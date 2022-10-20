Honor X6 geçen ay piyasaya çıktı ve bugün şirket cihazın İngiltere’ye gelişini duyurdu. Büyük bir bataryaya ve 50MP üçlü kameraya ev sahipliği yapan cihazın fiyatı da Birleşik Krallık için belli oldu. Gelin hem Honor’un yeni telefonuna hem de cihazın Avrupa fiyatına hep beraber bakalım.

Honor X6 Cihazı Birleşik Krallık İçin 150 Sterlin İle Geliyor !

Telefonda 720p çözünürlüklü 6,5 inç LCD ekran ve 5MP f/2,2 selfie kamerası için küçük bir su damlası çentik tasarımı bulunuyor. Arkadaki 50MP ana kamera 2 MP derinlik sensörü ile desteklenmiş. Bununla beraber arka kamera modülü LED flaş ile geliyor. Telefonun en önemli özelliklerinden biri alt kısımdaki USB-C bağlantı noktası aracılığıyla 10W hızında şarj edilen 5.000 mAh pil. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve 3,5 mm ses jakı var. Telefonun parmak izi tarayıcısı yan tarafta ve güç tuşu ile beraber çalışıyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 12 ile çalışan Magic UI 6.

Honor X6 İngiltere’de tek bir bellek kombinasyonuyla sunulacak. Honor’un yeni ürünü adaya 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelecek. Renk seçenekleri Gece Yarısı Siyahı veya Okyanus Mavisi olarak açıklandı. Honor X6 cihazını 150 £ sterlin gibi uçuk bir fiyatla ülkeye sokacak. Şirketin neden böyle bir karar verdiğini bilmiyoruz ancak kullanıcıların bu etiket değerinden memnun olup olmayacağı bir merak konusu. Bu agresif fiyata rağmen Honor ülkede çok sayıda paket fırsatı sunuyor. Telefonu alırsanız Gece Yarısı Siyahı Watch GS 3 veya Buzul Beyazı Earbuds 2 Lite’ı 30 £ indirimle alabilir veya yine X6 ile birlikte satın alırsanız Sakura Altın renginde 42mm MagicWatch 2’nin fiyatından 20 £ indirim alabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın.

Honor X6 özellikleri

İşlemci : MediaTek Helio G25

: MediaTek Helio G25 Ekran : 6.5 inç, 720×1600, TFT LCD

: 6.5 inç, 720×1600, TFT LCD RAM : 4GB

: 4GB Depolama : 64GB/128GB

: 64GB/128GB Kamera : 50 megapiksel f/1.8 Ana Kamera, 2 megapiksel f/2.4 makro, 2 megapiksel f/2.4 derinlik

: 50 megapiksel f/1.8 Ana Kamera, 2 megapiksel f/2.4 makro, 2 megapiksel f/2.4 derinlik Pil : 5.000 mAh

İlginizi çekebilir: