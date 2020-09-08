Apple
iPhone 12, önce 6.1 inçlik varyantıyla satışa çıkacak
iPhone 12 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, cihazla alakalı dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, birden fazla farklı ekran boyutlarına sahip bu akıllı telefonlar, ilk başta 6.1 inçlik versiyonuyla satışa çıkacak.
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iPhone 12, kademeli olarak satışa sunulacak
Apple, 15 Eylül’de internet üzerinden düzenleyeceği etkinlikte bazı ürünlerini tanıtacak. Kesin olmamakla birlikte iPhone 12′yi de bu etkinlikte tanıtması beklenen şirketin, yeni telefonlarını satışa çıkarma stratejisiyle alakalı çarpıcı bir rapor yayınlandı. Digitimes tarafından yayınlanan rapora göre şirket, iPhone 12′yi tüm varyantlarıyla değil; ilk başta 6.1 inç ekrana sahip varyantıyla satışa sunacak.
iPhone 12 ailesinin 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutlarına sahip olacağı zaten bir süredir sızıntıların gündeminde yer alıyor. Aslında bizim de haberlerimizde konu aldığımız bazı raporlar, zaman zaman Apple’ın bu telefonların satışını ve tanıtımını erteleyeceğini ortaya koyuyordu.
Bugün çıkan raporlar ise, Apple’ın evvela 6.1 inçlik modelden başlayarak iPhone 12′leri kademeli olarak satışa sunacağını iddia ediyor. Digitimes’ın tedarikçilerinden aldığı bilgilere göre, temmuz ve ağustosta iPhone 12′lerin PCB kart sevkiyatlarında artış yaşanmış. Temmuzdan itibaren başlanan sevkiyatlarda önceliğin ise 6,1 inç büyüklüğündeki iPhone modeline verildiği; bunu takiben 6.7 inç ve 5.4 inç boyutundaki iPhone 12′lerin PCB sevkiyatlarına da ağustostan itibaren başlandığı ifade ediliyor.
Diğer taraftan 6.1 inç ekranın iki adet iPhone 12 modelinde kullanılacağı da bilgiler arasında yer alıyor, ancak bunların hangisi olduğu belli değil. Aslında bunu tahmin edebiliriz. İlk önce iPhone 12′den hangi modeller beklediğimize bir bakalım:
◾ iPhone12
◾ iPhone12 Max
◾ iPhone12 Pro
◾ iPhone12 Pro Max
Bu modellerden düz iPhone 12, ‘baz model’ olacak. Baz modelin ekran boyutunun ise 5.4 inç olacağını düşünürsek, kuvvetle muhtemel iPhone 12 Pro ve Max modellerinde de 6.1 inç ekran boyutunu göreceğiz. iPhone 12 Pro Max’te ise 6.7 inç ekran olması bekleniyor. Yani eğer Digitimes’ın raporları doğru çıkarsa, Apple ilk başta Max ve Pro modellerini satışa sunabilir.
Apple
Apple, iOS 14 ile sunacağı takip engelleme özelliğini erteledi!
Apple, iOS 14 işletim sisteminde hayata geçireceği takip engelleme özeliğinin kullanıma sunulma zamanında küçük bir değişiklik yapma kararı aldı.
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iOS 14 ile sunulacak yeni gizlilik özelliği ertelendi!
Apple, iOS 14′le beraber geliştiricilerin iPhone ve iPad’deki uygulama ve sitelerde kullanıcılardan veri toplayabilmek için izin istemesini gerektiren kullanıcı dostu yeni bir gizlilik kuralı hayata geçirecek. Tartışmaların odağında olan bu özellik, şirketin perşembe günü yaptığı duyurudan anladığımız kadarıyla bir süreliğine ertelenmiş gibi görünüyor.
Aslında Apple, içinde bulunduğumuz eylül ayında çıkması planlanan iOS 14′ü yayınlamasının hemen ardından geliştiricilerin yeni kurala anında uyum sağlamasını istiyordu. Ancak son yaptığı duyuruda şirket, geliştiricilere uygulamalarını yeni sistemle uyumlu hale getirmeleri için 2021′in başlarına kadar müddet verdiğini söyledi.
