Akıllı telefon üreticisi Honor, ana şirketleri Huawei’den ayrıldıktan sonra, Huawei’nin akıllı telefon pazarında bırakacağı her boşluğu almak istiyor. Şirket tam da bunu yapıyor gibi görünüyor. Firma ABD yasaklarına rağmen hala cihaz yelpazesini genişletmeye çalışıyor. Giriş seviyesinden, orta seviyeye, üst orta seviyeden amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlara kadar her küçük alanı işgal etmeye çalışıyorlar. Honor’un yaklaşan akıllı telefonu Honor 80 Pro+ da şirketin iddialı cihazlarından biri olacak. Honor 80 Pro+ ile ilgili bazı ayrıntılar, ünlü teknoloji yazarı Digital Chat Station sayesinde şimdiden ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylar cihazın ekran, kamera ve pil ömrü gibi özellikleri hakkında bilgi veriyor.

Honor 80 Pro+ Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Cihaz hakkında ilk göze çarpan ilk bilgi oldukça esnek bir ekrana sahip olacağıydı. Bu bilgi, birçok insanın yaklaşan akıllı telefonun katlanabilir bir akıllı telefon olacağını düşünmesine yol açtı. Ancak daha fazla ayrıntı, akıllı telefonun kavisli kenarlarla geleceğini de ortaya koydu. Anlayacağınız üzere bu durum yeni canavarın normal tasarım da geleceğine dair bir işaret

Yazar ,yaklaşan Honor akıllı telefonun Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacağını da vurguladı. Amiral gemileri için tasarlanan yonga seti, hızını ve performansını destekleyen 12GB kapasiteli bir RAM’e sahip olacak. Digital Chat Station’ın Honor 80 Pro+ hakkında sızdırdığı tüm detaylar arasında asıl dikkat çeken nokta, akıllı telefonun 200MP ana kamera sensörüne sahip olacağı iddiası. Halihazırda şuan 200MP sensörlerle piyasaya sürülen sadece birkaç akıllı telefon var.

Şirket Honor Magic 4 Ultimate’in 64MP sensörüyle oldukça başarılı bir fotoğrafçılık sunmuştu. Bilmeyenler için Honor Magic 4 Ultimate, hala çoğu kişi tarafından Android tabanlı cihazlar arasında en iyi kamera performansı sunan telefon olarak konuşuluyor.. Aynı şirketin 200MP kamera sensörüne sahip bir telefonunu görmek oldukça ilginç olacak. Yeni canavarı zirveye çıkaracak bir diğer harika özellik ise şarj hızı. Honor 80 Pro+, 100W süper hızlı şarj özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şirket yeni telefonu tek başına tanıtmayacak. Canavarla beraber gelecek Dimensity 1080 ile çalışan bir Honor 80 ve ayrıca Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak bir Pro modeli de olacak.

Honor 80 serisi yıl sonuna kadar Çin’de satışa sunulacak. Yukarıda belirtilen özellikler şu ana kadar ortaya çıkan birkaç ayrıntı. Her zaman yaptığımız gibi, diğer özellikler ortaya çıktığı anda sizlerle paylaşacağız. Gelişmeler için takipte kalın.

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