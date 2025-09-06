Herkesin kullandığı WhatsApp çok yakında radikal bir değişimle gündeme geliyor. Peki WhatsApp, Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle nasıl bir görünüme kavuşacak? Yeni tasarım dili kullanıcı deneyimini gerçekten geliştirecek mi? Türkiye’deki milyonlarca kişi bu dönüşümden nasıl etkilenecek?

WhatsApp iOS 26 güncellemesiyle Liquid Glass tasarımına geçiyor!

WhatsApp, Apple’ın en yeni yazılımı iOS 26 ile birlikte yepyeni bir arayüz sunmaya hazırlanıyor. Uygulamanın yeni tasarımı “Liquid Glass” adını taşıyor ve şeffaflık ile ışık yansımasına dayalı görsel efektlerle dikkat çekiyor. Menü geçişleri daha akıcı, butonlar ise yarı saydam görünümlerle daha modern bir tarzda kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu değişim, uygulamanın yalnızca görsel olarak değil, performans açısından da iPhone ekosistemiyle daha uyumlu hale geleceği anlamına geliyor. Geçmişte uygulama, iOS 18 SDK’sı ile uyum sürecinden geçmişti. Şimdi ise iOS 26 için benzer bir adım atılıyor.

Bu sayede olası uyumluluk sorunları en baştan çözülüyor ve Liquid Glass tasarımına geçiş için gerekli altyapı hazır hale geliyor. İlk etapta alt gezinme çubuğuna yansıyacak olan bu tasarım, zamanla uygulamanın diğer bölümlerine de aktarılacak.

Uygulamanın Liquid Glass tasarımında öne çıkan detaylardan biri, ışığa göre değişen yansıma efektleri. Kullanıcılar, özellikle karanlık ve aydınlık mod geçişlerinde çok daha dinamik bir görünümle karşılaşacak.

Bu sayede iOS 26 güncellemesi yalnızca sistemsel bir yenilik olmayacak, aynı zamanda uygulamanın estetik algısını da ileriye taşıyacak.

Yeni tasarım dili henüz test aşamasında olsa da WhatsApp hedefi, iOS 26 çıktığında kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunmak. Türkiye’deki kullanıcılar için bu gelişme, günlük iletişimde çok daha keyifli ve modern bir arayüz anlamına geliyor.

Henüz Liquid Glass’ın tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı net değil. Ancak WhatsApp test sürümleriyle bu geçişin son rötuşlarını yapıyor. Apple ekosistemine uyumlu bir şekilde çalışacak olan bu yeni tasarımın, uygulamayı rakiplerinden daha da farklılaştırması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin iOS 26 ile birlikte getireceği Liquid Glass tasarımı gerçekten kullanıcı deneyiminde devrim yaratır mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!