Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro’nun kasası görüntülendi!
Apple’ın yakın zamanda tanıtması beklenen iPhone 12 serisinin Pro varyantına ait bir video ortaya çıktı. Bahse konu edilen video, telefonun hem kasası hem de birkaç özelliği hakkında ipucu veriyor.
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Apple’ın kesin olmamakla birlikte 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte olmasa bile en geç ekim ayında yeni iPhone’ları göreceğiz. Yeni telefonlar tanıtılmadan evvel, uzun süredir teknoloji haberlerine konu olan sızıntılar silsilesi ise hala devam ediyor. Bu bağlamda dün ortaya çıkan yeni bir video, iPhone 12 Pro’nun kasasını gözler önüne serdi.
iPhone 12 Pro’nun kasası işte böyle görünüyor
EverythingApplePro tarafından paylaşılan video, 6.1 inç ekran boyutunda olması beklenen iPhone 12 Pro’nun kasasını detaylı bir şekilde göstermenin yanı sıra, aslında temmuz ayından beri internette dolaşan söylentileri de bir nebze doğruluyor. Fakat bazı sürprizler de olduğunu belirtelim.
Örneğin normalde Apple’ın yalnızca iPhone 12′nin Pro Max varyantında kullanacağı LiDAR tarayıcının, ilgili videodaki kasada da yer aldığını görüyoruz. LiDAR tarayıcı, telefonların kamerasına, lazer darbeleri kullanarak cisimlerin uzaklık ve yakınlığını daha net belirleyebilme yeteneği kazandırıyor. Bu bağlamda sızıntının doğru çıkması durumunda iPhone 12 Pro, bünyesindeki LiDAR sayesinde gelişmiş bir kameraya sahip olacak.
Ayrıca EverythingApplePro’nun paylaştığı videoya baktığımızda kasanın sol tarafında bir adet SIM tepsisi, sağ tarafında ise 5G modemin yerleştirilmesi için bir adet anten kısmı yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında telefonun, iPad Pro’ya benzer şekilde oldukça keskin hatlara sahip olacağı da videoda belli oluyor.
Yalnız videoda iPhone12 Pro’nun ekranıyla alakalı herhangi bir ipucu olmasa da, bu telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da uzun süredir konuşuluyor. Aynı zamanda daha önce yayınlanan bir rapor, iPhone 12′lerin kademeli olarak ilk önce 6.1 inçlik varyantı, sonrasında ise diğer modellerinin satışa sunulacağını da ortaya koymuştu. Apple’ın 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone’ları tanıtıp tanıtmayacağını göreceğiz ancak her halükarda ufak aksaklıklar yaşanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek
Apple kullanıcılara yeni abonelik sistemleri sunmaya devam ediyor. Abonelik servisleri her geçen gün sayılarını arttırırken Apple da rekabette geri kalmıyor. Apple, şimdi de bütün servislerini tek abonelik altında toplayacak bir servis üzerinde çalışıyor. Bu yeni abonelik servisinin adı Apple One olacak.
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Apple One, Apple Music kodlarında ortaya çıktı
Apple Music ve iCloud başta olmak üzere abonelik servislerini yıllardır sunan Apple, yeni servisler de eklemekten geri kalmıyor. Netflix’e, rakip olmak için Apple TV+’ı çıkarıp ünlü yönetmen ve oyuncularla önemli iş birlikleri yapmışlardı. Oyun tarafında ise Arcade isimli servisi sunmuş ve mobil oyunlara farklı bir soluk getirmişlerdi. Ancak bir süredir kullanıcılar servis çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bütün servislere ayrı ayrı abone olmak bir külfet haline geldi. Şikayetlere kulak veren Apple, bütün abonelikleri birleştirecek olan yeni bir servis üzerinde çalışmaya başladı. Yeni servis, Apple Music’in Android uygulamasının 3.4.0 versiyonlu APK’sının kodlarında ortaya çıktı.
