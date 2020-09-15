Haber
Huawei için uygulanan donanım yasağı bugün başladı!
Huawei, bugünden itibaren kendilerine yönelik ABD Hükümeti’nin uyguladığı donanım yasağıyla resmen karşı karşıya kalmaya başladı. Şimdi ‘Kötü günler geride kaldı, sıra daha kötü günlerde.’ deme zamanı gelmiş olabilir.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook D 15 vs Matebook D 14 – Ne fark var?
Huawei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarından dolayı 15 Eylül’den itibaren HiSilicon Kirin işlemcilerini üretmeye devam edemeyeceklerini açıklamıştı. İşte o gün geldi, çattı; teknoloji üreticisi, bugünden itibaren kendi işlemcilerini üretemeyecek. Aslına bakacak olursak tek mesela bu değil. Huawei, ABD’nin yaptırımlarından dolayı herhangi bir yonga seti üreticisiyle anlaşma yapıp yoluna o şekilde de devam edemiyor.
Huawei, donanım yasağıyla resmen karşı karşıya!
Huawei her ne kadar işlemci üretimini kendisi yapıyor gibi gözükse de, aslında işin arka planında Tayvanlı TSMC bulunuyor. Fakat TSMC, ABD’den lisans alamadığı için artık Huawei’nin işlemcilerini üretemeyecek. Üstelik sadece TSMC de değil; bugün itibariyle Qualcomm, Samsung, Micron ve SK Hynix gibi temel bileşen üreticileri Huawei’ye ürün tedarik edemeyecek.
Samsung’un bu yasağın neresinde olduğunu merak ediyorsanız, kısaca özetleyelim. Huawei, bugüne kadar akıllı telefonlarında kullandığı çeşitli bellek yongalarını Samsung ve SK Hynix’ten alıyordu. Aynı zamanda şirket, OLED panel ihtiyacında da yine Koreli iş ortakları Samsung ve LG’ye muhtaçtı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yaptırım kararının sadece ABD ile sınırlı kalmamasından dolayı Huawei, akıllı telefon üretiminde dışa bağımlı olduğu herhangi bir noktada yoluna devam edemeyecek.
Bu yasağın bir sonucu olarak Huawei’nin akıllı telefonlarının şu an mevcut stoklarla sınırlı olduğu ve bundan sonra yeni telefon üretiminin gerçekleşemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Mate, Nova ve P serisi telefonların yakında satıştan kalkması, var olanların ise fiyatlarının artması söz konusu olabilir.
Huawei her ne kadar HarmonyOS, HMS Core ve AppGallery ile yazılımsal olarak Google yasağını bir şekilde aşmayı başarmış olsa da, anlaşılan o ki donanım yasağı noktasında işler o kadar toz pembe gitmeyecek. Şirketin yeniden ABD’den izin alması gerekiyor, ancak ABD’nin lisans vermesi çok düşük bir ihtimal. MediaTek ve Qualcomm, Huawei’ye çip satmak için ABD’den izin istemişti ama hala bir gelişme yaşanmadı.
Akıllı Telefonlar
Oppo, ColorOS 11 beta sürümünün dağıtımına başladı
Oppo, Android 11 tabanlı arayüzü ColorOS 11‘i bugün itibarıyla 28 farklı Oppo modeline sunmaya başlıyor.
İlginizi çekebilir: Oppo, 5G destekli bütçe dostu akıllı telefon geliştiriyor
Oppo, ColorOS 11 ile hangi özellikleri sunacak?
Google geçtiğimiz hafta Pixel telefonlara Android 11‘i dağıtmaya başlamıştı. Hemen ardından, Pixel dışındaki bazı telefonlar için beta ve ön izleme sürümleri sunulmuştu. Oppo ise Android 11 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 11‘in dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor.
Oppo, ColorOS 11 güncellemesi ile Çin‘deki telefonlarda kullanılan ve birçok kişi tarafından “ağır” olarak nitelendirilen arayüzden tamamen arınarak, geleneksel Android çizgisine yaklaşıyor diyebiliriz.
Temel Android özelliklerinin yanı sıra, Oppo kendine has birçok özellik eklemiş durumda. ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara birçok yetki verilecek. Örnek vermek gerekirse; ikonların şeklini değiştirebilme ve her zaman açık ekran tasarımları oluşturabilme. Önemli özelliklerden biri de, karanlık modu üç farklı tonda kullanabilme ve gün içinde bu üç farklı ton arasında geçiş yapabilme.
Oppo‘nun Google ile birlikte geliştirdiği bir özellikten bahsedelim. Üç parmağınızı aşağı yönde ilerleterek ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Oppo kullanıcıları bu sayede tek hamlede ekran görüntüsü alabilecekler. Bu yeni bir özellik değil fakat ColorOS 11‘in Google Lens uygulaması ile eş zamanlı olarak bu ekran görüntüsünü farklı dillere çevirebildiğini de ekleyelim.
