İşlemci
Huawei, artık Kirin işlemcileri üretemeyeceğini açıkladı
Huawei, ABD’nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin yonga setlerini artık üretemeyeceklerini açıkladı. Çinli teknoloji devini zor günler bekliyor.
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, ABD – Çin geriliminin merkezinde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl, ilk olarak ABD yönetimi tarafından Google‘ın Huawei ile ile işbirliği yapması tamamen yasaklanmıştı ve bunun sonucunda Huawei, kendi telefonlarında artık Google‘ın sunduğu hiçbir servisi kullanamıyordu. Diğer bir yaptırım, Huawei‘in ABD merkezli teknolojileri kullanmasının yasaklanması olmuştu.
Huawei, Kirin işlemcileri artık üretemeyecek
Huawei, yaptığı son açıklamada bu ikinci yaptırımın etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada; “Maalesef, 15 Eylül’den itibaren artık Kirin işlemcilerimizi üretemeyeceğiz. Yapay zeka yongalarımız da üretilemeyecek. Bu bizim için çok büyük bir kayıp.” ifadelerini kullandı.
Richard Yu’nun açıkladığına göre Huawei, Kirin yonga setlerinin tasarımını kendisi yapabiliyor ancak üretim tarafında ABD teknolojilerine ihtiyaç duyuyor. Şirket, bunu tek başına yapabilecek kabiliyete sahip olmadığından dolayı 15 Eylül’den itibaren Kirin yonga setlerinin üretimini durdurmak zorunda kalacak.
Richard Yu açıklamasının devamında, 2019 yılında 240 milyon telefon satışı yapan Huawei’in, bu yılki akıllı telefon satışlarının daha düşük olacağını da ifade etti. Ayrıca, şirketin yeni tanıtacağı amiral gemisi Mate 40 modelinin, HiSilicon Kirin yonga setini kullanan son telefon olacağı düşünülüyor.
Kirin işlemciler neden üretilemeyecek?
Geçen yıl ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan teknolojilerini doğrudan içeren yarı iletken ürünleri Huawei’in kullanmasını engellemek için yeni bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeye göre, Amerikan teknolojilerini kullanan yabancı yarı iletken üreticilerinin, Huawei ile ortaklık yapabilmek için önce ABD’den lisans almaları gerekiyor.
Bu bağlamda, Huawei’in de iş ortağı olan, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), ABD’nin yeni kuralına uyum sağlamak adına Huawei HiSilicon mimarisinin üretimine ortaklık etmeyeceğini açıklamıştı. Huawei’in 15 Eylül’den sonra Kirin üretimini artık yapamayacak olması, bu sebepten kaynaklanıyor.
Önümüzdeki günlerde gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı bilinmiyor ancak Huawei’in sadece yazılım tarafında kendi Mobil Servisleri’ni üreterek işin içinden çıkamadığı anlaşılıyor.
Donanım
Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
Qualcomm, HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini açıklayan Huawei ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket, bu krizin Samsung veya MediaTek’e yarayacağından dolayı da endişeli.
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Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, ABD‘nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin işlemcileri 15 Eylül’den itibaren üretemeyeceğini açıklamıştı. Buna ithafen ilk hamle ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm’dan geldi. The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre Qualcomm, Huawei’ye işlemci satışı yapabilmek için ABD hükümetinden özel izin istedi. Bu isteğin altında; krizden Samsung veya MediaTek’in faydalanması durumunda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin pazardaki hakimiyetini kaybedeceği endişesi yatıyor.
Eğer Qualcomm izin almayı başarırsa ve elbette Huawei olası iş birliğini kabul ederse, Mate 40‘tan sonra üreteceği telefonların artık Snapdragon işlemcilerden gücünü aldığına şahit olabiliriz. Öte yandan ABD yönetiminin bu izni yüksek ihtimalle verebileceği düşünülüyor. Daha önce Intel ve Micron Technology gibi ABD merkezli teknoloji firmaları da Huawei ile iş yapabilmek için hükümetten izin almayı başarmıştı.
Aynı zamanda Qualcomm ABD hükümetine, Huawei’ye işlemci satmasına izin vermemesi durumunda 5G pazarında da hızlı bir değişim olacağına dair uyarıda bulundu. Şirket bu yasağın, teknoloji üretiminde ve özellikle 5G teknolojilerinin yaygınlığı noktasında yabancı şirketlere büyük geçişlere sebep olacağından endişe ediyor. Qualcomm, böyle bir ihtimali ABD çıkarları için kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
ABD yönetimi her ne kadar kendi teknolojilerini ön plana çıkarmak amacıyla Huawei‘ye bu yasağı getirmiş olsa da, Qualcomm’un ifade ettiği gibi; Huawei ayakta kalmaya devam etmek için diğer şirketlere yönelecek. Bu durum Amerikan teknolojilerinin, pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Zira ABD, Google‘a da yasak getirmişti ancak bu durum, Huawei’nin yükselişini engelleyemedi.
