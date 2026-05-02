Çinli otomotiv devi BYD, lüks araç segmentindeki iddiasını yeni modeliyle Avrupa’ya taşıyor. Pekin Otomobil Fuarı’nda küresel tanıtımı yapılan ve markanın dünyanın ilk akıllı elektrikli süper otomobil modeli olarak nitelendirdiği araç, doğrudan Avrupalı rakiplerini hedef alıyor. BYD, bu hamleyi “küresel otomotiv endüstrisi için bir dönüm noktası” olarak tanımlıyor. Peki, yüksek performanslı BYD Denza Z beklentileri karşılayabilecek mi?

BYD Denza Z tasarımı ve dış görünümü

Aracın tasarımı, şirketin Küresel Tasarım Direktörü olan Alman otomotiv tasarımcısı Wolfgang Egger liderliğinde şekillendirildi. “Saf Duygu” (Pure Emotion) tasarım temasını temel alan dört kişilik otomobil, katlanabilir yumuşak tavana sahip. Ağırlığı azaltmak için gövde ve koltuklarda yoğun karbon fiber malzemeler tercih ediliyor.

WilcoBloc tarafından paylaşılan görseller, aracın üretime hazır formunu ortaya koyuyor. Modelin kaput bölümünde, yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artıran özel bir hava kanalı bulunuyor. Şirket, bu tasarımı “yere yakın uçuş” hissi yaratmak için geliştirdiğini belirtiyor. Araç şu anda efsanevi Nürburgring pistinde test aşamalarından geçiyor.

Motor seçenekleri ve sürüş dinamikleri

Tamamen performansa odaklanan BYD Denza Z, 1.000 beygirin üzerinde bir güç üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2 saniyenin altında sürüyor. Modelin sürüş dinamikleri, Yangwang U9 modelinde de kullanılan Disus-M akıllı gövde kontrol sistemiyle destekleniyor.

Araç, markanın yeni Flash Şarj 2.0 sistemi ve Blade Batarya teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde bataryanın 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabileceği ifade ediliyor. Tam menzil verisi henüz resmiyet kazanmamış olsa da, aracın tıpkı serinin diğer üyesi Denza Z9 GT gibi 599 kilometre (WLTP) civarında bir sürüş menzili sunması bekleniyor.

Şirket şu sıralar aracın piyasaya çıkacak sürümleri için bir isim yarışması yürütüyor. Otomobilin “Standart”, “Convertible” (Üstü Açık) ve “Track” (Pist) olmak üzere üç farklı sürümle sunulacağı biliniyor. Resmi küresel lansman bu yaz İngiltere’deki Goodwood Hız Festivali’nde gerçekleştirilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, kısa süre önce Avrupa’da satışa sunulan Z9 GT modeli hem tamamen elektrikli (EV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerine sahip. EV varyantı 122.49 kWh batarya, üç elektrik motoru ve 1.140 beygir (850 kW) güç sunuyor. Yeni Z modelinin donanım ve fiyat olarak bu sınırların üzerine çıkması hedefleniyor.

BYD Denza Z teknik özellikler özeti

Motor Gücü: 1.000 beygir üzeri

1.000 beygir üzeri Hızlanma (0-100 km/s): 2 saniyenin altında

2 saniyenin altında Şarj Teknolojisi: Blade Batarya ve Flash Şarj 2.0 (5 dakikada hızlı şarj)

Blade Batarya ve Flash Şarj 2.0 (5 dakikada hızlı şarj) Tahmini Menzil: 599 km (WLTP)

599 km (WLTP) Gövde Tipi: 4 koltuklu, açılabilir yumuşak tavanlı (Convertible)

4 koltuklu, açılabilir yumuşak tavanlı (Convertible) Süspansiyon: Disus-M akıllı gövde kontrol sistemi

Fiyatlandırma ve Avrupa pazarı beklentileri

BYD Denza Z: Fiyatı henüz açıklanmadı (Denza Z9 GT’den daha yüksek fiyata satılması bekleniyor)

Denza Z9 GT – Başlangıç: 115.000 Euro (134.500 Dolar)

Disus-M nedir?

BYD’nin yüksek performanslı elektrikli araçlar için geliştirdiği akıllı bir gövde kontrol sistemidir. Hızlı ivmelenme, sert virajlar ve frenleme sırasında aracın dengesini sağlayarak sürüş dinamiklerini ve yol tutuşunu iyileştirir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avrupalı lüks spor otomobillerin yerini elektrikli Çin modelleri alabilir mi?