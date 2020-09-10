İşletim Sistemleri
Harmony OS 2.0 duyuruldu!
Huawei’in ilk olarak geçen sene tanıttığı Harmony OS ‘un ikinci sürümü bugün itibariyle tanıtıldı. İşletim sistemi ile ilgili detaylar bugün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı’nda ortaya çıktı.
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Beta versiyonu bugün itibarıyla kullanılabilecek
HDC 2020’de tanıtılan Harmony OS 2.0 şirket tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle (10 Eylül 2020) beta versiyon olarak kullanılabilir durumda olacak. Ancak bu beta versiyon akıllı saatler ve televizyonlar için olacak.
Firma, geliştirici araçlarının beta sürümünün Aralık 2020’de akıllı telefonlara geleceğini de ifade etti.
Harmony OS içeren akıllı telefonlar geleecek.
Huawei tüketici iş grubu CEO’su Richard Yu, Huawei Geliştirici Konferansı’nda (HDC) ”Önümüzdeki yıldan itibaren bu işletim sistemine sahip yeni akıllı telefonlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Huawei son yıllarda çoklu ekran desteğine çok önem veriyor ve Harmony OS 2.0’da bunun birkaç örneğini de bizlere gösterdi. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere,web kamerası olan bir TV’nin çevrimiçi bir video dersi için kullanılıyor. Öğretmenin ve çocuğun video penceresinin görüntülendiğini de yine gözükenler arasında. Ayrıca ders sırasında ders materyali ile etkileşim kurmak için bir tablet kullanılıyor..
Şirket ayrıca cihaza bağlı uyarlanabilir kullanıcı arayüzü, gelişmiş güvenlik ve daha akıllı ses tanıma için “AI görsel-işitsel” gibi Harmony OS 2.0 için çeşitli özellikleri lanse etti. Firma ayrıca Samba ve iOS Spotlight’tan daha hızlı uzaktan okuma/yazma performansı ve daha hızlı arama performansı vaat ederek tamamen cihazlar arası veri aktarımlarına odaklanmış durumda.
Açık kaynaklı işletim sistemi
Firma ayrıca açık kaynaklı olarak Open Harmony projesi için bir yol haritası ortaya koydu. Huawei, açık kaynak projesinin bugünden itibaren 128KB ila 128MB RAM’e sahip cihazları destekleyeceğini, Nisan 2021 ve Ekim 2021’e kadar daha fazla RAM içeren cihazlar için de açmayı hedeflediğini söylüyor. Huawei’in ana amacı ise bu işletim sistemini tamamen açık kaynaklı hale getirmek.
İşletim Sistemleri
Xiaomi’den Mi 10 ve Mi 10 Pro için Android 11 müjdesi!
Xiaomi, bugün yaptığı resmi duyuruda Android 11 güncellemesini ilk alacak cihazlarının Mi 10 ve Mi 10 Pro olduğunu açıkladı.
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Android 11′in resmi çıkışını dün gerçekleştirmesinin ardından, akıllı telefon üreticilerinden beta programı ve güncelleme haberleri gelmeye devam ediyor. OPPO ve OnePlus’a ek olarak şimdi de Xiaomi resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda yeni Android’le alakalı bilgi paylaştı. Duyuruya göre Android 11 güncellemesini ilk alacak Xiaomi telefonlar, Mi 10 ve Mi 10 Pro olacak. Bu noktada Xiaomi, Android 11′i yeni bir MIUI sürümü yerine direkt MIUI 12 ile entegre bir şekilde yayınlayacak.
Xiaomi’nin açıklamasına göre yeni MIUI 12, başta cihaz kontrol yönetimi olmak üzere Android 11′in beraberinde getirdiği muazzam özelliklerle birleştirilen kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Ek olarak sistem genelinde yapılan teknik yeniliklerle de MIUI 12, bünyesinde barındırdığı her yeniliği kullanıcıya en ince ayrıntısına kadar hissettirecek sürükleyici animasyonlara ve görsel iyileştirmelere sahip.
Android 11 tabanlı MIUI 12 özellikleri
Peki Android 11 ile beraber ne gibi yenilikler sunuluyor? Şimdi onlara bir göz atalım. Android 11′in Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’ya getirdiği en dikkat çekici yenilik, sohbet bildirimleri tarafında oldu. Bu bağlamda kullanıcılar, artık birden fazla mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen bildirimleri bildirim ekranında tek yerden yönetebilecek. Ek olarak bu Xiaomi, kullanıcılara bu bildirimleri önem düzeyine göre diledikleri şekilde ayarlayabilme imkanı da sunuyor.
