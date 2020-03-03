Yazılım
Huawei Mobil Servisler (HMS) nedir?
Huawei’ye Amerika tarafından uygulanan ambargodan haberi olmayanınız yoktur. Bilmeyenler için kısaca açıklayacak olursak, Amerika ülke bünyesindeki şirketlerin Huawei ile çalışmasının engellemiş durumda. Bu şirketlere tabiki Google’da dahil. Huawei’nin Google’a alternatifi ise Huawei Mobil Servisler.
Bu ambargo ile Android işletim sistemli bir cihazın tam kapasite ile çalışması için gereken en önemli unsur yani Google Mobil Servisler (GMS) Huawei tarafından kullanılamıyor. Android işletim sistemli bir cihazda GMS’in kullanılamaması Gmail, Google Haritalar, Google Drive bulut ve yedekleme hizmetleri, YouTube, Google Fotoğraflar hatta uygulama mağazasına sahip olmamak anlamına geliyor. GMS’in olmadığı cihazlar, çoğu uygulamanın bu servislere entegre çalışması sebebiyle Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi bazı popüler uygulamalar dışında uygulama desteği sağlayamıyor.
Huawei’nin bu duruma karşılık olarak geliştirdiği çözüm ise Huawei Mobil Servisler yani HMS. Amerika uyguladığı ambargoyu kaldırmadığı sürece belkide kaldırsada yeni tanıtılacak Huawei ve Honor marka mobil cihazlar HMS ile kullanıcılara sunulacak.
Huawei Mobil Servisler (HMS) nedir?
HMS kısaca Huawei ve Honor cihazlarda Gmail, Google Haritalar, Google Drive gibi pek çok Google uygulamalarının ve GMS’nin yerini alacak bir platformdur. HMS aynı zamanda 3. parti geliştiricilere de bu servislere entegre uygulamalar geliştirmeleri için araçlar da sunuyor. HMS ile Huawei, Android ekosistemi üzerinde Google’ın kullanıcı ve geliştiricilere sağladığı servisleri sunmayı hedefliyor. HMS’yi kullanıcı ve geliştiricilere sunduğu servisler bakımından ikiye ayırmak mümkün. Kullanıcı tarafında AppGallery ve diğer Huawei uygulamaları ile hizmet veren HMS, geliştirici tarafında HMS Core adlı geliştirici araç seti ile hizmet veriyor.
HMS sanıldığı kadar yeni bir platform değil. Huawei yıllardır bazı hizmetleri bu servis üzerinden kullanıcılara sunuyor. Fakat Amerika’nın uyguladığı ambargodan sonra Huawei bu servisleri tekrar tanıtarak öne çıkardı. HMS ve AppGallery şuan için Honor 9X Pro, View 30 Pro ve Mate XS model telefonlarda ön yüklü geliyor.
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HMS neler içeriyor?
HMS kullanıcı tarafında GMS’in yerini alacak pek çok servis ve uygulama sunuyor. Bunlar arasından en çok dikkat çekeni Google Play Store’un yerini alacak olan AppGallery.
Huawei ID
HMS kullanmak için ilk gereklilik olan Huawei ID, Apple ID ve Google hesabı ile aynı mantıkta çalışan Huawei hesabınızdır. Kişisel verilerinizi, rehber, mesajlar, ve Wi-Fi şifreleriniz gibi yedeklerinizi bu hesap ile yönetebileceksiniz.
AppGallery
AppGallery HMS tarafında Google Play Store’un yerini alması hedeflenen uygulama mağazasıdır. Huawei’nin geliştiricilere sağladığı HMS Core desteği sayesinde uygulama sayısı günden güne artıyor.
Huawei Mobile Cloud
Huawei Mobile Cloud, tüm veri ve cihazlarınıza tek yerden ulaşmanızı sağlayan yedekleme servisidir. Huawei Mobile Cloud kullanmak için öncelikle Huawei ID sahibi olmanız gerekiyor. Huawei ve Honor cihazlarda rehber, mesajlar, fotoğraflar, videolar, notlar ve daha fazla veri yedeklemesi için kullanabileceğiniz bulut servisidir.
Huawei Assistan
Google Asistan’ın yerini almayı hedefleyen Huawei Asistan, web aramaları, uygulama erişimi, sesli komutlar verebileceğimiz asistan hizmetidir.
Huawei Temalar
Huawei Temalar kısaca cihazlarınızı kişiselleştirmenize yarayan tema servisidir.
Huawei Müzik
Huawei’nin müzik yayın servisi olan Huawei Müzik hakkında ayrıntılı bilgiler verilmemiş olsa da servisin Huawei kullanıcıları için müzik satın alma ve yayın servisi olacağını biliyoruz.
