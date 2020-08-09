Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi

Qualcomm, HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini açıklayan Huawei ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket, bu krizin Samsung veya MediaTek’e yarayacağından dolayı da endişeli.

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Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak istiyor

Huawei, ABD‘nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin işlemcileri 15 Eylül’den itibaren üretemeyeceğini açıklamıştı. Buna ithafen ilk hamle ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm’dan geldi. The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre Qualcomm, Huawei’ye işlemci satışı yapabilmek için ABD hükümetinden özel izin istedi. Bu isteğin altında; krizden Samsung veya MediaTek’in faydalanması durumunda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin pazardaki hakimiyetini kaybedeceği endişesi yatıyor.

Eğer Qualcomm izin almayı başarırsa ve elbette Huawei olası iş birliğini kabul ederse, Mate 40‘tan sonra üreteceği telefonların artık Snapdragon işlemcilerden gücünü aldığına şahit olabiliriz. Öte yandan ABD yönetiminin bu izni yüksek ihtimalle verebileceği düşünülüyor. Daha önce Intel ve Micron Technology gibi ABD merkezli teknoloji firmaları da Huawei ile iş yapabilmek için hükümetten izin almayı başarmıştı.

Aynı zamanda Qualcomm ABD hükümetine, Huawei’ye işlemci satmasına izin vermemesi durumunda 5G pazarında da hızlı bir değişim olacağına dair uyarıda bulundu. Şirket bu yasağın, teknoloji üretiminde ve özellikle 5G teknolojilerinin yaygınlığı noktasında yabancı şirketlere büyük geçişlere sebep olacağından endişe ediyor. Qualcomm, böyle bir ihtimali ABD çıkarları için kabul edilemez olarak nitelendiriyor.

ABD yönetimi her ne kadar kendi teknolojilerini ön plana çıkarmak amacıyla Huawei‘ye bu yasağı getirmiş olsa da, Qualcomm’un ifade ettiği gibi; Huawei ayakta kalmaya devam etmek için diğer şirketlere yönelecek. Bu durum Amerikan teknolojilerinin, pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Zira ABD, Google‘a da yasak getirmişti ancak bu durum, Huawei’nin yükselişini engelleyemedi.