Teknoloji dünyası, uzun süredir merakla beklenen Apple katlanabilir telefon modeli hakkında sızdırılan yeni detayları konuşuyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşımlar yapan “Instant Digital”, cihazın sektördeki sökülmesi ve onarılması en kolay model olacağını öne sürdü. Bu iddia, teknoloji tutkunlarının beklediği katlanabilir iPhone özellikleri konusundaki heyecanı daha da artırıyor. Peki sektördeki onarım dengelerini değiştirmesi beklenen katlanabilir iPhone Ultra, kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

Beklenen katlanabilir iPhone özellikleri ve onarım detayları

Weibo’daki son rapora göre, Apple mühendisleri karmaşık şerit kablo yönlendirmelerini tamamen ortadan kaldırarak cihazın iç yapısında yüksek bir modülerlik elde etti. Instant Digital, uygulanan bu katı mühendislik mantığının başarılı sonuçlar verdiğini ve cihazın rakiplerindeki zorlu söküm süreçlerini geride bırakacağını belirtiyor. Sızıntı kaynağı, ürün piyasaya sürüldükten sonra yayınlanacak parçalama videolarının bu iddiaları kesin olarak doğrulayacağını ifade ediyor.

Paylaşılan tasarım detayları, cihazın anakartının sağ tarafa yerleştirildiğini gösteriyor. Diğer modellerde sol tarafta bulunan ses düğmelerinin üst kenara taşınmasıyla, kablo yolu ekran üzerinden geçmek yerine doğrudan yukarıya yönlendiriliyor. Bu sayede boşa çıkan geniş iç alanın tamamen ekrana ve bugüne kadar bir iPhone’da kullanılan en büyük bataryaya ayrıldığı öne sürülüyor.

Şubat ayındaki sızıntılarla örtüşen detaylara göre, cihazın sağ tarafında Touch ID ve Camera Control donanımları bulunacak. Arka bölümde iPhone Air stili bir kamera adası yer alırken, ön tarafta tek delikli bir kamera tasarımı tercih edilecek. Yalnızca eSIM desteği sunacağı belirtilen ve iki renk seçeneğiyle tasarlanan modelin, depolama tarafında üç farklı kapasiteyle geleceği iddia ediliyor. Kullanıcı deneyimini şekillendiren katlanabilir iPhone özellikleri arasında Camera Control donanımının kilit bir rol oynayacağı vurgulanıyor.

Katlanabilir iPhone Ultra teknik özellikleri

İç ekran: 7.8 inç boyutunda esnek panel

7.8 inç boyutunda esnek panel Dış ekran: 5.5 inç kapak ekranı

5.5 inç kapak ekranı İşlemci: Apple A20 yonga seti

Apple A20 yonga seti Bağlantı: C2 modem ve yalnızca eSIM desteği

C2 modem ve yalnızca eSIM desteği Biyometrik güvenlik: Touch ID

Touch ID Kamera donanımı: İki arka kamera, tek delikli ön kamera ve Camera Control

İki arka kamera, tek delikli ön kamera ve Camera Control Renk ve depolama: İki renk seçeneği, üç farklı kapasite

Fiyat ve satış bilgisi

Son sızıntılar, iPhone Ultra fiyatı ve lansman takvimi hakkında da bazı somut işaretler veriyor. Yenilikçi katlanabilir iPhone özellikleri, üretim aşamasının hızlanmasıyla birlikte belirginleşmeye devam ediyor.

iPhone Ultra – Başlangıç versiyonu: 2.000 Dolar

İddialara göre bu model, sonbahar aylarında düzenlenecek etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max serileriyle birlikte resmiyet kazanarak teknoloji pazarındaki yerini alacak.

Modüler tasarım nedir?

Modüler tasarım, bir cihazın iç bileşenlerinin bağımsız ve kolay erişilebilir modüller halinde üretilmesi anlamına gelir. Bu yapı sayesinde arızalanan bir parçayı değiştirmek veya cihazı onarmak çok daha hızlı, basit ve düşük maliyetli hale gelir.