Huawei Video
Huawei’nin video yayın servisi EMUI 5 ve üzeri versiyonlar için video izleme ve yayın hizmeti sunacak.
Huawei Tarayıcı
Huawei’nin Google Chrome’a rakip olacak tarayıcısı, karanlık tema ve haber akışı desteği ile sunuluyor.
HMS Core nedir?
Huawei’nin geliştiriciler için sunduğu API ve SDK’ları içeren araç seti HMS Core genel adıyla anılıyor. Hali hazırda Google Play Store’da yayında olan uygulamalar içinde Huawei bu araç seti ile geliştiricilere 10 dakika içinde uygulamalarını HMS’ye entegre edebilecekleri sözünü verdi.
Huawei HMS’yi yıllardır milyonlar tarafından kullanılan GMS seviyesine getirmek için çok çalışmak zorunda. Başarıya ulaşırsa Google’ı tekel konumundan indirecek. Rekabetin en çok kullanıcılara yaradığını düşündüğümüzde her konuda alternatiflerin artması olumlu bir gelişme.
Yazılım
Yodot Recovery ile bilgisayarınızda silinen verileri kolayca kurtarın!
Yodot Recovery, bilgisayarınızda önem arz eden verilerinizi kurtarmak için üretilmiş bir bilgisayar yazılımı. İçerisindeki pratik araçlar vasıtasıyla kolayca, silinmiş olan dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı hayata döndürün.
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Çoğu kişinin başına gelmiştir. Ev ortamında veya iş yerinde kullandığınız bilgisayarınız içerisinde dalgınlıkla veya kasten dosyalarınızı sildiniz. Ama, bir zaman sonra sildiğiniz bu dosyalara tekrardan ihtiyacınız oldu. Peki şimdi ne olacak?
Dosyalarınızı kurtarmak için birçok yöntem mevcut. Bu yöntemlerden en etkili ve en detaylı sonuç alabildiğiniz herhangi bir veri kurtarma programı üzerinden dosyalarınızı bulup geri getirmek. Böyle bir durumda da Yodot Recovery, tam da bu durumda tüm dertlerinize deva oluyor.
İnternet üzerinde birçok yazılım bu çözümü size aslında sunabiliyor. Ama Yodot, herhangi bir reklam sunmadan bilgisayarınıza zarar verecek üçüncü parti uygulamaları yüklemeden sadece kendi işi olan veri kurtarma ekipmanlarını size sağlıyor.
Yodot Recovery, neler sunuyor? Çalışma prensibi nasıl?
Yodot, tasarımda kullandığı basitlik algısını, çalışma prensibinde de korumuş. Tam olarak ne yapmak istiyorsanız, herhangi bir hantallık yaşatmadan size imkan sağlıyor. Windows ve Mac cihazlarda ayrı ayrı kullanıma sunulan yazılımın giriş ekranında iki seçenek bizi karşılıyor.
Bunlardan ilki, “Silinmiş Dosya Kurtarma” diğer seçeneğimiz ise “Kayıp Dosya Kurtarma (Bulma)” olarak belirlenmiş. Yani, yazılım üzerinden hem sildiğiniz verilere ulaşabiliyorsunuz. Hem de kaybettiğiniz, dosya karmaşasında bulamadığınız dosyalarınızı bulabiliyorsunuz.
Son kullanıcıya yönelik olarak tasarlanmış Yodot Recovery aslında dosyaları yoktan var etmiyor. Bilgisayarınız üzerinde bulunan herhangi bir veriyi çöp kutusuna gönderdiğiniz zaman, o veri (fotoğraf, video, dosya, Word dökümanı vb.) başka bir verinin üzerine yeni veri olarak yazılıyor.
Söz konusu dosyanın işaretçisi kaldırıldığı takdirde (çöp kutusuna atıldığını varsayalım), o dosyanın kullanıcıya yönelik görünen kısmı ortadan kaldırılır. Tekrar da veri kurtarma programları olmadan görünmesi mümkün olmaz.
Peki dosyanız halihazırda mevcut olup sadece kaybolduysa ne olacak? O zaman süreç aslında daha basit işliyor. Aynı lokasyonda bulunan dosya artık orada bulunmuyorsa veya kullanıcı tarafından erişim sağlanamıyorsa, burada arama algoritmaları işin içine giriyor.
Henüz veri bozulmamışsa herhangi bir dosya üzerine yazılmadıysa dosya tanımlayıcılar ve etiket teknikleriyle keşif yapılıyor. Bu keşifin sonucunda ortadan kaybolan dosyanız geri getirilmiş oluyor.
