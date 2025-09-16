Akıllı saat pazarında rekabet kızışırken, Xiaomi’nin son hamlesi teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Şirket, Çin’de halihazırda satışta olan 47mm’lik versiyonun daha kompakt bir kardeşi olan Xiaomi Watch S4 41mm modelini global pazara sunmaya hazırlanıyor Bu gelişme, giyilebilir teknoloji meraklıları için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Yeni Xiaomi Watch S4 41mm Modeli Global Pazarın Gündeminde!

Daha önce MWC 2025’te tanıtılan Xiaomi Watch S4 serisinin bu yeni üyesi, büyük saatleri hantal bulan kullanıcıları hedefliyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu yeni cihazın lansmanı 24 Eylül’de düzenlenecek olan 15T ve 15T Pro akıllı telefon etkinliğinde gerçekleşecek.

41mm’lik versiyonun en dikkat çeken özelliklerinden biri, 1.32 inçlik AMOLED ekranı olacak. Bu ekran, canlı renkler ve yüksek çözünürlük vaat ederken, saatin 320mAh kapasiteli bataryası uzun süreli kullanım imkanı sunacak. Cihazın HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışacak olması da, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek bir diğer önemli detay olarak öne çıkıyor.

Sağlık ve spor takibi özelliklerinin de oldukça iddialı olduğu belirtiliyor. Kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü (kandaki oksijen seviyesi ölçümü), uyku takibi ve farklı egzersiz modları gibi temel özellikler, bu yeni akıllı saatte de yer alacak. Kullanıcılar, bildirimleri kolayca görüntüleyebilecek ve müzik kontrollerini saat üzerinden yapabilecek.

Ayrıca, değiştirilebilir kayış seçenekleri sayesinde, saati kişisel tarzınıza göre özelleştirmek de mümkün olacak. Xiaomi Watch S4, paslanmaz çelik kasasıyla premium bir duruş sergileyerek Samsung Galaxy Watch FE gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabet edecek.

Fiyatlandırma tarafında ise Avrupa için 159.99 Euro civarında bir etiketin beklendiği sızdırıldı. Bu fiyat, Xiaomi‘nin rekabetçi bir strateji izlediğini gösteriyor. Çin’deki versiyonun yakın zamanda Xring T1 yonga setiyle güncellendiği bilgisi de, global modelin performansını artırabilecek bir potansiyel taşıyor.

Ancak bu donanımsal yeniliğin uluslararası pazara gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Genel olarak, Xiaomi Watch S4, uygun fiyatlı ancak özellikleriyle öne çıkan bir akıllı saat olarak pazarda kendine sağlam bir yer edinebilir.

Bu gelişmeler, Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirme hedefini ortaya koyuyor. Eğer sızıntılar doğruysa, 24 Eylül’de yapılacak olan lansman, Xiaomi Watch S4 modelini bekleyenler için heyecan verici bir etkinlik olacak.

