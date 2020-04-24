Huawei AppGallery, HERE Maps’i bünyesine kattı

Amerika’nın uyguladığı ticaret ambargosu nedeniyle büyük bir yara alan Huawei, yaklaşık 1 yıldır piyasaya sürdüğü yeni modellerinde Google servislerini kullanamıyor. Bu açığı gidermek adına kendi ekosistemini oluşturmaya başlayan şirket, AppGallery uygulama marketine popüler harita uygulaması HERE WeGo’yu dahil etti.

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HERE WeGo, AppGallery marketinin uygulamaları arasına dahil oldu

Google Mobil Hizmetleri’ne (GMS) erişim hakkını kaybeden bazı Huawei ve Honor cihazları, bir süredir AppGallery adlı uygulama marketini kullanıyor. Kullanıcılarına bu süreci en sorunsuz şekilde yansıtmaya çalışan şirket, bunun için kendi mağazasına yeni uygulamalar eklemeye devam ediyor. Gün geçtikçe büyüyen AppGallery’nin son üyesi ise popüler harita uygulaması HERE WeGo oldu. Eski adı HERE Maps olan uygulama, aynı zamanda Huawei’nin uygulama mağazası için önerdiği ilk harita uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en çok kullanılan ikinci harita uygulaması HERE WeGo, 100’den fazla ülke ve 1.300’e yakın şehri bünyesinde barındırıyor. Bu anlamda Google Haritalar’ın en ciddi rakiplerinden olan uygulama, Huawei AppGallery’nin en büyük sorunlarından harita eksikliğini de çözmüş gibi görünüyor.

Son dönemde özellikle yerel servisleri mağazasına kazandıran Huawei, kullanıcılarına önümüzdeki günlerde daha büyük uygulamaları sunma konusunda da emin konuşuyor. Öte yandan, TomTom ile harita konusunda daha önce başka bir anlaşma yapan Huawei’nin kendi uygulamasını geliştirip geliştirmeyeceği ise bilinmiyor.