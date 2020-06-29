iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek!

Bugün, Eylül ayında çıkacağı tahmin edilen iPhone 12 serisinin ekranı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar ekran tazeleme hızını içeriyor. Ice Universe tarafından paylaşılan tweette, iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı belirtildi. Yüksek tazeleme hızları cihazların daha akıcı çalışması ve pürüzsüz görüntü deneyimi açısından büyük önem taşıyor.

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iPhone 12 Pro ve Pro Max hakkındaki bu tweet hangi kaynağa dayanıyor?

Apple‘ın WWDC‘de tanıttığı iOS 14 sürümünde, yüksek tazeleme hızına sahip bir iPhone‘un ipuçları gösterildi. iOS 14, geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunuldu. Bunun ardından bazı geliştiriciler iPhone 11 Pro Max‘in ekran tazeleme hızı seçeneklerine sahip olduğunu bildirdi. Ayarlar –> Erişilebilirlik –> Dinamik Efektler seçeneklerini takip ederek ekran tazeleme hızını 60 Hz’e sabitleyebilirsiniz. Bu hareket, Apple‘ın iPhone 12 serisine yüksek ekran tazeleme hızı getirmeyi planladığını gösterebilir. Şu anki mevcut iPhone‘larda bu değer 60 Hz olarak belirlenmiş durumda.

Apple, bu sızıntılardan önce iPad Pro‘da ProMotion değişken yenileme hızı teknolojisini kullanmıştı. Şimdi ise bu ProMotion özelliğini yeni OLED ekranlı iPhone‘larda göreceğiz. Bu teknoloji ile gerektiği yerde yüksek tazeleme hızları kullanılacak ve pilden tasarruf yapılacak. Tabii ki bu özellik yine kullanıcılara bağlı olarak açılıp kapatılabilecek. 120 Hz ekranın Apple Pencil‘in gecikmesini de azaltacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ileride iPhone‘larda Apple Pencil desteği görebiliriz.