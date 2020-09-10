Harmony OS 2.0 duyuruldu!

Huawei’in ilk olarak geçen sene tanıttığı Harmony OS ‘un ikinci sürümü bugün itibariyle tanıtıldı. İşletim sistemi ile ilgili detaylar bugün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı’nda ortaya çıktı.

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Beta versiyonu bugün itibarıyla kullanılabilecek

HDC 2020’de tanıtılan Harmony OS 2.0 şirket tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle (10 Eylül 2020) beta versiyon olarak kullanılabilir durumda olacak. Ancak bu beta versiyon akıllı saatler ve televizyonlar için olacak.

Firma, geliştirici araçlarının beta sürümünün Aralık 2020’de akıllı telefonlara geleceğini de ifade etti.

Harmony OS içeren akıllı telefonlar geleecek.

Huawei tüketici iş grubu CEO’su Richard Yu, Huawei Geliştirici Konferansı’nda (HDC) ”Önümüzdeki yıldan itibaren bu işletim sistemine sahip yeni akıllı telefonlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Huawei son yıllarda çoklu ekran desteğine çok önem veriyor ve Harmony OS 2.0’da bunun birkaç örneğini de bizlere gösterdi. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere,web kamerası olan bir TV’nin çevrimiçi bir video dersi için kullanılıyor. Öğretmenin ve çocuğun video penceresinin görüntülendiğini de yine gözükenler arasında. Ayrıca ders sırasında ders materyali ile etkileşim kurmak için bir tablet kullanılıyor..

Şirket ayrıca cihaza bağlı uyarlanabilir kullanıcı arayüzü, gelişmiş güvenlik ve daha akıllı ses tanıma için “AI görsel-işitsel” gibi Harmony OS 2.0 için çeşitli özellikleri lanse etti. Firma ayrıca Samba ve iOS Spotlight’tan daha hızlı uzaktan okuma/yazma performansı ve daha hızlı arama performansı vaat ederek tamamen cihazlar arası veri aktarımlarına odaklanmış durumda.

Açık kaynaklı işletim sistemi

Firma ayrıca açık kaynaklı olarak Open Harmony projesi için bir yol haritası ortaya koydu. Huawei, açık kaynak projesinin bugünden itibaren 128KB ila 128MB RAM’e sahip cihazları destekleyeceğini, Nisan 2021 ve Ekim 2021’e kadar daha fazla RAM içeren cihazlar için de açmayı hedeflediğini söylüyor. Huawei’in ana amacı ise bu işletim sistemini tamamen açık kaynaklı hale getirmek.