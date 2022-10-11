Uzun bir süredir hakkında iddialar ortaya atılan ve cihazda Snapdragon 888 yonga setinin kullanılacağının açıklanmasıyla beraber X40 serisinin performans odaklı modeli olacağı kesinleşen Honor X40 GT, şimdi de soğutma sistemiyle gündemde.

Honor’un Weibo hesabından paylaştığı bilgilere bakılırsa, Honor X40 GT’de kullanılan soğutma sistemi ile Snapdragon 888’in sıkça dillendirilen ısınma sorununa çözüm getirilmiş!

13 Katmanlı Soğutma Sistemi!

Honor X40 GT’nin sahip olduğu gelişmiş soğutma sistemi, 13 katmandan oluşan bir yapıya sahip. Peformansın sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu sistemde, bir akıllı telefon için oldukça büyük sayılabilecek 4000 mm² yüzey alanına sahip buhar soğutma çemberi bulunuyor.

Bu soğutma sistemiyle beraber, cihazın 120 Hz etkin haldeyken 60 dakikalık çok oyunculu bir online oyunu, oldukça etkileyici diyebileceğimiz 115.07 fps kare hızında herhangi bir hissedilir performans düşüşü ve ısınma olmadan oynatabileceği ifade ediliyor.

Bir saatlik FPS (First Person Shooter, Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarında da 90 Hz ve 60 Hz ekran tazeleme hızlarında kare hızı değerleri sırasıyla 89.71 ve 56.33 olarak belirtilmiş. Yani cihazın kare hızı ve sürdürülebilir performans konusunda oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün.

Cihazın tanıtımı için UFC boks şampiyonasının ilk Çinli şampiyonu olan Magnum Çang ile işbirliği yapılmış. Cihazın tanıtım tarihi ise 13 Ekim. Bizler de Honor X40 GT’nin tanıtımını merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor X40 GT’yi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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