“iOS 14, iPadOS 14 ve tvOS 14’te uygulamaların, kullanıcıları diğer şirketlerin sahip olduğu uygulamalar veya web sitelerinde izlemek veya cihazın reklam tanımlayıcısına erişmek için kullanıcı izni alması gerekecektir. Kullanıcıların, bir uygulamanın onları izlemesine izin verip vermeyeceklerini seçebilmelerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Geliştiricilere ise gerekli değişiklikleri yapmaları için zaman tanımak istiyoruz. Sonuç olarak, uygulamaların gelecek yılın başlarından itibaren kullanıcıları izleme izni alması gerekecek.”
Öte yandan geliştiriciler, iOS 14 yayınlanır yayınlanmaz bu sistemi uygulamalarına entegre edebilecekler. Süre dolduğunda ise Apple’ın yeni kuralı, iOS 14′ün vazgeçilmez bir parçası olarak hayata gözlerini açacak.
Hatırlayacak olursanız iOS 14′ün bu yeniliğinden en çok endişe duyan şirketlerden birisi Facebook, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda kullanıcıları takip edemeyeceğinden dolayı kendi uygulamalarında kişiselleştirilmiş reklamlar sunamayacağını ifade etmiş ve bundan dolayı ise reklam gelirlerinde %50′lik bir düşüş yaşanacağını açıklamıştı.
Apple
Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
Apple, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımlarının fiyatlarında artış yapma kararı aldı.
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Apple, App Store fiyatlarını artırdı
Apple, bugün geliştiriciler için yayınladığı duyuruda Türkiye, Şili, Meksika ve Suudi Arabistan için App Store fiyatlarında artış yapılacağını söyledi. Ayrıca şirket bu artışın sebebi olarak ise, söz konusu ülkelerde yürürlüğe giren yeni vergi değişiklikleri olduğunun da altını çizdi. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene kasım ayında dijital hizmet vergisi adlı yeni bir vergi kanunu çıkmıştı; bu kanun, yurt dışı kaynaklı dijital hizmet sağlayıcılarına Türkiye’de %7.5 ek vergi getiriyordu.
İşte Apple da, bu gibi ek vergilerden dolayı Türkiye’de App Store uygulama fiyatlarında ve uygulama içi satın alımlarda fiyat artışı yapılacağını açıkladı. Açıklamaya bakıldığında, App Store için %18 oranında KDV’ye ek olarak %7,5 oranında dijital hizmet vergisi eklendiği anlaşılıyor.
“Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store’da fiyatları güncellememiz gerekir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store’daki uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak. Gelirleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyata göre hesaplanacaktır.”
Apple tarafından alınan karar sonrası App Store fiyatlandırmaları şu kriterlere göre şekillenecek:
- Şili: %19 oranında yeni katma değer vergisi
- Meksika: %16 oranında yeni katma değer vergisi
- Suudi Arabistan: Katma değer vergisinde %5’ten %15’e artış
- Türkiye: %7,5’lik yeni dijital hizmetler vergisi (%18’lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
Özetle, Türkiye için konuşacak olursak; App Store’da uygulama yayınlayan ve uygulama içinde kullanıcıya hizmet satan bir geliştiricinin, fiyat ücretlerini bu yeni %7.5 oranındaki dijital hizmet vergisine göre şekillendirmesi gerekiyor. Elbette bu durum dolaylı olarak kullanıcıları da etkileyecek. En nihayetinde geliştiricinin de yaptığı uygulamadan hatırı sayılır derecede kar elde etmesi gerekiyor, dolayısıyla her halükarda App Store fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz.
Bu arada Apple, yeni fiyatlandırmanın yürürlüğe gireceği tarihin ise birkaç gün olduğunu söyledi.
Apple
iPhone 11, bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu!
Omdia Danışmanlık ve Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan rapora göre; Apple iPhone 11, açık bir fark ile bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu. Apple iPhone 11, toplamda 37.7 milyonluk satış adedi ile bu yılın ilk yarısında diğer akıllı telefon modelleri karşısında ciddi bir üstünlük kurarak; pazarı domine etmeyi başardı.