Bunlara ek olarak yazılım üzerinde, anlık olarak o an kurtarmış olduğunuz verileri kaydetmeniz de mümkün. Tools (Araçlar) seçeneğine gelerek “Save Recovery Session”a tıklıyorsunuz. Programın kendi uzantısı olan “.ysrs” ile kurtarma günlüğünüz yedeklenmiş oluyor. Böylece ileride tekrardan kaybettiğiniz dosyalarınızı bulabilme imkanınız oluyor.
Windows veya Mac cihazıma, Yodot Recovery nasıl kurabilirim?
Yodot Recovery programının kurulum yönergeleri de oldukça basit şekilde işliyor. Windows ve Mac ortamında farklı kurulum senaryoları bulunan programın kurulum sürecini sizler için hazırladım:
Windows için kurulum (Kurulum ve kullanım dili İngilizce.)
- Öncelikli olarak, yükleyeceğimiz programı, buraya tıklayarak bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Yodot’u ister verdiğim linkten lisans anahtarı satın alabilir, isterseniz de sunduğu özellikleri deneyimlemek için deneme sürümünü kullanabilirsiniz.
- Yazılımı indirdiğinizde karşınıza “.exe” uzantılı kurulum sihirbazı çıkıyor. Kurulum sihirbazına tıklıyoruz.
- Ekrandan “next” kısmına basarak ilerliyoruz. İlerlediğimizde, lisans koşulları sayfası açılıyor. Buradan lisansları kabul ettiğinize dair “I accept the agreement”a tıklıyoruz. Bu ifade, uygulamanın koşullarını kabul edip onayladığınıza dair bir kısımdır.
- Uygulamanın bir diğer aşamasında, yazılımı nereye kurmak istediğinize dair soru bulunuyor. Buradan, nerede yazılımı barındırmak istiyorsanız orayı seçmeniz gerekiyor. (Varsayılan lokasyon, “C:\Program Files\Yodot File Recovery” olarak belirtilmektedir.)
- Bu aşamayı da geçtikten sonra, uygulama bilgisayarınıza kurulmaya başlıyor. Kurulum aşaması bittiğinde kurulum sihirbazı tamamlandığına dair bir uyarı veriyor.
- Kurulum işte bu kadar 🙂 Kaybettiğiniz dosyaları artık kolayca bulabilirsiniz.
Mac için kurulum (Kurulum ve kullanım dili İngilizce.)
- Windows’takinden biraz daha farklı kurulum modeli kullanılıyor. Bildiğiniz üzere Mac ekosisteminde “.pkg” uzantılı paket yükleme yazılımları bulunur. Şirket, biz son kullanıcılara kurulum için bu dosyayı veriyor.
- Zip halinde, buraya tıklayarak yazılımı önce indiriyorsunuz.
- Daha sonra Zip olduğu için Mac ortamında kullandığınız Zip çıkarıcı yazılım vasıtasıyla “pkg” uzantılı dosyayı çıkarıyorsunuz.
- Son olarakta çıkan “Yodot Mac File Recovery” yazılımına tıklayarak kurulum işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz.
Windows ve Mac ekosistemi için sistem gereksinimleri neler?
Programı kullanabilmek için Windows ve Mac ekosisteminde kullandığınız versiyonun aşağıdaki gibi olması gerekiyor:
Windows için sistem gereksinimleri
- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows Sever 2008 R2
- Windows Server 2003 R2
Diğer sistem gereksinimleri:
Dosya sistemi: FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS 5, exFAT.
RAM kapasitesi: 1 GB veya daha fazla.
Mac için sistem gereksinimleri
- Mac 10.5 (Leopard)
- Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
- Mac OS X 10.7 (Lion)
- Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)
- Mac OS X 10.9 (Mavericks)
- Mac OS X 10.10 (Yosemite)
- Mac OS X 10.11 (El Capitan)
Dosya sistemi: HFS,HFS+, HSFX.
RAM kapasitesi: 1 GB veya daha fazla.
Hangi dosyaları Yodot Recovery aracılığıyla kurtarabilirim?
Dökümanlar, resimler, fotoğraflar, müzikler, videolar, elektronik postalar, arşiv uzantılı dosyalar, animasyonlar ve uygulamalar gibi her türden uzantılı dosyalarınızı kurtarmanız mümkün.