”string name=”applemusic_with_aristotle_subtext”>Included in Apple One %s</string>” ve “<string name=”aristotle_main_subtext”>Subscription Bundle %s</string>”
“<string name=”aristotle_main_more_info”>Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.</string>”
Kodlarda ortaya çıkan ”You will not be charged for both subscriptions” ibaresinden aboneliklere ayrı bir ödeme daha yapılmayacağını anlıyoruz. Ortaya çıkan diğer kodlara göre aboneliklerin yalnızca Apple cihazlar üzerinden gerçekleştirilebileceği dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo, 5G destekli orta seviye bir telefon üzerinde çalışıyor
Vivo, 5G destekli yeni bir orta seviye telefonunun sertifikasyon işlemini tamamladı. Şu an için sınırlı bilgilerle ortaya çıkan bu cihazın 2020 bitmeden tanıtılması bekleniyor.
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Vivo, önümüzdeki haftalarda V20 serisini Android severlerin beğenisine sunacak. Bu hafta ise şirketin, yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen başka bir cihazı ortaya çıktı. TENAA’nın web sitesinden tüm dünyaya el sallayan söz konusu cihazla alakalı en dikkat çekici detay ise orta seviye özellikleri 5G ile harmanlaması.
5G’li yeni Vivo akıllı telefonu ortaya çıktı
Şimdilik yalnızca V2031A model numarasıyla bildiğimiz bu esrarengiz akıllı telefonun, aslında V20 serisinin bir bebeği olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu tabii ki kesin değil. Vivo V2031A model numaralı telefonu TENAA’nın web sitesinde incelediğimizde, şu an için ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi küçük detaylar görüyoruz.
İlk olarak Vivo V2031A, gövdesinde 6.4 inçlik büyük bir ekran barındıracak. Aslına bakacak olursanız bu ekranın çözünürlüğü belli değil, ama perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali Vivo’nun telefonlarında ağırlıklı olarak FHD+ çözünürlüğe yer verdiğini düşünürsek, muhtemelen bu telefon da sahibine, benzer bir çözünürlük sunacak.
Ayrıca telefonun 4.020 mAh kapasiteye sahip olduğu görülen bataryasına ise 18W hızlı şarj desteğiyle beraber gelen adaptörü güç verecek. Vivo V2031A’nın boyutlarının ise 161 x 74.04 x 7.73(mm) olduğu görülüyor. 7 mm kalınlığa – daha doğrusu, inceliğe – sahip olduğuna göre anlaşılan V2031A, oldukça kompakt ve ekran kasa oranı bakımından da günümüz standartlarını hayli yakalayabilen bir akıllı telefon olacak.
Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite tasarım detayları belli oldu!
HTC Wildfire E Lite modelinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tasarım detayları belli oldu.
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HTC Wildfire E Lite, eski nesil tasarım anlayışı ile geliyor!
HTC akıllı telefon dünyasında eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Firma piyasaya yeni alternatifler sunmayı amaçlar iken, yeni giriş seviye akıllı telefonu Wildfire E Lite modelinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce adını sıkça duyduğumuz Evan Blass, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın tasarım detaylarını takipçilerine paylaştı. Render görselleri paylaşılan akıllı telefon, tasarım itibariyle yeni nesle pek yakın durmuyor. Kalın çerçeveleri ile dikkat çeken cihaz da 18:9‘luk orana sahip HD (720×1440) ekran yer almakta. Ön tarafta bir, arka tarafta ise iki adet kamera olmak üzere üç kameranın bizleri karşıladığı akıllı telefon, arka tarafta bir adet de parmak izi okuyucusuna sahip.
Bazı teknik özellikleri de geçtiğimiz ay Google Play Console üzerinden görüntülenen HTC Wildfire E Lite, gücünü MediaTek yapımı Helio A20 işlemcisinden almakta. 2 GB RAM ile bizleri karşılayacak akıllı telefon, 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 10 sürümü ile gelecek akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.