Xiaomi’nin açıkladığı bir başka yenilik, mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimlerin baloncuk şeklinde ekranda görülmesi oluyor. Bu özelliği Facebook’un Messenger platformunda uzun süredir görüyorduk, Android 11 ile beraber artık WhatsApp gibi tüm mesajlaşma uygulamalarında da sohbet balonlarını görmeye başlayacağız.
Android 11 ile MIUI 12′ye gelen bir diğer yeniliğin ise cihaz kontrolleri tarafında olduğu, Xiaomi’nin açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor. Buna göre Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıları, akıllı ev ekosistemine dahil olan ürünlerini tek tuşla kontrol edebilecek. Xiaomi, bu sayede kullanıcıları her bir ürün için ek uygulama açma derdinden kurtarıyor.
İşletim Sistemleri
OPPO, Android 11 tabanlı ColorOS 11’i beta olarak yayınladı
OPPO, Android 11 işletim sistemi üzerine giydirdiği yeni kullanıcı arayüzü olan ColorOS 11′in genel beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı.
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Türkiye başta olmak üzere küresel pazarda gittikçe kendisini büyütmeye devam eden OPPO, ColorOS arayüzünün yeni sürümünü tanıttı. Bu noktada dikkat çeken detay, OPPO’nun Android’in sürüm numaralarıyla eş zamanlı gidebilmek adına direkt ’11’e atlaması oldu. Böylelikle mevcut haliyle 7.2 sürümü var olan ColorOS, artık ColorOS 11 olarak yoluna devam edecek.
Bu arayüzün ilk genel betası ise OPPO tarafından dağıtılmaya başlandı. Bu bağlamda Find X2, Find X2 Pro, Reno 3 ve Reno 3 Pro kullanıcıları bugünden itibaren Android 11 tabanlı ColorOS 11 beta programına kaydolarak telefonlarına yükleyebiliyor.
Yalnız bu programın şu an için dolu olduğunu ekleyelim. OPPO, 14 Eylül’de ColorOS 11′e özel bir tanıtım etkinliği düzenleyecek; bu etkinlikte ise, hem ColorOS 11′in yeni özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında daha fazla bilgi paylaşacak hem de beta programını yenileyecek. Ayrıca OPPO, aynı etkinlikte Android 11 güncellemesini hangi telefonlara vereceğiyle alakalı kapsamlı bir zaman çizelgesi de açıklayacak.
Dün Google’ın Android 11′i Pixel cihazları için resmi olarak yayınlamasının ardından, akıllı telefon üreticileri birer birer kendi telefonları için güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Benzer bir adım dün OnePlus’tan da gelmiş; OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro için OxygenOS 11 beta sürümü yayınlanmıştı. Bakalım bu şirketleri, hangi rakipleri takip edecek?
İşletim Sistemleri
Android 11 tabanlı OxygenOS 11, beta olarak OnePlus 8’e geldi!
Android 11 işletim sistemini temel alan OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün herkese açık beta sürümü, OnePlus 8 için resmi olarak yayınlandı. Bugünden itibaren OnePlus 8 kullanıcıları, yeni güncellemeyi yükleyebiliyor.
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Dün Google’ın Android 11 işletim sistemini Pixel telefonlar için yayınladığını duyurmasının ardından, bir müjde de OnePlus’tan geldi. Resmi OnePlus forumlarında paylaşılan duyuruya göre, bugünden itibaren OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro kullanıcıları, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün herkese açık beta sürümünü yükleyebilir.
“Google ile yakın iş birliğimiz sayesinde OnePlus, OxygenOS 11’in ilk herkese açık beta sürümü ile Android 11’i resmi olarak piyasaya çıktığı gün size sunabilen ilk akıllı telefon markalarından biridir. Yeni OxygenOS 11’in neler sunduğunu tam olarak anlamak için bugün kontrol edin ve kendiniz görün.”
OxygenOS 11, yeni Android’deki bildirim penceresi değişiklikleri, güncellenen uygulama izinleri ve yeni API’lar gibi bütün Android 11 özelliklerini benimsiyor. Ek olarak bu kullanıcı arayüzünde OnePlus’ın eklediği yazılımsal özellikler, birbirleriyle uyum içinde yaşayan estetiksel düzenlemelerle kullanıcılara sunuluyor.
OxygenOS 11 beta sürümündeki öne çıkan özellikler
Sistem
◾ Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.
◾ Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü.
◾ OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ambient display
◾ OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
◾ 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili
Zen Modu
◾ 5 yeni tema (okyanus, uzay, otlak, Zen alanı 1, Zen alanı 2) ve daha fazla zamanlama seçeneği eklendi.
◾ Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte etkinleştirebilirsiniz.
Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.