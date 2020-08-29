MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi

MediaTek, kendi işlemcilerini üretemeyecek olan Huawei ile ortaklık yapmak istediğini ve ABD yönetimine resmi olarak lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

İlginizi çekebilir: Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M

reklam

MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak istiyor

Huawei, yükselen ABD – Çin geriliminin bir kurbanı olarak donanım tedariği noktasında oldukça zor günler geçiriyor. Şirket en son yaptığı açıklamada, ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den itibaren artık kendi HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini söylemiş; bunu takiben Qualcomm ise Huawei’ye yonga seti satmak için ABD hükümetinden özel izin istemişti. Şimdi de benzer atılım, bir başka yarı iletken üreticisi olan MediaTek firmasından geldi.

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Cuma günü yaptığı duyuruda Huawei’ye yonga seti satabilmek için ABD hükümetine lisans başvurusu yaptığını açıkladı. MediaTek aslında Tayvan merkezli bir firma, ancak ürettiği yonga setlerinde Amerikan teknolojilerinden faydalandığı için Huawei’ye doğrudan satış yapamıyor. Bu bağlamda şirketin, ABD kuralları gereği Huawei’ye yonga seti satabilmek için mecburen ABD yönetiminden izin alması gerekiyor.

Ayrıca MediaTek, konuyla alakalı verdiği demeçte ABD kurallarına sonuna kadar uyum sağlayacağını ve Huawei ile ortaklığını ABD’nin kuralları çerçevesinde yapmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan veya Huawei’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Hatırlanacağı üzere TSMC de 15 Eylül’den itibaren ABD yasağından dolayı Huawei’ye yonga seti tedarik edemeyeceğini duyurmuştu. Amerika yönetimi MediaTek’e izin vermezse ve Huawei de herhangi bir çözüm bulamazsa, akıllı telefon üretimine devam edemeyecek gibi görünüyor.