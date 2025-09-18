Apple’ın son iki amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro ve iPhone 17, tasarım, performans ve kamera özellikleriyle birbirinden ayrışan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefon da 6.3 inç boyutunda Super Retina XDR ekran ile gelirken, panel tarafında önemli farklılıklar bulunuyor. iPhone 16 Pro, 2000 nit maksimum parlaklık sunarken, iPhone 17 bu değeri 3000 nit seviyesine çıkararak özellikle güneş ışığı altında çok daha iyi bir görünürlük sağlıyor. Ayrıca 17’nin ekranında yansıma önleyici kaplama mevcut. Tasarım tarafında ise iPhone 16 Pro titanyum çerçeve ile daha premium bir his sunarken, iPhone 17 alüminyum çerçeveyle biraz daha hafif bir yapı kazanmış durumda.

Performans konusunda iPhone 16 Pro’nun kalbinde A18 Pro çip yer alırken, iPhone 17’de A19 çip tercih edilmiş. Apple, yeni nesil A19 işlemcide özellikle GPU performansında %20’ye varan artış sağlıyor. Bu durum oyun performansı ve yüksek grafik gücü isteyen uygulamalarda iPhone 17’yi öne çıkarıyor. Her iki cihazda da 8 GB RAM bulunuyor; ancak iPhone 16 Pro 128 GB’dan başlayan geniş depolama seçenekleri sunarken, iPhone 17 yalnızca 256 GB ve 512 GB versiyonlarıyla piyasaya sürülüyor. İşletim sistemi tarafında da fark mevcut: iPhone 16 Pro kutudan iOS 18 ile çıkarken, iPhone 17 en güncel sürüm olan iOS 26 işletim sistemiyle geliyor.

Kamera yetenekleri Apple kullanıcıları için her zaman kritik bir faktör olmuştur. iPhone 16 Pro, 48 MP ana kamera, 12 MP 5x telefoto ve 48 MP ultra geniş sensörle güçlü bir üçlü yapı sunuyor. Buna ek olarak 12 MP ön kamera mevcut. iPhone 17 ise kamera tarafında daha yenilikçi çözümler getiriyor. 48 MP ana kamera yine korunurken, 12 MP ultra geniş açı yerine 48 MP makro destekli kamera dahil edilmiş. Ön tarafta ise 18 MP Center Stage destekli kamera ile video görüşmeler ve vlog çekimleri için daha güçlü bir deneyim sağlanıyor. Ayrıca iPhone 17’de çift çekim modu ile aynı anda ön ve arka kameradan 4K 30fps video kaydı yapılabiliyor.

Bağlantı özelliklerine bakıldığında iPhone 16 Pro, USB 3 (10 Gbps) desteğiyle profesyonel kullanıcılar için daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Buna karşın iPhone 17, USB 2 standardıyla 480 Mbps hızına kadar sınırlı kalıyor. Kablosuz bağlantıda ise her iki cihaz da WiFi 7 desteğine sahipken, iPhone 17 Bluetooth 6’ya geçiş yapmış. Pil tarafında 16 Pro’nun 3582 mAh bataryası, 30W kablolu şarj ile 30 dakikada %50 dolum sağlarken, iPhone 17 3692 mAh kapasiteyle biraz daha uzun kullanım sunuyor. Ayrıca 40W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 20 dakikada %50 seviyesine ulaşıyor.

Tasarımda malzeme farkı da göz ardı edilmemeli. iPhone 16 Pro’nun titanyum çerçevesi dayanıklılık konusunda öne çıkarken, iPhone 17’de kullanılan alüminyum çerçeve sayesinde cihaz 177 gram ile daha hafif bir kullanım sağlıyor. Ayrıca iPhone 17’de yer alan Ceramic Shield 2, selefine göre üç kat daha dayanıklı olarak tanıtıldı. IP68 sertifikası ise her iki cihazda da suya ve toza karşı koruma sunmaya devam ediyor. Kullanıcı tercihinde dayanıklılık ve premium hissiyat öne çıkıyorsa iPhone 16 Pro, hafiflik ve yeni nesil teknolojiler öne çıkıyorsa iPhone 17 daha cazip bir seçenek olabilir.

Son olarak fiyatlara baktığımızda iPhone 16 Pro, depolama kapasitesine göre 80.000 TL ile 110.000 TL arasında değişen etiketlere sahip. iPhone 17 ise 256 GB versiyonu 77.999 TL, 512 GB versiyonu ise 89.999 TL seviyesinde. Yani iPhone 17, daha güncel donanım ve yazılım avantajlarına rağmen, giriş seviyesinde iPhone 16 Pro’dan daha uygun bir fiyatla öne çıkıyor.

