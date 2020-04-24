Uygulama
Huawei AppGallery, HERE Maps’i bünyesine kattı
Amerika’nın uyguladığı ticaret ambargosu nedeniyle büyük bir yara alan Huawei, yaklaşık 1 yıldır piyasaya sürdüğü yeni modellerinde Google servislerini kullanamıyor. Bu açığı gidermek adına kendi ekosistemini oluşturmaya başlayan şirket, AppGallery uygulama marketine popüler harita uygulaması HERE WeGo’yu dahil etti.
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HERE WeGo, AppGallery marketinin uygulamaları arasına dahil oldu
Google Mobil Hizmetleri’ne (GMS) erişim hakkını kaybeden bazı Huawei ve Honor cihazları, bir süredir AppGallery adlı uygulama marketini kullanıyor. Kullanıcılarına bu süreci en sorunsuz şekilde yansıtmaya çalışan şirket, bunun için kendi mağazasına yeni uygulamalar eklemeye devam ediyor. Gün geçtikçe büyüyen AppGallery’nin son üyesi ise popüler harita uygulaması HERE WeGo oldu. Eski adı HERE Maps olan uygulama, aynı zamanda Huawei’nin uygulama mağazası için önerdiği ilk harita uygulaması olarak dikkat çekiyor.
Dünyanın en çok kullanılan ikinci harita uygulaması HERE WeGo, 100’den fazla ülke ve 1.300’e yakın şehri bünyesinde barındırıyor. Bu anlamda Google Haritalar’ın en ciddi rakiplerinden olan uygulama, Huawei AppGallery’nin en büyük sorunlarından harita eksikliğini de çözmüş gibi görünüyor.
Son dönemde özellikle yerel servisleri mağazasına kazandıran Huawei, kullanıcılarına önümüzdeki günlerde daha büyük uygulamaları sunma konusunda da emin konuşuyor. Öte yandan, TomTom ile harita konusunda daha önce başka bir anlaşma yapan Huawei’nin kendi uygulamasını geliştirip geliştirmeyeceği ise bilinmiyor.
Uygulama
Whatsapp, Zoom alternatifi özelliğini güncelliyor!
Dünyanın en büyük mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bünyesinde yer alan görüntülü grup görüşmesi özelliğini genişletme kararı almıştı. Uygulamanın geliştiricisi olan Facebook, Zoom’un popülaritesini artırması üzerine yeni güncellemesinde maksimum kişi sayısını düzenledi!
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Whatsapp, video konferansa katılacak maksimum katılımcı sayısını artırdı!
Bilindiği üzere Whatsapp’ın sesli ve görüntülü grup görüşmesi için maksimum 4 kişilik bir katılımcı sayı sınırlandırması bulunuyor. Durum böyle olunca da toplu görüşme yapmak isteyen insanlar, daha geniş kullanıcı sınırlaması sunan Zoom ve Skype gibi platformlara yöneliyor. Nisan ayından itibaren kısıtlı sayıda kullanıcı ile yapılan testler, Whatsapp’ın kullanıcı sayısında bir düzenlemeye gideceğini gösteriyordu. Nitekim söz konusu güncelleme kısmi olarak kullanıma sunuldu.
Şimdilik Beta programında yer alan kullanıcıların deneyimlediği güncelleme, görüntülü görüşme desteğinin 8 kişiye kadar artırıldığını gösteriyor. iOS ve Android sürümlerinde denenebilen özellik sayesinde aynı anda daha fazla kişiyle görüşebilmek mümkün kılınıyor. Bununla beraber bazı kullanıcılar 8 kişinin de yeterli olmayacağını, maksimum kullanıcı sayısının daha da artırılması gerektiğini belirtiyor. Whatsapp geliştiriciler, karantina döneminde iletişim sorunu yaşayan kullanıcıların taleplerine anlık çözümler üreteceklerini açıklamıştı. Dolayısıyla 8 kişi olarak belirlenen sayının önümüzdeki dönemde biraz daha genişletilmesi söz konusu olabilir.
Merakla beklenen Whatsapp güncellemesinin bütün kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak son dönemde sıkça istenen özelliğin bütün cihazlara ulaşmasının fazla zaman almayacağı tahmin ediliyor.
Haber
WhatsApp, konferans katılımcı sayısını arttırıyor!
WhatsApp, içinde bulunduğumuz karantina döneminde iletişim uygulamalarının ve sesli/görüntülü konferansların artması sonucu, dört kişi ile sınırlı olan konferans özelliğinin katılımcı sayısını arttırmaya karar verdi.
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WhatsApp, konferans katılımcı sayısını arttırıyor!
