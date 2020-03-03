Huawei’ye Amerika tarafından uygulanan ambargodan haberi olmayanınız yoktur. Bilmeyenler için kısaca açıklayacak olursak, Amerika ülke bünyesindeki şirketlerin Huawei ile çalışmasının engellemiş durumda. Bu şirketlere tabiki Google’da dahil. Huawei’nin Google’a alternatifi ise Huawei Mobil Servisler.

Bu ambargo ile Android işletim sistemli bir cihazın tam kapasite ile çalışması için gereken en önemli unsur yani Google Mobil Servisler (GMS) Huawei tarafından kullanılamıyor. Android işletim sistemli bir cihazda GMS’in kullanılamaması Gmail, Google Haritalar, Google Drive bulut ve yedekleme hizmetleri, YouTube, Google Fotoğraflar hatta uygulama mağazasına sahip olmamak anlamına geliyor. GMS’in olmadığı cihazlar, çoğu uygulamanın bu servislere entegre çalışması sebebiyle Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi bazı popüler uygulamalar dışında uygulama desteği sağlayamıyor.

Huawei’nin bu duruma karşılık olarak geliştirdiği çözüm ise Huawei Mobil Servisler yani HMS. Amerika uyguladığı ambargoyu kaldırmadığı sürece belkide kaldırsada yeni tanıtılacak Huawei ve Honor marka mobil cihazlar HMS ile kullanıcılara sunulacak.

Huawei Mobil Servisler (HMS) nedir?

HMS kısaca Huawei ve Honor cihazlarda Gmail, Google Haritalar, Google Drive gibi pek çok Google uygulamalarının ve GMS’nin yerini alacak bir platformdur. HMS aynı zamanda 3. parti geliştiricilere de bu servislere entegre uygulamalar geliştirmeleri için araçlar da sunuyor. HMS ile Huawei, Android ekosistemi üzerinde Google’ın kullanıcı ve geliştiricilere sağladığı servisleri sunmayı hedefliyor. HMS’yi kullanıcı ve geliştiricilere sunduğu servisler bakımından ikiye ayırmak mümkün. Kullanıcı tarafında AppGallery ve diğer Huawei uygulamaları ile hizmet veren HMS, geliştirici tarafında HMS Core adlı geliştirici araç seti ile hizmet veriyor.

HMS sanıldığı kadar yeni bir platform değil. Huawei yıllardır bazı hizmetleri bu servis üzerinden kullanıcılara sunuyor. Fakat Amerika’nın uyguladığı ambargodan sonra Huawei bu servisleri tekrar tanıtarak öne çıkardı. HMS ve AppGallery şuan için Honor 9X Pro, View 30 Pro ve Mate XS model telefonlarda ön yüklü geliyor.

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HMS neler içeriyor?

HMS kullanıcı tarafında GMS’in yerini alacak pek çok servis ve uygulama sunuyor. Bunlar arasından en çok dikkat çekeni Google Play Store’un yerini alacak olan AppGallery.

Huawei ID

HMS kullanmak için ilk gereklilik olan Huawei ID, Apple ID ve Google hesabı ile aynı mantıkta çalışan Huawei hesabınızdır. Kişisel verilerinizi, rehber, mesajlar, ve Wi-Fi şifreleriniz gibi yedeklerinizi bu hesap ile yönetebileceksiniz.

AppGallery

AppGallery HMS tarafında Google Play Store’un yerini alması hedeflenen uygulama mağazasıdır. Huawei’nin geliştiricilere sağladığı HMS Core desteği sayesinde uygulama sayısı günden güne artıyor.

Huawei Mobile Cloud

Huawei Mobile Cloud, tüm veri ve cihazlarınıza tek yerden ulaşmanızı sağlayan yedekleme servisidir. Huawei Mobile Cloud kullanmak için öncelikle Huawei ID sahibi olmanız gerekiyor. Huawei ve Honor cihazlarda rehber, mesajlar, fotoğraflar, videolar, notlar ve daha fazla veri yedeklemesi için kullanabileceğiniz bulut servisidir.

Huawei Assistan

Google Asistan’ın yerini almayı hedefleyen Huawei Asistan, web aramaları, uygulama erişimi, sesli komutlar verebileceğimiz asistan hizmetidir.

Huawei Temalar

Huawei Temalar kısaca cihazlarınızı kişiselleştirmenize yarayan tema servisidir.

Huawei Müzik

Huawei’nin müzik yayın servisi olan Huawei Müzik hakkında ayrıntılı bilgiler verilmemiş olsa da servisin Huawei kullanıcıları için müzik satın alma ve yayın servisi olacağını biliyoruz.

Huawei Video

Huawei’nin video yayın servisi EMUI 5 ve üzeri versiyonlar için video izleme ve yayın hizmeti sunacak.

Huawei Tarayıcı

Huawei’nin Google Chrome’a rakip olacak tarayıcısı, karanlık tema ve haber akışı desteği ile sunuluyor.

HMS Core nedir?

Huawei’nin geliştiriciler için sunduğu API ve SDK’ları içeren araç seti HMS Core genel adıyla anılıyor. Hali hazırda Google Play Store’da yayında olan uygulamalar içinde Huawei bu araç seti ile geliştiricilere 10 dakika içinde uygulamalarını HMS’ye entegre edebilecekleri sözünü verdi.

Huawei HMS’yi yıllardır milyonlar tarafından kullanılan GMS seviyesine getirmek için çok çalışmak zorunda. Başarıya ulaşırsa Google’ı tekel konumundan indirecek. Rekabetin en çok kullanıcılara yaradığını düşündüğümüzde her konuda alternatiflerin artması olumlu bir gelişme.