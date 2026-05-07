Sosyal medyada dolaşıma giren yeni iddialar, teknoloji dünyasının gözünü şimdiden Apple’ın gelecek yılki planlarına çevirdi. X platformunda paylaşılan görsellerle birlikte iPhone 18 Pro tasarımı ve Dynamic Island detayları yeniden tartışma konusu haline geldi. Peki Apple, uzun süredir konuşulan ekran altı Face ID hamlesini bu kez hayata geçirerek iPhone 18 Pro tasarımı ile beklentileri karşılayabilecek mi?

Yeni iPhone 18 Pro tasarımı ve CAD görselleri

@earlyappleleaks adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan CAD şemaları, teknoloji gündeminde dikkat çekti. Kaynak, paylaştığı görsel için “yeni CAD, iPhone 18 Pro’nun daha küçük Dynamic Island’ını doğruluyor.” ifadesini kullandı. Bu sızıntı, cihazın ön panelinde donanımsal bir küçülmeye gidileceğine işaret ediyor.

Kullanıcının daha önce paylaştığı prototip görsellerinde de daraltılmış bir alan ve panelin altında çalışan yüz tanıma sensörü yer alıyordu. Yüz tanıma bileşenlerinin gizlenmesi, üst kısımdaki siyah alanın fiziksel olarak küçülmesine olanak tanıyor. Ancak sızıntıyı yapan hesabın sektörde henüz yeni olması, bu iddialara temkinli yaklaşmayı gerektiriyor.

Çelişkili iddialar: Çentik tamamen kalkacak mı?

Son bir yıl içinde cihazın ön paneli hakkında birbirine zıt birçok söylenti ortaya atıldı. Kimi kaynaklar tamamen delik ekran tasarımına geçileceğini iddia ederken, Bloomberg’den Mark Gurman ve Weibo’daki kaynaklar iPhone 18 Pro tasarımı üzerinde alanın tamamen kaldırılmayıp yalnızca küçültüleceğini belirtiyor.

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise daha farklı bir senaryo öne sürerek, daraltılmış tasarımın iPhone 19 serisine ertelendiğini savundu. Benzer daralma iddialarının geçtiğimiz yıl iPhone 17 Pro için de gündeme geldiği ancak cihazın aynı boyutla çıkış yaptığı biliniyor. Bu durum, Apple’ın üretim aşamasında farklı kararlar alabildiğini gösteriyor.

Yeni seri ve katlanabilir model yolda

Apple’ın piyasaya sürme stratejisinde de köklü bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Şirketin sonbaharda Pro modellerini ve ilk katlanabilir iPhone’u tanıtacağı öne sürülüyor. Standart modelin ise bölünmüş döngü stratejisi kapsamında bir sonraki yılın başlarında kullanıcılarla buluşacağı iddia ediliyor.

CAD çizimi nedir?

Bilgisayar destekli tasarım anlamına gelen CAD çizimleri, fabrikalardan sızdırılan teknik şemaları ifade eder. Telefon üreticileri, cihazlar piyasaya çıkmadan aylar önce kılıf ve aksesuar şirketleriyle bu resmi ölçüleri paylaşır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan iPhone 18 Pro tasarımı ve beklenen donanım değişiklikleri sizi heyecanlandırdı mı?