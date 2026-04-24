Apple, akıllı telefonlarındaki arayüz deneyimini kullanıcı talepleri doğrultusunda iyileştirmeye devam ederken yazılım güncellemelerine yeni erişilebilirlik seçenekleri ekliyor. Yeni iOS 26.4 sürümü, arayüzdeki görsel yoğunluğu yönetmek isteyenler için Liquid Glass tasarımına odaklanan spesifik araçlar getiriyor. Peki bu yeni kişiselleştirme ayarları günlük kullanım deneyimini nasıl etkileyecek?

iOS 26.4 ile Liquid Glass tasarımına yeni dokunuşlar

iOS 26.4 güncellemesi, iPhone menülerindeki hareketli ve parlak unsurları kişiselleştirmeye olanak tanıyan iki farklı ayar barındırıyor. Teknoloji dünyasındaki iddialara göre, Apple bir sonraki ana sürüm olan iOS 27 ile kullanıcılara bu tasarımı doğrudan ayarlayabilmeleri için bir kaydırıcı sunmayı planlıyor. Ancak şirket bu beklentiden önce, mevcut sürümdeki erişilebilirlik menülerini genişleterek arayüz kontrollerini artırdı.

Yeni özellik: Parlak Efektleri Azalt

Güncellemeyle birlikte sisteme ilk kez eklenen araç “Parlak Efektleri Azalt” seçeneği oldu. Resmi açıklamaya göre bu ayar, ekrandaki düğmeler veya klavye gibi arayüz unsurlarıyla etkileşime girildiğinde ortaya çıkan yanıp sönme ve vurgulama efektlerini asgari düzeye indiriyor. 9to5Mac editörlerinden Dylan’ın X platformundaki paylaşımında da incelenen bu özellik, parlak ışık değişimlerinden rahatsız olanları hedefliyor.

Parlak efektlerin kontrol altına alınması, karanlık ortamlarda telefon kullanılırken ani ışık parlamalarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Bu yeni seçeneği aktif hale getirmek isteyen kullanıcıların cihazlarında Ayarlar menüsüne girmesi gerekiyor. Ardından Erişilebilirlik sekmesini açarak “Ekran ve Metin Puntosu” bölümündeki yeni açma/kapama düğmesini kullanabilirsiniz.

Güncellenen araç: Hareketi Azalt

iOS 26.4 sürümüyle sunulan ikinci yenilik ise yeni bir özellik olmayan ancak işlevi artırılan “Hareketi Azalt” aracı oldu. Apple tarafından paylaşılan detaylara göre güncellenen bu ayar, ekrandaki hareketlere karşı hassasiyeti olan kullanıcılar için animasyonları daha tutarlı biçimde kısıtlıyor. Arayüzdeki saydamlık ve geçiş efektleri bu sayede daha sade bir yapıya bürünüyor.

Önceki sürümden iOS 26.4 yapısına geçen ve animasyonlarda görsel sorunlar yaşayan kullanıcıların, bu iyileştirmeyle birlikte daha stabil bir cihaz deneyimi elde etmesi bekleniyor. Hareketi Azalt seçeneğini aktif etmek veya kontrol etmek isteyenler, Ayarlar menüsünden Erişilebilirlik sekmesine girmelidir. Oradan Hareket bölümüne ilerleyerek ilgili geçiş düğmesini bulabilirsiniz.

Liquid Glass nedir?

Liquid Glass, akıllı cihazların arayüz tasarımında tercih edilen ve arka plandaki renkleri yarı saydam bir filtreyle ön plana yansıtan görsel bir sistemdir. Bu tasarım dili, kullanıcıların menüler arasında gezinirken katmanlar arasındaki geçişlerin daha yumuşak görünmesini sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekrandaki animasyonları ve parlaklık efektlerini azaltmak kullanım deneyiminizi iyileştiriyor mu?