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iPhone 11, en yakın rakibi Galaxy A51’e yaklaşık 26 milyon satış adedi fark atarak rakibini 3’e katladı
|2020 yılının 1. yarısı
|2019 yılının 1. yarısı
|Sıralama
|Model
|Marka
|Satış Adedi (Milyon)
|Model
|Marka
|Satış Adedi (Milyon)
|1
|iPhone 11
|Apple
|37.7
|iPhone XR
|Apple
|26.9
|2
|Galaxy A51
|Samsung
|11.4
|Galaxy A10
|Samsung
|13.4
|3
|Redmi Note 8
|Xiaomi
|11.0
|Galaxy A50
|Samsung
|12.0
|4
|Redmi Note 8 Pro
|Xiaomi
|10.2
|A5
|Oppo
|10.5
|5
|iPhone SE (2020)
|Apple
|8.7
|iPhone 8
|Apple
|10.3
|6
|iPhone XR
|Apple
|8.0
|Redmi 6A
|Xiaomi
|10.0
|7
|iPhone 11 Pro Max
|Apple
|7.7
|Redmi Note 7
|Xiaomi
|10.0
|8
|Redmi 8A
|Xiaomi
|7.3
|Galaxy J2 Core
|Samsung
|9.9
|9
|Redmi 8
|Xiaomi
|6.8
|iPhone Xs Max
|Apple
|9.6
|10
|iPhone 11 Pro
|Apple
|6.7
|Galaxy A30
|Samsung
|9.2
Omdia’nın raporlarına göre geçen yılın aynı döneminde de benzeri bir başarı yakalayan Apple, bu başarısını iPhone XR modeline borçlu idi. Fakat bu yıl satışa çıkardığı iPhone 11, hem adetsel anlamda hem de oransal anlamda çok daha büyük bir satış başarısına imza attı. iPhone 11’in en yakın rakibi ise, 11.4 milyon satış adedi ile Samsung Galaxy A51 oldu. Samsung’un ardından 3. ve 4. sırayı ise Redmi Note 8 modelleri ile Xiaomi aldı.
Hangi markalar 2020’de iyi bir dönem geçiriyor; hangi markalarda satışlar yolunda gitmiyor
Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda, Xiaomi ve Apple modellerinin satış başarılarını artırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hiçbir modeli ile ilk 5’e girebilmeyi başaramayan Xiaomi, bu yıl 2 cihaz ile ilk 5 sıra içerisindeki yerini aldı. Apple tarafına baktığımızda ise, iPhone SE (2020) modelindeki beklentilerin boşa çıkmadığını ve cihazın 5. sıraya yerleşmeyi başardığını görüyoruz. Ayrıca Apple, ilk 10’a tam 5 adet cihaz ile girmeyi başararak; adeta pazarı ne kadar domine ettiğini de gözler önüne sermiş oldu.
Geçen sene ilk 10’a girebilmeyi başaran Apple cihaz sayısı ise sadece 3 adetle sınırlı kalmış idi. Xiaomi ise, bu yıl ilk 10 içine toplam 4 adet cihazla girebilmeyi başardı. Geçen sene aynı dönemde Xiaomi için bu rakam ise sadece 2 idi. Yani bu yılın ilk yarısının rahatlıkla Apple ve Xiaomi egemenliğinde geçtiğini söyleyebiliriz. Samsung ise bu yıl listede sadece bir cihaz ile yer alarak hayal kırıklığı yaşadı. 2019’un ilk yarısında Samsung, listeye 4 adet cihazla girebilmeyi başarmıştı.
Omdia tarafından bu tablo nasıl yorumlanıyor
Geçen yıl en uygun fiyatlı Apple telefon olarak lanse edilen iPhone XR, satış adetlerinde ilk sırayı almayı başarabilmişti. iPhone 11’in bu başarıyı daha yukarıyı taşımasını sağlayan etkenler ise; iPhone 11 modelinin XR modeline kıyasla kamera ve donanım yönünden birçok geliştirmeye sahip olmasının yanı sıra fiyatının da 50 Dolar daha ucuz olması idi. Bu sayede iPhone 11, Covid-19 salgını boyunca yaşanan ekonomik ve lojistik sıkıntılara rağmen iPhone XR’dan daha fazla satabilmeyi başardı. Hatta Apple, iPhone SE (2020) modeli ile de beraber toplam satışlarını geçen seneye oranla %13 kadar artırabilmeyi başardı.
Huawei ise, beklenildiği üzere ambargolarla beraber zor bir dönem yaşayarak; bu sene hiçbir modeli ile listede bulunmayı başaramadı.
Peki ya siz Apple ve Xiaomi’nin bu başarısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!