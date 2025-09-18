Apple’ın yeni nesil arayüz hamlesi olan Liquid Glass, teknoloji gündeminin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Peki Liquid Glass gerçekten geleceğin arayüz tasarımı mı, yoksa kullanıcı deneyimini zorlaştıran bir deneme mi? iOS 26 ile birlikte gelen bu görsel değişim Türkiye’deki iPhone sahiplerini nasıl etkiliyor?

Liquid Glass, iOS 26 kullanıcılarının başını ağrıtıyor!

Liquid Glass tasarımı, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı ve kısa sürede tartışmaların merkezine oturdu. Özellikle karanlık modda uygulama simgelerinin aldığı yeni yansımalar, dikkat çekici bir optik illüzyon oluşturuyor.

Simgelerin sol üst köşesine düşen ışık, ikonların sanki eğrilmiş gibi görünmesine neden oluyor. Bu durum, iOS 26 deneyimini kimileri için yenilikçi kılarken, kimileri içinse rahatsız edici bir görsellik haline getiriyor. Uygulamaların tasarımındaki bu değişiklik, düşük güç modu kapalı olan cihazlarda daha belirgin hale geliyor.

Telefonu hareket ettirdikçe yansımaların yer değiştirmesi, Liquid Glass efektini daha canlı hissettiriyor. Ancak sabit kullanımda bu vurgu, kullanıcıların gözünden kaçmıyor. Türkiye’de özellikle tasarım hassasiyeti yüksek kullanıcıların bu detaydan memnun olmadığını söylemek mümkün.

Sosyal medya platformlarında iOS 26 ile birlikte gelen yeni tasarım üzerine pek çok yorum yapılmaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar Apple’ın cesur bir görsel tercih yaptığını ve iPhone’un artık daha modern bir görünüme kavuştuğunu savunurken, bazıları da bu kararın estetikten çok dikkat dağıttığını düşünüyor.

Özellikle Reddit’te paylaşılan ekran görüntülerinde, ikonların ışık oyunları nedeniyle yanlış hizalanmış gibi görünmesi en çok tartışılan detaylardan biri oldu. Apple’ın daha önce de radikal tasarım değişiklikleri denediğini biliyoruz. Ancak Liquid Glass gibi günlük kullanımda doğrudan göze çarpan bir tasarım hamlesi, iOS 26 güncellemesinde farklı bir önem taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tasarımın Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?