Döküman uzantıları – DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, RTF, CHM, SXD, STC, STI, SXI,
CSV, SDC, XLT, DIF, SXM, SXC, HTML, HTM, VSD, TXT, VOR, SDW, SDF, STW, SXW, XLB, WP, WKS, WK4,
WK3, WK1, TV4, MNY, AMI
Fotoğraflar – JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WPG, WMF, TGA, SID, QTM, QFX, PSP, PIC, PCX, PCD, PBM, EPS, EMF,
DWG, DRW, DCX, CPT, ART, AMFF, 3DMF
Müzik ve video – ASF, ASX, WMV, MPG, AVS, AMR, MIDI, M3D, RAM, WMA, OGG, AU
Elektronik posta – PST, EML, DBX, DCI
Arşivler – ZIP, RAR, CAB, JAR, ARJ, ZOO, RPM, SIT
Veri tabanı – MDB
Animasyon – FLV, SWF, FLC, ANI
Uygulamalar– SKR, PKR, AVB
Yodot Recovery Software’i buradaki adresten indirebiliyorsunuz. Uygulamayı satın almak için ise bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekiyor. Yodot Dosya Kurtarma‘nın üç ayrı versiyonu bulunuyor. Bu üç versiyondan ilki satın alırsanız eğer format atılmış disklerdeki dosyaları kurtarmak, RAW uzantılı fotoğrafları bulmak gibi işlevleri kullanamıyorsunuz. Bu versiyonun fiyatı ise şu anda indirime girmiş haliyle 49.95 dolar’dan 39.95’e düşmüş olarak karşımıza çıkıyor.
Sayfada yer alan ortadaki sütunda, Yodot Fotoğraf Kurtarma versiyonu yer alıyor. Bu programın baz sürüme oranla farkı RAW uzantılı fotoğrafları da program içerisinde aratıp bulabiliyor olmanız. Satış fiyatı ise 49.95 dolar olarak belirlenmiş.
En sağ sütunda konumlandırılmış ve en çok özellik vadeden Yodot Kurtarma Programı adlı versiyonda ise tüm fonksiyonlar aktif olarak çalışıyor. Fiyat kısmında ise indirimlerle birlikte 69.95 dolar olduğu görülüyor.
Yazılım
WhatsApp Web için karanlık mod geliyor!
Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın karanlık moda kavuşması uzun zamandır bekleniyor. Firma, Android ve iOS işletim sistemleri için beta sürecinde olan karanlık modu yakın zamanda WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasına da getirecek.
WhatsApp ekibinin Web ve masaüstü sürümleri için karanlık mod üzerinde çalıştığı WABetaInfo ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Mobil uygulamanın beta sürümü ile aynı şekilde karanlık mod tamamen siyah bir deneyim sunmuyor. OLED ekranların yapısı gereği siyah rengi pikselleri kapatarak göstermesi, karanlık mod kullanıldığında cihazlara enerji tasarrufu sağlıyor. Fakat WhatsApp’ın sunacağı karanlık mod tamamen siyah bir yapıda olmadığından enerji tasarrufundan bahsetmemiz mümkün değil.
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WhastApp Web ve masaüstü sürümünün karanlık mod desteğinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Fakat şirketin karanlık modu mobil uygulamaya getirme konusunda ki zamanlamasına bakılarak özelliğin gecikebileceğini söylemek mümkün. WhatsApp’ın mobil uygulama için karanlık mod üzerinde çalıştığı haberleri ilk olarak 2018 yılının son aylarında ortaya çıkmıştı.
Nasıl Yapılır
Windows 10 KB4532693 ile silinen dosyalar nasıl kurtarılır?
Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayımladığı Windows 10 güncellemesi bazı kullanıcı dosyalarına ulaşılamamasına neden oldu. Rehberimizde bu dosyaları geri getirmenin yollarını anlatıyoruz.
11 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme bazı kullanıcı dosyalarını ulaşılmaz hale getirdi. Yeni güncellemede bulunan hata, dosyalarınızı silmiyor fakat yerini değiştiriyor. Aynı zamanda Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ayarlarını da sıfırlıyor. Eğer sizde bu güncellemeyi sistemine kurup dosyalarına ulaşamayanlardansanız, dosyalarınızı geri getirmenin en kolay yolunun güncellemeyi kaldırmak olduğunu belirtelim.
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Windows 10 KB4532693 güncellemesi nasıl kaldırılır?
Bilgisayarınızda Ayarlar – Güncelleme ve Güvenlik – Windows Update – Güncelleştirme geçmişini görüntüle kısmına gelip Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Burada KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Güncellemeyi kaldırmanın bir diğer yöntemi ise Denetim Masası – Programlar – Yüklü Güncelleştirmeler yolunu izleyip karşınıza çıkan güncelleme listesinde KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklamaktır. Güncellemeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.
Düşükte olsa güncellemeyi kaldırmanıza rağmen dosyalarınıza ulaşamama ihtimaliniz var. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız C Yerel Diski – Kullanıcılar klasörü içinde sizin sistemi kurarken isim verdiğiniz kullanıcı klasörünüzün isminin değiştiğini göreceksiniz. İsmi değişen bu klasör içinden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
Microsoft bu hatayı barındırmayan yeni bir güncelleme yayınlayana kadar sisteminizi güncellememenizi tavsiye ediyoruz.