Apple’ın özellikle mobil cihazlarında benimsediği ve kullanıcıları ikiye bölen Liquid Glass tasarım dili, teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılmaya devam ediyor. Bu yeni arayüz yaklaşımının rakip işletim sistemlerine sıçrayıp sıçramayacağı merak edilirken, Google cephesinden beklenen resmi açıklama nihayet geldi. Mobil kullanıcıların aklındaki soru işaretleri, şirketin en üst düzey isimlerinden birinin yaptığı paylaşımla tamamen giderilmiş oldu. Peki stok işletim sistemi deneyimi sunan Pixel telefonlar, Liquid Glass akımından uzak durarak kullanıcılara nasıl bir görsel yapı sunacak?

Google yöneticisinden Liquid Glass iddialarına net yanıt

Liquid Glass arayüzünün Pixel cihazlarda nasıl görünebileceğini tasvir eden bir konsept çalışması, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu görsellerin ardından Google Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden iddialara 5 Mayıs 2026 tarihinde doğrudan yanıt verdi. Samat, alıntıladığı konsept tasarım için, “Gerçekleşmeyecek! Hepiniz çıldırmışsınız. 😂” ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bu resmi yalanlama, Google’ın uzun yıllardır kendi arayüz diline yaptığı büyük yatırımlar göz önüne alındığında sürpriz karşılanmıyor. Şirket, Material Design felsefesini sürekli güncelleyerek son olarak Material 3 Expressive sürümüne geçiş yaptı. Google mühendisleri, bu özgün görsel yapının son kullanıcılar için çok daha verimli ve tutarlı bir deneyim sunduğunu savunuyor.

Diğer markalar Apple’ın izinden gidiyor

Google kendi tasarım diline sadık kalmayı tercih etse de, diğer büyük akıllı telefon üreticileri Apple tarafından belirlenen iOS 26 trendlerini takip etmeye daha yatkın görünüyor. Oppo, OnePlus, Xiaomi ve Samsung gibi küresel oyuncular, kendi özel arayüzlerini iPhone modellerinde görülen değişikliklere kademeli olarak uyumlu hale getiriyor.

Özellikle Oppo’nun ColorOS arayüzü cam benzeri şeffaf detaylarla doluyken, akıllı telefon pazarının önemli ismi Samsung son güncellemelerinde yüzen buton yerleşimlerini sistemine entegre etti. Asyalı üreticilerin bu hamleleri, sektördeki tasarım standartlarının birbirine ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Android 17 ile arayüzde neler değişecek?

Yazılım dünyasındaki beklentilere göre, yaklaşan Android 17 sürümünün işletim sistemine daha fazla bulanıklık (blur) efekti getirmesi hedefleniyor. Ancak sistemin genelindeki standart bulanıklık efektleri ile rakip platformdaki tam kapsamlı cam görünümü aynı anlama gelmiyor. Yeni sürümdeki görsel değişikliklerin, markanın kendi tasarım temelleri üzerine inşa edileceği ve özgünlüğünü koruyacağı belirtiliyor.

İşletim sisteminin gelecekteki tasarımı ve eklenecek yeni işlevleri hakkındaki tüm resmi detayların “The Android Show” etkinliğinde paylaşılması planlanıyor. Google ekibi, bu yılki etkinliğin yazılım tarihi için en büyük organizasyonlardan biri olacağının ipuçlarını veriyor. Merak edilen tüm yenilikler, 12 Mayıs tarihinde düzenlenecek kapsamlı lansmanla birlikte netlik kazanacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın Liquid Glass trendine kapılmayıp kendi Material Design çizgisinde kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?