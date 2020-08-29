İşlemci
MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
MediaTek, kendi işlemcilerini üretemeyecek olan Huawei ile ortaklık yapmak istediğini ve ABD yönetimine resmi olarak lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
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MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, yükselen ABD – Çin geriliminin bir kurbanı olarak donanım tedariği noktasında oldukça zor günler geçiriyor. Şirket en son yaptığı açıklamada, ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den itibaren artık kendi HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini söylemiş; bunu takiben Qualcomm ise Huawei’ye yonga seti satmak için ABD hükümetinden özel izin istemişti. Şimdi de benzer atılım, bir başka yarı iletken üreticisi olan MediaTek firmasından geldi.
Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Cuma günü yaptığı duyuruda Huawei’ye yonga seti satabilmek için ABD hükümetine lisans başvurusu yaptığını açıkladı. MediaTek aslında Tayvan merkezli bir firma, ancak ürettiği yonga setlerinde Amerikan teknolojilerinden faydalandığı için Huawei’ye doğrudan satış yapamıyor. Bu bağlamda şirketin, ABD kuralları gereği Huawei’ye yonga seti satabilmek için mecburen ABD yönetiminden izin alması gerekiyor.
Ayrıca MediaTek, konuyla alakalı verdiği demeçte ABD kurallarına sonuna kadar uyum sağlayacağını ve Huawei ile ortaklığını ABD’nin kuralları çerçevesinde yapmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan veya Huawei’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Hatırlanacağı üzere TSMC de 15 Eylül’den itibaren ABD yasağından dolayı Huawei’ye yonga seti tedarik edemeyeceğini duyurmuştu. Amerika yönetimi MediaTek’e izin vermezse ve Huawei de herhangi bir çözüm bulamazsa, akıllı telefon üretimine devam edemeyecek gibi görünüyor.
Donanım
Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu
Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.
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Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.
Huawei kendi yonga setlerini üretecek
Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sona kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.
Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.
Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.
Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.
Donanım
Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
Qualcomm, HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini açıklayan Huawei ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket, bu krizin Samsung veya MediaTek’e yarayacağından dolayı da endişeli.
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Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, ABD‘nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin işlemcileri 15 Eylül’den itibaren üretemeyeceğini açıklamıştı. Buna ithafen ilk hamle ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm’dan geldi. The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre Qualcomm, Huawei’ye işlemci satışı yapabilmek için ABD hükümetinden özel izin istedi. Bu isteğin altında; krizden Samsung veya MediaTek’in faydalanması durumunda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin pazardaki hakimiyetini kaybedeceği endişesi yatıyor.
Eğer Qualcomm izin almayı başarırsa ve elbette Huawei olası iş birliğini kabul ederse, Mate 40‘tan sonra üreteceği telefonların artık Snapdragon işlemcilerden gücünü aldığına şahit olabiliriz. Öte yandan ABD yönetiminin bu izni yüksek ihtimalle verebileceği düşünülüyor. Daha önce Intel ve Micron Technology gibi ABD merkezli teknoloji firmaları da Huawei ile iş yapabilmek için hükümetten izin almayı başarmıştı.
Aynı zamanda Qualcomm ABD hükümetine, Huawei’ye işlemci satmasına izin vermemesi durumunda 5G pazarında da hızlı bir değişim olacağına dair uyarıda bulundu. Şirket bu yasağın, teknoloji üretiminde ve özellikle 5G teknolojilerinin yaygınlığı noktasında yabancı şirketlere büyük geçişlere sebep olacağından endişe ediyor. Qualcomm, böyle bir ihtimali ABD çıkarları için kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
ABD yönetimi her ne kadar kendi teknolojilerini ön plana çıkarmak amacıyla Huawei‘ye bu yasağı getirmiş olsa da, Qualcomm’un ifade ettiği gibi; Huawei ayakta kalmaya devam etmek için diğer şirketlere yönelecek. Bu durum Amerikan teknolojilerinin, pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Zira ABD, Google‘a da yasak getirmişti ancak bu durum, Huawei’nin yükselişini engelleyemedi.
İşlemci
Huawei, artık Kirin işlemcileri üretemeyeceğini açıkladı
Huawei, ABD’nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin yonga setlerini artık üretemeyeceklerini açıkladı. Çinli teknoloji devini zor günler bekliyor.
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, ABD – Çin geriliminin merkezinde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl, ilk olarak ABD yönetimi tarafından Google‘ın Huawei ile işbirliği yapması tamamen yasaklanmıştı ve bunun sonucunda Huawei, kendi telefonlarında artık Google‘ın sunduğu hiçbir servisi kullanamıyordu. Diğer bir yaptırım, Huawei‘in ABD merkezli teknolojileri kullanmasının yasaklanması olmuştu.
Huawei, Kirin işlemcileri artık üretemeyecek
Huawei, yaptığı son açıklamada bu ikinci yaptırımın etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada; “Maalesef, 15 Eylül’den itibaren artık Kirin işlemcilerimizi üretemeyeceğiz. Yapay zeka yongalarımız da üretilemeyecek. Bu bizim için çok büyük bir kayıp.” ifadelerini kullandı.
Richard Yu’nun açıkladığına göre Huawei, Kirin yonga setlerinin tasarımını kendisi yapabiliyor ancak üretim tarafında ABD teknolojilerine ihtiyaç duyuyor. Şirket, bunu tek başına yapabilecek kabiliyete sahip olmadığından dolayı 15 Eylül’den itibaren Kirin yonga setlerinin üretimini durdurmak zorunda kalacak.
Richard Yu açıklamasının devamında, 2019 yılında 240 milyon telefon satışı yapan Huawei’in, bu yılki akıllı telefon satışlarının daha düşük olacağını da ifade etti. Ayrıca, şirketin yeni tanıtacağı amiral gemisi Mate 40 modelinin, HiSilicon Kirin yonga setini kullanan son telefon olacağı düşünülüyor.
Kirin işlemciler neden üretilemeyecek?
Geçen yıl ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan teknolojilerini doğrudan içeren yarı iletken ürünleri Huawei’in kullanmasını engellemek için yeni bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeye göre, Amerikan teknolojilerini kullanan yabancı yarı iletken üreticilerinin, Huawei ile ortaklık yapabilmek için önce ABD’den lisans almaları gerekiyor.
Bu bağlamda, Huawei’in de iş ortağı olan, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), ABD’nin yeni kuralına uyum sağlamak adına Huawei HiSilicon mimarisinin üretimine ortaklık etmeyeceğini açıklamıştı. Huawei’in 15 Eylül’den sonra Kirin üretimini artık yapamayacak olması, bu sebepten kaynaklanıyor.
Önümüzdeki günlerde gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı bilinmiyor ancak Huawei’in sadece yazılım tarafında kendi Mobil Servisleri’ni üreterek işin içinden çıkamadığı anlaşılıyor.