Yeni pil tasarruf modları, performans optimizasyonları, gizlilik ile ilgili bazı iyileştirmeler ise göze çarpan diğer yenilikler.
Model bazlı güncelleme takvimi
Oppo‘nun ColorOS 11‘i çok hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, bugün itibarıyla Find X2 serisi cihazlara dağıtılmaya başlanacak.
28 model için paylaşılan güncelleme takvimi şu şekilde;
Final sürümünün de kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, yeni bir amiral gemisi çip üzerinde çalışıyor!
Chian tarafından yayınlanan rapora göre Qualcomm, Snapdragon 865 benzeri yeni bir amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışıyor. DigitalChatStation tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yonga seti 7 nm üretim sürecinden geçecek. Ayrıca yonga setlerinde Cortex-A77 ve Cortex-A55 çekirdekleri kullanılacak.
İlginizi çekebilir: Huawei FreeGo, resmi satışlara başlıyor!
Yeni Qualcomm yonga seti nasıl bir performans gösterecek?
Sızdırıldığı söylenen bilgilere göre Qualcomm‘un yeni yonga seti, Snapdragon 865+‘tan daha iyi bir performansa sahip olacak. Fakat Snapdragon 875’ten daha düşük bir performans verecek. Bu çipin Snapdragon 875 olmadığına ise kesin gözüyle bakılıyor. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve hem performans hem de verimlilik açısından üst segment bir yonga seti olacak. Şu anlık bu yeni çip ile ilgili bilinenler bunlar.
Qualcomm Snapdragon 875 yonga setine gelecek olursak, yonga setinin geliştirme kodu SM8350 olacak. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve performans tarafında önemli bir atılım gerçekleştirecek. Bu yonga setinin işlemcisinin kod adı “Lahaina” olarak adlandırılacak.
Bazı kaynaklar SM8350 ve SM8350AB olmak üzere iki farklı yonga seti modeli olacağını gösteriyor. Hatta bu çiplerin dahili kodunun “Lahaina” ve “Lahaina Pro” olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak bu iki model 5 nm ile üretilse bile CPU mimarisinde bazı farklılıklar gösterebilirler. Pro olan modelde Cortex-X1 büyük çekirdeği kullanılırken taban modelde Cortex-A78 çekirdeği kullanılabilir. Yeni nesil Snapdragon işlemcilerde GPU tarafında da önemli sıçramalar olması bekleniyor.
Haber
EA Origin yerini farklı bir platforma bırakacak
Electronic Arts, 2011’den bu yana kullanıcılara sunduğu Origin platformunun ismini değiştiriyor. Firma, platformu yenilenmiş bir masaüstü uygulamasıyla bizlere sunacak.
İlginizi Çekebilir: EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek
Yeni uygulamanın adı EA Desktop olacak!
Electronic Arts geçtiğimiz Ağustos ayında EA Access sisteminin ismini EA Play olarak değiştirmişti. Firma yeni platformlarının isminin EA Desktop olacağını açıkladı. EA Desktop yöneticiler tarafından“yeni nesil PC oyun platformu” olarak tanımlanıyor. Oyuncular bu uygulamayı kullanarak EA‘nin sunmuş olduğu oyunları satın alabilecek ya da EA Play ve EA Play Pro gibi abonelik hizmetlerini kullanabilecekler. GamesBeat‘ten gelen bir rapora göre firma bu hamlesiyle EA Play markasını “ikiye katlamayı” planlıyor.
Bu yeniden isimlendirmeyle EA, Origin adını ürün grubundan temelli olarak kaldıracak. EA Origin hantallığıyla oyunculara ciddi sıkıntılar yaşatan bir uygulamaydı. EA kıdemli başkan yardımcısı Michael Blank, GamesBeat‘e yaptığı açıklamada, yeni EA Desktop uygulamasının Origin‘den daha hızlı olacağını ve oyuncuların oyunlarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına izin vereceğini söyledi. Electronic Arts, şu sıralar şirket içi yeniliklere gitmeleri ve yeni marka işbirlikleri yapmalarıyla gündeme geliyorlar. 31 Ağustos’ta EA Play servislerini Steam‘e ekleyen firma geçtiğimiz hafta bu servisin Xbox Game Pass‘e de dahil edileceğini açıklamıştı. Bu bağlamda şirket pazar payını yükselmeye çalışıyor diyebiliriz.
Son olarak, platformlar arası transfer gerçekleştiğinde, oyuncular EA Origin‘deki oyun lisanslarını ve arkadaş listelerini EA Desktop uygulamasında sorunsuz bir şekilde bulacak. Bunun yanı sıra EA‘nın Origin‘i ne zaman tamamen sona erdireceği ve yeni uygulamaya ne zaman geçeceği henüz belli değil.