Huawei, artık Kirin işlemcileri üretemeyeceğini açıkladı

Huawei, ABD’nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin yonga setlerini artık üretemeyeceklerini açıkladı. Çinli teknoloji devini zor günler bekliyor.

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, ABD – Çin geriliminin merkezinde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl, ilk olarak ABD yönetimi tarafından Google‘ın Huawei ile ile işbirliği yapması tamamen yasaklanmıştı ve bunun sonucunda Huawei, kendi telefonlarında artık Google‘ın sunduğu hiçbir servisi kullanamıyordu. Diğer bir yaptırım, Huawei‘in ABD merkezli teknolojileri kullanmasının yasaklanması olmuştu.

Huawei, Kirin işlemcileri artık üretemeyecek

Huawei, yaptığı son açıklamada bu ikinci yaptırımın etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada; “Maalesef, 15 Eylül’den itibaren artık Kirin işlemcilerimizi üretemeyeceğiz. Yapay zeka yongalarımız da üretilemeyecek. Bu bizim için çok büyük bir kayıp.” ifadelerini kullandı.

Richard Yu’nun açıkladığına göre Huawei, Kirin yonga setlerinin tasarımını kendisi yapabiliyor ancak üretim tarafında ABD teknolojilerine ihtiyaç duyuyor. Şirket, bunu tek başına yapabilecek kabiliyete sahip olmadığından dolayı 15 Eylül’den itibaren Kirin yonga setlerinin üretimini durdurmak zorunda kalacak.

Richard Yu açıklamasının devamında, 2019 yılında 240 milyon telefon satışı yapan Huawei’in, bu yılki akıllı telefon satışlarının daha düşük olacağını da ifade etti. Ayrıca, şirketin yeni tanıtacağı amiral gemisi Mate 40 modelinin, HiSilicon Kirin yonga setini kullanan son telefon olacağı düşünülüyor.

Kirin işlemciler neden üretilemeyecek?

Geçen yıl ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan teknolojilerini doğrudan içeren yarı iletken ürünleri Huawei’in kullanmasını engellemek için yeni bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeye göre, Amerikan teknolojilerini kullanan yabancı yarı iletken üreticilerinin, Huawei ile ortaklık yapabilmek için önce ABD’den lisans almaları gerekiyor.

Bu bağlamda, Huawei’in de iş ortağı olan, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), ABD’nin yeni kuralına uyum sağlamak adına Huawei HiSilicon mimarisinin üretimine ortaklık etmeyeceğini açıklamıştı. Huawei’in 15 Eylül’den sonra Kirin üretimini artık yapamayacak olması, bu sebepten kaynaklanıyor.

Önümüzdeki günlerde gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı bilinmiyor ancak Huawei’in sadece yazılım tarafında kendi Mobil Servisleri’ni üreterek işin içinden çıkamadığı anlaşılıyor.