Son yılların en çok konuşulan oyunu GTA 6 için geri sayım uzamaya devam ediyor. Peki, gerçekten beklenen an ne zaman gelecek? GTA çıkış tarihi hakkındaki son gelişmeler oyunseverleri hem heyecanlandırıyor hem de endişelendiriyor. Rockstar Games’in yeni nesil oyunu için ortaya çıkan son iddialar Türkiye’deki oyuncuların da gündeminde. Sizce GTA 6 bu kez söz verilen tarihte raflarda olacak mı?

GTA 6 çıkış tarihi yine ertelenebilir!

GTA 6, resmi açıklamaya göre 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak sektörden gelen bilgilere bakılırsa bu tarih kesin olmayabilir. Daha önce defalarca kez güvenilir tahminlerde bulunan oyun analisti Tom Henderson, oyunun yaz aylarında çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Henderson’a göre GTA çıkış tarihi büyük olasılıkla Ekim 2026’ya kaydırılabilir.

Rockstar Games’in geçmişte de benzer kararlar aldığını biliyoruz. Red Dead Redemption 2 örneğinde olduğu gibi birkaç kez ertelenen takvim, firmanın “tam hazır olmadan çıkış yapmama” politikasını gösteriyor. Dolayısıyla GTA 6 için yaşanan bu durum aslında sürpriz değil, ama oyunun tutkunları için sabrı zorlayan bir gelişme.

Oyun basınında gündem olan söylentiler yalnızca tarihle sınırlı değil. GTA oynanış tasarımı ve görsel yenilikleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle kullanıcı arayüzü ve harita tasarımı için yayınlanan konsept görüntüler, çok daha detaylı ve dinamik bir şehir yaşamına işaret ediyor.

Uygulamaların ve oyun içi menülerin modern tasarıma kavuşacağı, mobil entegrasyonun güçlendirileceği de gelen bilgiler arasında. Bu da GTA 6 çıkış tarihi ertelense bile beklentiyi ayakta tutuyor. Türkiye’de oyun toplulukları sosyal medyada “bekleyelim ama değsin” yaklaşımıyla süreci değerlendiriyor.

Oyuncular için esas mesele, GTA’nın söz verilen tarihte ve eksiksiz bir şekilde gelmesi. Erteleme haberleri moral bozsa da, efsane serinin kusursuz bir deneyimle dönmesi beklentisi ağır basıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GTA için olası bir erteleme kabul edilebilir mi, yoksa sabır taşma noktasına mı geldi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, gündemin nabzını birlikte tutalım!