HONOR, Eylül ayında X40’ın piyasaya sürülmesinin ardından, şirketin Çin’deki yeni GT serisindeki en son oyun odaklı 5G akıllı telefonu X40 GT’yi duyurdu. Telefon 6,81 inç FHD+ 144Hz LCD ekrana, 50MP üçlü kameraya ve ortadaki delikli kurulumda 16MP ön kameraya sahip.

Magic UI 6.1 ile Android 12 barındıran cihaz ve Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemci ile beraber geliyor. Telefon 12GB’a kadar LPDDR 5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip.

Şirket, X40 GT’nin oyun deneyimini iyileştirmek için özel bir 13 katmanlı 3D soğutma sistemi kullanıyor. Ayrıca 4001 mm²’lik geniş bir sıvı soğutma alanı mevcut ve çift kılcal yapı sıvıyı soğuk alandan sıcak alana taşır.

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HONOR, özel bir AI Touch tahmin algoritması kullanarak dokunmatik raporlama oranlarını 480 Hz’e ve hassas dokunuşu 16 kata çıkardığını iddia ediyor. Telefonda bulunan GPU Turbo X, GPU işleme performansını yüzde 30’a kadar artıran bir işleme teknolojisidir. Ek olarak telefon 66W hızlı şarj desteğine sahip 4800mAh pil ile güçlendirilmiştir.

İçindekiler HONOR X40 GT teknik özellikler

HONOR X40 GT teknik özellikler

6,81 inç (2388×1080 piksel) FHD+ 19,9:9 en boy oranlı TFT LCD ekran, 144Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı

Adreno 660 GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 888 5nm Mobil Platform

256GB UFS 3.1 depolama alanı ile 8GB/12GB LPDDR 5 RAM

Çift SIM (nano + nano)

Magic UI 6.1 ile Android 12

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, LED flaş, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensörü

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

C tipi ses, HONOR Histen 7.0 ses efekti

Boyutlar: 166.1 × 75.8. × 8,45 mm; Ağırlık: 199,5 g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, 2×2 MIMO, Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC

66W hızlı şarj özelliğine sahip 4800mAh pil