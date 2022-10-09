Honor Play 6C Çin’de sessizce tanıtıldı. Ülkemize gelmesi durumunda uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen bu cihaza bir göz atalım.

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Teknik Özellikler

Honor Play 6C, 6.5 inç büyüklükte ve 720×1600 (HD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış. Ek olarak ekran yenileme hızının 90hz olduğunu da söyleyelim.

Bir çok insan için telefon seçiminde temel kriter olan kısma geldik. Kamera. Honor Play 6C; Arka tarafta LED flaşlı 13 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5 MP. Pil tarafına gelecek olursak Honor Play 6C 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor. Bu pil 22.5W hızlı şarjı destekliyor.

Kaputun altına baktığımızda ise Snapdragon 480 5G işlemcisini görüyoruz. 6 GB RAM + 128 GB dahili depolamaya sahip model 1099 Çin Yuanı – 154 Amerikan Dolarına tekabül ediyor – ve 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamaya sahip model ise 1299 Çin Yuanı – 182 Amerikan Dolarına tekabül ediyor – olarak piyasaya sürüldü. Cihazın üç farklı renk seçeneği mevcut. Magic Night Black, Aurora Blue ve Titanium Silver.

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