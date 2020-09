Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek

Apple kullanıcılara yeni abonelik sistemleri sunmaya devam ediyor. Abonelik servisleri her geçen gün sayılarını arttırırken Apple da rekabette geri kalmıyor. Apple, şimdi de bütün servislerini tek abonelik altında toplayacak bir servis üzerinde çalışıyor. Bu yeni abonelik servisinin adı Apple One olacak.

Apple One, Apple Music kodlarında ortaya çıktı

Apple Music ve iCloud başta olmak üzere abonelik servislerini yıllardır sunan Apple, yeni servisler de eklemekten geri kalmıyor. Netflix’e, rakip olmak için Apple TV+’ı çıkarıp ünlü yönetmen ve oyuncularla önemli iş birlikleri yapmışlardı. Oyun tarafında ise Arcade isimli servisi sunmuş ve mobil oyunlara farklı bir soluk getirmişlerdi. Ancak bir süredir kullanıcılar servis çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bütün servislere ayrı ayrı abone olmak bir külfet haline geldi. Şikayetlere kulak veren Apple, bütün abonelikleri birleştirecek olan yeni bir servis üzerinde çalışmaya başladı. Yeni servis, Apple Music’in Android uygulamasının 3.4.0 versiyonlu APK’sının kodlarında ortaya çıktı.

Kodlarda ortaya çıkan ”You will not be charged for both subscriptions” ibaresinden aboneliklere ayrı bir ödeme daha yapılmayacağını anlıyoruz. Ortaya çıkan diğer kodlara göre aboneliklerin yalnızca Apple cihazlar üzerinden gerçekleştirilebileceği dikkat çekiyor.