Haber
AnTuTu en güçlü mobil işlemcileri açıkladı!
Mobil ürünler için sentetik test uygulaması olan AnTuTu, bu yılın ilk yarısındaki en güçlü mobil işlemcileri açıkladı. Listenin ilk sırasında beklendiği üzere Qualcomm yer alırken, MediaTek ise herkesi şaşırtan bir sonuca imza atmış gibi görünüyor!
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AnTuTu Benchmark’a göre en güçlü işlemci Snapdragon 865!
AnTuTu Benchmark, her ay geleneksel olarak en güçlü Android telefonları içeren bir sıralama listesi yayınlıyor. Popüler uygulamanın yayınlanan yeni listesi ise 2020’nin ilk yarısı için en yüksek puanı toplayan ilk 10 işlemciyi meraklılarıyla paylaşıyor. CPU ve GPU puanlarının yayınlandığı listenin ilk sırasında tahmin edilebileceği üzere Qualcomm Snapdragon 865 yer alıyor. Toplamda 401.108 puan toplayan işlemcinin 182.123 puanı CPU gücünden gelirken, 218.985 puanı ise grafik yongası alıyor.
Listede ikinci sırayı MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000+ kazanıyor. 7 nm üretim tekniğinde üretilen işlemcinin başarılı bir performansa sahip olduğu biliniyordu. AnTuTu’nun yayınladığı sonuçlar da bu bilgiyi bir anlamda doğruluyor. MediaTek Dimensity 1000+ CPU performansıyla 150.341 puan alırken, grafik yongası ise 191.373 puana ulaşıyor. Böylece işlemci genel performansıyla 341.714 puan toplamayı başarıyor.
Listede üçüncü sırayı alan işlemci ise Qualcomm Snapdragon 855+ oluyor. Yaklaşık 2 yaşında olan amiral gemisi işlemci, 327.796 puan toplayarak güncel rakipleriyle rekabet etmeyi başarıyor. Snapdragon 855+’ın CPU performansı 139.193 puan alırken, grafik yongasının ise 188.603 puan kazandığı belirtiliyor. AnTuTu listesinin devamında da Kirin 990 5G, Snapdragon 855, Kirin 990 4G, Dimensity 1000L ve Kirin 980 gibi işlemciler sıralanıyor.
Bununla birlikte listede 2 önemli eksiklik de göze çarpıyor. Bunlardan biri, listedeki işlemciler arasında Samsung’un Exynos serisinin bulunmaması. AnTuTu yetkilileri bunun sebebini Exynos işlemcilere sahip telefonların Çin pazarında satışa sunulmaması şeklinde açıklıyor. Apple’ın A serisi mobil yongaları ise markanın politikaları nedeniyle listede yer almıyor. iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic işlemcinin AnTuTu’dan ortalama 340.000 ile 360.000 arası puan aldığını belirtelim.
İşlemci
Snapdragon 875 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Snapdragon 875 çıkışına yakın yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil işlemcinin kod adı ve mimarisine dair yeni bilgiler sızdırıldı.
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Snapdragon 875, “Lahaina” kod adıyla geliyor!
Akıllı telefon piyasasında ürettiği işlemcilerle adından söz ettiren Qualcomm, yeni işlemci serisi Snapdragon 875 için kolları sıvadı. Firmanın amiral gemisi cihazlar için ürettiği seri, performans olarak oldukça üst düzey kalite sunmakta. Lahaina kod adıyla geleceği öğrenilen işlemcinin, mimarisine dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Cortex X1 ve Cortex A78 çekirdeklerinin birleşiminden meydana geleceği iddia edilen işlemci, bir önceki nesle göre daha performanslı olarak karşımıza çıkacak. Cortex X1‘in, Cortex A77′den %30,Cortex78‘den ise %23 daha performanslı çalışacağı öğrenildi. Ayrıca Cortex X1 çekirdeklerinin makine öğrenme bakımından Cortex A78‘den iki kat daha yetenekli olduğu da kayıtlara geçti.
Ortaya çıkan bilgilere göre 5nm‘lik bir üretime sahip olacak işlemci, daha önce de belirttiğimiz gibi Lahaina kod adıyla üretime başlayacak. Yeni nesil işlemci kod adını Hawaii‘de yer alan bir şehirden alıyor. Yıl sonunda tanıtılması beklenen amiral gemisi işlemcinin, 2021 yılında artık telefonlara girmesi bekleniyor. Ayrıca işlemcide yer alan ana bant tasarımının artık işlemciye entegre bir şekilde gelmesi bekleniyor. Özellikle MediaTek‘in de tekrardan amiral gemisi işlemci üretmesi ile birlikte kızışan bu rekabette Snapdragon bakalım ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.