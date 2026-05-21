Teknoloji perakendecisi Vatan Bilgisayar, 28 Mayıs tarihinde resmi satışa açılması planlanan yeni nesil akıllı telefon serisi için erken bir listeleme yaparak cihazların lansman öncesi maliyet haritasını gün yüzüne çıkardı. Özellikle Vatan Bilgisayar sızıntısı sonrası serinin temel ve üst modeli arasındaki belirgin etiket farkı, teknoloji kulislerinde donanım bütçeleri üzerinden tartışılmaya başlandı. Peki iddialı sensörlere ve devasa bataryalara sahip seride, ortaya çıkan Xiaomi 17T ve 17T Pro Türkiye fiyatı tüketicileri premium bir cihaza yatırım yapmaya ikna edebilecek mi?

Xiaomi 17T Türkiye fiyatı kaç para?

Sızdırılan Xiaomi 17T ve 17T Pro Türkiye fiyatı verileri ışığında, temel modelin yerel pazara 55.000 TL bandından giriş yapması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Avrupa pazarında 750 euro seviyesinde tüketiciyle buluşacağı iddia edilen cihaz, 6,59 inçlik 120 Hz AMOLED paneliyle renk doygunluğu ve menü akıcılığı konusunda dengeli bir zemin kuruyor. MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemcisinin enerji verimliliği odaklı mimarisi, cihazı günlük kullanım senaryolarında pürüzsüz çalışan bir makineye dönüştürüyor.

Donanım iskeletinin fotoğrafçılık tarafında ise optik yakınlaştırma yetenekleri dikkat çekiyor. Arka panelde yer alan 50 megapiksel çözünürlüklü Light Fusion 800 sensör, özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda ışık toplama kapasitesini optimize ediyor. Cihaza entegre edilen 5x optik zoom destekli telefoto lens ise uzak nesneleri kalite kaybı yaşamadan kadraja dahil etmeye olanak tanıyor.

Tüm bu donanım yükünü ayakta tutan batarya kapasitesi, sektördeki birçok rakibinin üzerine çıkıyor. 6.500 mAh boyutundaki batarya hücreleri, standart bir kullanıcının prize bağımlılığını ciddi oranda azaltırken, 67W şarj hızı molalar esnasında cihazın batarya yüzdesini güvenli seviyelere taşıyabiliyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra Bellek ve Depolama: 12 GB LPDDR5X RAM / 256 veya 512 GB UFS 4.1

12 GB LPDDR5X RAM / 256 veya 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP Light Fusion 800 ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom), 12 MP ultra geniş açı

50 MP Light Fusion 800 ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom), 12 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh kapasite, 67W hızlı şarj desteği

Fiyat ve satış bilgisi

Xiaomi 17T – 12 GB RAM / 256 GB: 55.000 TL (Sızıntı)

Xiaomi 17T – Avrupa tahmini fiyatı: 750 Euro

Xiaomi 17T Pro: Üst segmentte işlemci ve batarya sınırları zorlanıyor

Serinin tepe modeli olarak konumlandırılan donanım, 6,83 inçlik daha geniş yüzey alanı ve 144 Hz tazeleme hızıyla doğrudan rekabetçi mobil oyuncuları kendi ekosistemine çekmeyi hedefliyor. Vatan Bilgisayar sızıntısı üzerinden gelen 77.000 TL’lik fiyat etiketi, markanın sadece donanım değil fiyatlandırma konusunda da premium segmentin yerleşik rakiplerine meydan okuduğunu kanıtlıyor.

Ekrandaki yüksek tarama hızı, dokunmatik tepkiselliği maksimize ederek mobil oyunlarda avantaj sağlıyor. Cihazın merkezinde çalışan MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi ise ağır grafik yükü gerektiren uygulamalarda sentetik testleri zorlayacak bir işlem gücü üretiyor.

Bu yonga setinin veri aktarım süreçleri, 12 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama birimleriyle darboğaz yaşanmadan yürütülüyor. MediaTek Dimensity 9500, cihazın çoklu görev performansında akıcılığı korurken enerji tüketimini arka planda dengeliyor. İki versiyon arasındaki en kritik mühendislik farkı ise tam olarak güç yönetimi departmanında kullanıcının karşısına çıkıyor.

Güncel amiral gemisi telefonlarda genellikle standart kabul edilen batarya limiti, bu modelde tam 7.000 mAh kapasiteye çıkarılarak endüstri alışkanlıkları esnetiliyor. Beraberinde sunulan 100W kablolu şarj desteği ise böylesine devasa bir güç hücresinin priz başında saatlerce beklemesini engelliyor. Görüntüleme tarafında ise Light Fusion 950 ana sensöre geçiş yapılarak fotoğraflardaki dinamik aralık performansı bir üst noktaya taşınıyor.

Avrupa pazarında 999 euro olacağı iddia edilen bu model, fiyat-performans algısından sıyrılıp doğrudan üst düzey teknoloji arayan kitleye sesleniyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Bellek ve Depolama: 12 GB LPDDR5X RAM / 512 GB UFS 4.1

12 GB LPDDR5X RAM / 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP Light Fusion 950 ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom), 12 MP ultra geniş açı

50 MP Light Fusion 950 ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom), 12 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh kapasite, 100W hızlı şarj desteği

Fiyat ve satış bilgisi

Xiaomi 17T Pro – 12 GB RAM / 512 GB: 77.000 TL (Sızıntı)

Xiaomi 17T Pro – Avrupa tahmini fiyatı: 999 Euro

– GÜNCELLEME –

MediaMarkt üzerinde de cihazların fiyat bilgisi sızmış durumda. İki teknoloji mağazası arasında da ciddi bir fiyat farkı bulunuyor. Hangisinin doğru çıkacağını bekleyip göreceğiz. Aşağıdaki görsellerde MediaMarkt üzerindeki fiyatları görebilirsiniz.

