş 400’den fazla proje bulunuyor.

Son olarak, Solana ivme kazanıyor çünkü insanlar Ethereum’a alternatif arıyor. Solana ağının açıklanan ana avantajlarından biri, ağdaki işlemlerin daha düşük maliyetidir. Ethereum ağı bazen kullanıcılarının bir işlem için 200 dolara kadar ücret ödemesini gerektirse de, Solana’nın ücretleri ortalama 0,0025 dolar civarında. Solana, artan popülaritesi nedeniyle Cardano ve Polkadot’ta olduğu gibi “Ethereum katili” olarak kabul ediliyor.