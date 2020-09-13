iPhone 12 Pro’nun kasası görüntülendi!

Apple’ın yakın zamanda tanıtması beklenen iPhone 12 serisinin Pro varyantına ait bir video ortaya çıktı. Bahse konu edilen video, telefonun hem kasası hem de birkaç özelliği hakkında ipucu veriyor.

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Apple’ın kesin olmamakla birlikte 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte olmasa bile en geç ekim ayında yeni iPhone’ları göreceğiz. Yeni telefonlar tanıtılmadan evvel, uzun süredir teknoloji haberlerine konu olan sızıntılar silsilesi ise hala devam ediyor. Bu bağlamda dün ortaya çıkan yeni bir video, iPhone 12 Pro’nun kasasını gözler önüne serdi.

iPhone 12 Pro’nun kasası işte böyle görünüyor

EverythingApplePro tarafından paylaşılan video, 6.1 inç ekran boyutunda olması beklenen iPhone 12 Pro’nun kasasını detaylı bir şekilde göstermenin yanı sıra, aslında temmuz ayından beri internette dolaşan söylentileri de bir nebze doğruluyor. Fakat bazı sürprizler de olduğunu belirtelim.

Örneğin normalde Apple’ın yalnızca iPhone 12′nin Pro Max varyantında kullanacağı LiDAR tarayıcının, ilgili videodaki kasada da yer aldığını görüyoruz. LiDAR tarayıcı, telefonların kamerasına, lazer darbeleri kullanarak cisimlerin uzaklık ve yakınlığını daha net belirleyebilme yeteneği kazandırıyor. Bu bağlamda sızıntının doğru çıkması durumunda iPhone 12 Pro, bünyesindeki LiDAR sayesinde gelişmiş bir kameraya sahip olacak.

Ayrıca EverythingApplePro’nun paylaştığı videoya baktığımızda kasanın sol tarafında bir adet SIM tepsisi, sağ tarafında ise 5G modemin yerleştirilmesi için bir adet anten kısmı yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında telefonun, iPad Pro’ya benzer şekilde oldukça keskin hatlara sahip olacağı da videoda belli oluyor.

Yalnız videoda iPhone12 Pro’nun ekranıyla alakalı herhangi bir ipucu olmasa da, bu telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da uzun süredir konuşuluyor. Aynı zamanda daha önce yayınlanan bir rapor, iPhone 12′lerin kademeli olarak ilk önce 6.1 inçlik varyantı, sonrasında ise diğer modellerinin satışa sunulacağını da ortaya koymuştu. Apple’ın 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone’ları tanıtıp tanıtmayacağını göreceğiz ancak her halükarda ufak aksaklıklar yaşanması bekleniyor.