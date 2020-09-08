iPhone 12, önce 6.1 inçlik varyantıyla satışa çıkacak

iPhone 12 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, cihazla alakalı dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, birden fazla farklı ekran boyutlarına sahip bu akıllı telefonlar, ilk başta 6.1 inçlik versiyonuyla satışa çıkacak.

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iPhone 12, kademeli olarak satışa sunulacak

Apple, 15 Eylül’de internet üzerinden düzenleyeceği etkinlikte bazı ürünlerini tanıtacak. Kesin olmamakla birlikte iPhone 12′yi de bu etkinlikte tanıtması beklenen şirketin, yeni telefonlarını satışa çıkarma stratejisiyle alakalı çarpıcı bir rapor yayınlandı. Digitimes tarafından yayınlanan rapora göre şirket, iPhone 12′yi tüm varyantlarıyla değil; ilk başta 6.1 inç ekrana sahip varyantıyla satışa sunacak.

iPhone 12 ailesinin 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutlarına sahip olacağı zaten bir süredir sızıntıların gündeminde yer alıyor. Aslında bizim de haberlerimizde konu aldığımız bazı raporlar, zaman zaman Apple’ın bu telefonların satışını ve tanıtımını erteleyeceğini ortaya koyuyordu.

Bugün çıkan raporlar ise, Apple’ın evvela 6.1 inçlik modelden başlayarak iPhone 12′leri kademeli olarak satışa sunacağını iddia ediyor. Digitimes’ın tedarikçilerinden aldığı bilgilere göre, temmuz ve ağustosta iPhone 12′lerin PCB kart sevkiyatlarında artış yaşanmış. Temmuzdan itibaren başlanan sevkiyatlarda önceliğin ise 6,1 inç büyüklüğündeki iPhone modeline verildiği; bunu takiben 6.7 inç ve 5.4 inç boyutundaki iPhone 12′lerin PCB sevkiyatlarına da ağustostan itibaren başlandığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan 6.1 inç ekranın iki adet iPhone 12 modelinde kullanılacağı da bilgiler arasında yer alıyor, ancak bunların hangisi olduğu belli değil. Aslında bunu tahmin edebiliriz. İlk önce iPhone 12′den hangi modeller beklediğimize bir bakalım:

◾ iPhone12

◾ iPhone12 Max

◾ iPhone12 Pro

◾ iPhone12 Pro Max

Bu modellerden düz iPhone 12, ‘baz model’ olacak. Baz modelin ekran boyutunun ise 5.4 inç olacağını düşünürsek, kuvvetle muhtemel iPhone 12 Pro ve Max modellerinde de 6.1 inç ekran boyutunu göreceğiz. iPhone 12 Pro Max’te ise 6.7 inç ekran olması bekleniyor. Yani eğer Digitimes’ın raporları doğru çıkarsa, Apple ilk başta Max ve Pro modellerini satışa sunabilir.