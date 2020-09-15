Huawei için uygulanan donanım yasağı bugün başladı!

Huawei, bugünden itibaren kendilerine yönelik ABD Hükümeti’nin uyguladığı donanım yasağıyla resmen karşı karşıya kalmaya başladı. Şimdi ‘Kötü günler geride kaldı, sıra daha kötü günlerde.’ deme zamanı gelmiş olabilir.

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Huawei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarından dolayı 15 Eylül’den itibaren HiSilicon Kirin işlemcilerini üretmeye devam edemeyeceklerini açıklamıştı. İşte o gün geldi, çattı; teknoloji üreticisi, bugünden itibaren kendi işlemcilerini üretemeyecek. Aslına bakacak olursak tek mesela bu değil. Huawei, ABD’nin yaptırımlarından dolayı herhangi bir yonga seti üreticisiyle anlaşma yapıp yoluna o şekilde de devam edemiyor.

Huawei, donanım yasağıyla resmen karşı karşıya!

Huawei her ne kadar işlemci üretimini kendisi yapıyor gibi gözükse de, aslında işin arka planında Tayvanlı TSMC bulunuyor. Fakat TSMC, ABD’den lisans alamadığı için artık Huawei’nin işlemcilerini üretemeyecek. Üstelik sadece TSMC de değil; bugün itibariyle Qualcomm, Samsung, Micron ve SK Hynix gibi temel bileşen üreticileri Huawei’ye ürün tedarik edemeyecek.

Samsung’un bu yasağın neresinde olduğunu merak ediyorsanız, kısaca özetleyelim. Huawei, bugüne kadar akıllı telefonlarında kullandığı çeşitli bellek yongalarını Samsung ve SK Hynix’ten alıyordu. Aynı zamanda şirket, OLED panel ihtiyacında da yine Koreli iş ortakları Samsung ve LG’ye muhtaçtı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yaptırım kararının sadece ABD ile sınırlı kalmamasından dolayı Huawei, akıllı telefon üretiminde dışa bağımlı olduğu herhangi bir noktada yoluna devam edemeyecek.

Bu yasağın bir sonucu olarak Huawei’nin akıllı telefonlarının şu an mevcut stoklarla sınırlı olduğu ve bundan sonra yeni telefon üretiminin gerçekleşemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Mate, Nova ve P serisi telefonların yakında satıştan kalkması, var olanların ise fiyatlarının artması söz konusu olabilir.

Huawei her ne kadar HarmonyOS, HMS Core ve AppGallery ile yazılımsal olarak Google yasağını bir şekilde aşmayı başarmış olsa da, anlaşılan o ki donanım yasağı noktasında işler o kadar toz pembe gitmeyecek. Şirketin yeniden ABD’den izin alması gerekiyor, ancak ABD’nin lisans vermesi çok düşük bir ihtimal. MediaTek ve Qualcomm, Huawei’ye çip satmak için ABD’den izin istemişti ama hala bir gelişme yaşanmadı.