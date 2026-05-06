One UI 9 ile Samsung’un medya oynatıcısı daha dinamik bir görünüme kavuşabilir. Sızıntılara göre oynatma çubuğu, çalan şarkının albüm kapağındaki renklere uyum sağlayacak. Peki bu küçük gibi görünen değişiklik, günlük kullanımda ne kadar fark yaratır?

One UI 9 medya oynatıcısında neler değişebilir?

One UI 9 tarafındaki sızıntının merkezinde, Samsung’un medya oynatıcısına gelecek görsel bir yenilik var. Güvenilir sızıntı kaynağı Tarun Vats’a göre oynatma çubuğu, doğrudan çalınan parçanın albüm kapağından renk verisi alacak.

Bu da pratikte şu anlama geliyor: Mavi tonlara sahip bir caz albümünde arayüzün vurgu renkleri daha soğuk görünebilirken, parlak kapak tasarımlı bir pop parçada ekran daha canlı bir renge bürünebilir. Yani kilit ekranı ve bildirimlerdeki medya kartı, sabit bir görünüm yerine içerikle eşleşen bir arayüz sunabilir.

Burada asıl dikkat çeken nokta, değişikliğin büyük bir tasarım revizyonu olmamasına rağmen deneyimi daha bütünlüklü hale getirmesi. Samsung’un medya oynatıcısı uzun süredir daha statik bir yapıyla geliyor; bu tür renk eşleşmeleri ise özellikle kilit ekranında ve bildirim panelinde küçük ama hissedilir bir fark yaratabiliyor.

Kaynağın verdiği bilgiye göre bu özellik, yılın ilerleyen bölümünde Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte gelmesi beklenen yazılım sürümünün parçası olabilir. Ancak şu aşamada bunun bir sızıntı olduğunu, Samsung’un resmi olarak doğrulamadığını da not düşmek gerekiyor.

Güncellemeyle gelmesi beklenen yenilikler

Oynatma çubuğu, çalan şarkının albüm kapağındaki renklere göre değişebilir.

Kilit ekranı ve bildirimlerdeki medya arayüzü daha uyumlu bir görünüm kazanabilir.

Özelliğin Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile çıkması bekleniyor.

Sızıntı doğru çıkarsa, One UI 9 Samsung’un medya oynatıcısını işlevsel olarak değil ama görsel olarak daha kişisel hale getirecek. Türkiye’deki kullanıcılar için de asıl soru, bu arayüz yeniliğinin hangi Galaxy modellerine ve ne zaman dağıtılacağı olacak; fakat bunun için şimdilik erken.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 9 güncellemesi telefonları yavaşlatabilir! İşte sebebi!

İlginizi Çekebilir: Galaxy Watch 5 One UI 8 Watch yayınlandı! Özellikleri neler, nasıl yüklenir?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un medya oynatıcısında bu renk uyumu size yeterli bir yenilik gibi geliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!