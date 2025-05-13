Sony Xperia 1 VII, Japon teknoloji devinin sadık kullanıcı kitlesini hedefleyen yeni amiral gemisi olarak resmen duyuruldu. Şirketin klasikleşmiş tasarım çizgilerini sürdüren bu model, yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve yapay zekâ destekli kamerasıyla dikkat çekiyor. Peki Sony Xperia 1 VII özellikleri neler sunuyor, Sony Xperia 1 VII fiyatı ne kadar?

Sony Xperia 1 VII özellikleri neler?

Sony Xperia 1 VII, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte Bravia OLED bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu panel, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Cihazın ön kısmında 24 mm odak uzaklığına sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

Donanım tarafında cihaz, gücünü Qualcomm’un Sony Xperia 1 VII işlemcisinden alıyor. 12 GB RAM kapasitesine sahip olan model, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. LPPDDR4x RAM ve UFS 4.0 depolama ile cihaz kullanıcılarını performans konusunda memnun edecek.

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan Xperia 1 VII, Sony tarafından 4 yıl boyunca güncelleme alacak şekilde destekleniyor. Sony geçtiğimiz yıla kadar 2 Android güncellemesi desteği ile rakiplerinin oldukça gerisinde kalmıştı. Artık tüm Android üreticileri güncelleme politikası konusunda elini güçlendirdi.

Telefonun en iddialı olduğu alanlardan biri de kamera. Arka kısımda üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş. 48 MP çözünürlükteki Exmor T ana kamera, 24-48 mm arasında odak uzaklığı sunabiliyor. Bu sistem, yine 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı bir sensörle ve yapay zekâ destekli 3,5x ila 7,5x arasında optik zoom yapabilen telefoto lensle tamamlanıyor.

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Pil tarafında ise Sony, kullanıcılarına uzun ömürlü bir deneyim vadediyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya, 30W hızlı şarj desteğine sahip ve şirketin iddiasına göre iki güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Günlük kullanımda bu sürenin ne kadar karşılanacağı merak konusu olsa da, batarya verimliliği Xperia kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak düzeyde görünüyor.

Sony Xperia 1 VII teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD+ Bravia OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

6.5 inç FHD+ Bravia OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 24 mm odaklı selfie kamerası

24 mm odaklı selfie kamerası Arka Kamera: 48 MP Exmor T (24-48 mm) + 48 MP ultra geniş açı + telefoto lens (3,5-7,5x optik zoom)

48 MP Exmor T (24-48 mm) + 48 MP ultra geniş açı + telefoto lens (3,5-7,5x optik zoom) Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 30W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 15 (4 yıl güncelleme garantisi)

Android 15 (4 yıl güncelleme garantisi) Dayanıklılık: IP68 sertifikası, suya ve toza dayanıklı

Sony Xperia 1 VII fiyatı ne kadar?

Sony Xperia 1 VII fiyatı, Avrupa pazarında 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu için 1.499 euro olarak belirlendi. Üst segmentte rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Xperia 1 VII’nin pazarda nasıl bir yer edineceğini zaman gösterecek.