İçinde bulunduğumuz dönemde COVID-19 salgını sebebi ile bir çok insan evlerinde karantina uyguluyorlar ve yakın çevreleriyle bir arada olabilmek için tek imkanları sesli veya görüntülü konferanslar. Markaların istatistiklerine göre son dönemde yapılan konferansların sayısı eskiyi nazaran bir hayli artmış durumda. Google‘ın Duo‘su gibi uygulamalar video konferanslarındaki katılımcı sayısını çoktandır %50 arttırmış durumda. Alınan son bilgilere göre Facebook‘un sahip olduğu WhatsApp aynı şeyi yapmayı planlıyor.
WhatsApp‘ın yakın zamanda çıkardığı son beta sürümünün kod zincirinin derinlerinde, video veya sesli konferanslardaki katılımcı sayısını maksimuma çıkartmayı hedefleyen bir bölümün olduğu keşfedildi. Şu an için maksimum dört kişiye olanak sağlayan konferans özelliği, rekabet ettiği uygulamalara göre bir hayli az kalıyor. Rekabet içinde bulunduğu uygulamalara baktığımızda Skype 50 katılımcıya olanak sağlarken, Google+ Hangout 10 kişiye kadar katılımcı olanağı sunuyor.
WhatsApp kullanıcıları belli bir süredir bu özelliğin gelmesini bekliyorlardı. Tahminlere göre, maksimum sayıda katılımcı ile konferans yapmak için bütün katılımcıların WhatsApp‘ın çıkartacağı son güncellemeye sahip olması gerekecek. Şu an için katılımcı sayısının ne kadar artacağı bilinmiyor. Hepimiz, yakın bir tarihte WhatsApp‘ın yapacağı açıklamayı beklemekteyiz.
Uygulama
İzolasyon günlerinde sosyalleşmek için 5 görüntülü konuşma uygulaması
Hızla ilerleyen Covid-19 salgını dolayısı ile bütün dünyanın sosyal izolasyon sürecinde olduğu şu günlerde birçoğumuz ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını özlüyor. Genelde özlemimizi Whatsapp üzerinden yazışarak gidermeye çalışsak da, etkileşimi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için birçok uygulama mevcut. Evet biliyoruz birçoğunuzun aklına Whatsapp üzerinden karşılıklı görüntülü konuşma geliyordur; fakat bizim bahsetmek istediğimiz konu, çoklu görüntülü konuşma uygulamaları.
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Android ve masaüstü için 5 görüntülü konuşma uygulaması
Video konferans uygulamaları, Covid-19 salgını öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyasında kullanılıyor olmasına rağmen; yükselişe geçen salgın ve insanların dünyanın her yerinde eve kapanmaya başlamasıyla beraber, iş dünyası haricinde, sosyalleşmek amacıyla da giderek yaygınlaşıyor. Siz de sevdiklerinizle çoklu video görüşmeleri yapmak isterseniz diye sizlere bu amaç için uygun olan 5 adet uygulamadan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım:
Google Duo
Muhtemelen mobil cihazlar için en pratik ve kolay kullanımlı uygulama “Google Duo”. Google Duo üzerinden maksimum 8 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca Google Duo, Android, iOS, ve PC olmak üzere birçok platformda kullanıma uygun. PC’de kullanmak için ise web tarayıcısı üzerinden uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz.
Google Duo, kolay kullanımına rağmen birçok ekstra özellikten yoksun. Fakat beklentileriniz, kolayca görüşmemi başlatayım ve fazla bir şeyler kurcalamadan herkes kolayca görüşmeye dahil olabilsin şeklinde ise Google Duo sizi memnun edecektir. Ayrıca bu kullanım kolaylığı orta yaş üstündeki aile bireylerinin de Google Duo’yu rahatlıkla kullanmasını sağlayacaktır.
Hangouts
Hangouts ise Android üzerinden video konferans yapabilmek için biçilmiş kaftan. Aynı anda 10 kişiye varan görüşmeyi destekleyebilen ve 720p HD görüşme desteği sunabilen Hangouts, Windows, Mac, iOS, ve Linux işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.
Skype
Bir dönem oldukça popüler olan Skype, şöhretinden bir miktar kayıp yaşamış olsa da hala görüntülü konuşma uygulamaları arasında başı çekiyor. Skype’ın kötü tarafı ise çoklu video görüşmeleri için masaüstü kullanmak zorunda olmanız.
FreeConference
FreeConference ise adından da anlaşılabileceği gibi, bedava çoklu video görüşmeleri yapabilmenizi sağlıyor. Fakat FreeConference diğer 4 uygulamanın aksine daha çok iş dünyasını hedef alıyor. Uygulama Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor ve masaüstü kullanımlarında 400’e kadar katılımcıyı destekleyebiliyor.
Zoom
Son zamanların popüler görüntülü konuşma uygulaması ise Zoom. Covid-19 salgınından sonra popülaritesini arttıran Zoom, eğitim, iş, günlük görüşme vb. birçok alanda aktif olarak kullanılıyor.
Sizin tercihiniz hangi uygulama? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!