Huawei MateBook D 15 vs Matebook D 14 – Ne fark var?

Huawei, son dönemde hem globalde hem de ülkemizde dizüstü bilgisayar modelleriyle oldukça başarılı satış rakamları yakaladı. Şirketin en popüler modelleri arasında Matebook D 15 ve D 14 yer alıyor. Birçok konuda birbirine benzer olan bu iki model, bazı noktalarda ise birbirlerinden ayrılıyor. Biz de bu makalemizde, iki cihaz arasında kalanlar için özellik bazında farklı olan konuları listeleyeceğiz.

Matebook D 15 vs Matebook D 14 – ekran boyutu ve tasarım farkı

Aslında iki cihazı birbirinden ayıran temel konu, model isimlerinden de anlayabileceğiniz gibi ekran boyutu farkı. Zira Matebook D 15 modelinde 15.6 inç ekran yer alırken, Matebook D 14 modelinde 14 inçlik bir ekran bulunuyor. Her iki cihaz da IPS panel ve Full HD çözünürlük yer alıyor.

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Modellerde bulunan boyut farkı, ağırlık durumuna da etki etmiş durumda. Zira Matebook D 14 modeli 1.38 kg ağırlığı ile Matebook D 15‘in 1.53 kg ağırlığına göre daha hafif ve daha taşınabilir bir yapıda. Ayrıca bir ufak fark da giriş çıkış noktalarında. Matebook D 15 modelinde fazladan bir tane daha USB Type-A girişi yer alıyor.

Son olarak klavye aydınlatması konusunda Matebook D 14 modelinde aydınlatma yer alırken, D 15 modelinde bu destek bulunmuyor.

Ancak bunların dışında genel tasarım hatları ve kullanılan malzeme olarak bir fark yok.

Donanımda küçük bir fark

İki cihazda da AMD Ryzen 5 3500U işlemci, Vega 8 GPU ve 8 GB RAM yer alıyor. Modeller arasındaki tek fark, depolama biriminin kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Zira Matebook D 14 modelinde 512 GB’lık bir PCIe SSD yer alırken, D 15 tarafında 256 GB’lık PCIe SSD yer alıyor. Donanımsal olarak iki cihaz arasındaki bir diğer fark ise batarya kapasitesinde. Zira yine Matebook D 14 modeli 56Wh bataryası ile, Matebook D 15‘in 42Wh bataryasına oranla daha büyük bir pil sunuyor.

Bunların dışında donanım tarafında herhangi bir fark yok.

Fiyatlar ne durumda?

Fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğinden, güncel fiyatlar için hem e-ticaret sitelerini hem de Huawei’nin kendi online mağazasını kontrol etmeyi unutmayın. Ancak makalemizin yazıldığı 15 Eylül tarihinde cihazlar Huawei’nin kendi mağazasında şu fiyatlarla listeleniyor:

Matebook D 14: 4.999 TL

Matebook D 15: 4.999 TL